El Salvador

El Salvador capacitó a cuidadores remunerados de adultos mayores con un enfoque en derechos humanos

La Cancillería enmarca la capacitación en el plan nacional de corresponsabilidad. Una ceremonia con voces de Gobierno, UE y BIDLab. Detrás, una apuesta por profesionalizar un oficio clave sin contar el próximo paso

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El acto de graduación vinculó la capacitación con el plan gubernamental para fortalecer un sistema que garantice servicios oportunos y de calidad, mientras se abren oportunidades de empleo y desarrollo profesional (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
El acto de graduación vinculó la capacitación con el plan gubernamental para fortalecer un sistema que garantice servicios oportunos y de calidad, mientras se abren oportunidades de empleo y desarrollo profesional (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

Un total de 87 personas que trabajan en el cuidado remunerado de adultos mayores completó en El Salvador un curso especializado de 160 horas de la iniciativa WorkTech, según informó este martes la Cancillería. La formación se vinculó con la Política Nacional de Corresponsabilidad de los Cuidados 2022-2030.

El proceso formativo tuvo participación femenina mayoritaria y combinó conocimiento técnico con un enfoque de derechos humanos y de atención centrada en la persona. El programa buscó dotar a los participantes de herramientas y conocimientos certificados para ejercer su oficio de manera digna, profesional y con mejor atención.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la capacitación también apunta a beneficiar a las personas adultas mayores que requieren estos servicios, además de aportar al bienestar de las familias y la sociedad. WorkTech fue diseñada para brindar servicios y beneficios a trabajadores independientes con el objetivo de mejorar su productividad y su promoción social.

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La formación dentro de la política de cuidados

Durante el acto de graduación, la viceministra de Relaciones Exteriores Adriana Mira sostuvo que la formación se inscribe en el compromiso del Gobierno salvadoreño con el fortalecimiento de un sistema de cuidados. “Esto es parte del compromiso del Gobierno de El Salvador que, por medio de la Política Nacional de Corresponsabilidad de los Cuidados 2022-2030 del Gobierno, busca fortalecer un sistema que garantice que todas las personas puedan recibir cuidados oportunos y de calidad, a la vez que se generan oportunidades de empleo y desarrollo para quienes prestan estos servicios”, dijo.

La cancillería informa que 87 cuidadores de adultos mayores completaron una capacitación de 160 horas (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
La cancillería informa que 87 cuidadores de adultos mayores completaron una capacitación de 160 horas (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

Mira agregó que el programa muestra cómo la cooperación internacional puede traducirse en oportunidades concretas para la población. La funcionaria afirmó: “Es un claro ejemplo de cómo la cooperación internacional, alineada con las prioridades nacionales, puede traducirse en oportunidades concretas para nuestra población; fortaleciendo capacidades, promoviendo la inclusión y generando mejores condiciones para el desarrollo humano”.

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El proyecto es promovido por la Cámara Salvadoreña de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Cuenta con cooperación de la Unión Europea y de BIDLab del Banco Interamericano de Desarrollo, y también recibe impulso del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer.

Cooperación, empleo y cuidado

La jefa de Cooperación de la UE en El Salvador, Ana Coimbra, definió la iniciativa como una expresión de una estrategia que conecta innovación, capacidades laborales y empleo digno. “Es un proyecto que refleja, de manera concreta, una visión integral que permite conectar la innovación, las habilidades, el empleo digno (…) Apoyamos iniciativas como esta que conectan la innovación con la vida cotidiana de las personas, especialmente las mujeres, que sostienen una gran parte de la economía del cuidado y que merecen mayor reconocimiento y mejores oportunidades”.

La capacitación de 160 horas se vinculó con la Política Nacional de Corresponsabilidad de los Cuidados 2022-2030 y tuvo participación femenina mayoritaria, con el objetivo de fortalecer el sistema de atención y abrir oportunidades laborales (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
La capacitación de 160 horas se vinculó con la Política Nacional de Corresponsabilidad de los Cuidados 2022-2030 y tuvo participación femenina mayoritaria, con el objetivo de fortalecer el sistema de atención y abrir oportunidades laborales (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

La jefa de Operaciones del Grupo BID El Salvador, Paola Arrunategui, remarcó que quienes se dedican a este trabajo cumplen una función esencial para el país. “Al mismo tiempo que la población envejece, que es normal en cualquier sociedad, la demanda de cuidadoras calificadas para personas mayores va a crecer”, afirmó.

La ceremonia también fue presidida por la presidenta del ISDEMU, Yanci Salmerón.

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