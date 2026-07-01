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Conoce a Figure 03, el robot humanoide que ayuda a fabricar carros en BMW

Este robot tiene el tamaño de una persona adulta y sus manos le permiten manipular piezas de carrocería

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Robot humanoide de color gris oscuro con cabeza brillante negra, manipula una pieza oscura contra una superficie blanca, en una fábrica
Figure AI lleva su robot humanoide Figure 03 a la planta de BMW Group en Spartanburg. (BMW)

Figure 03, el robot humanoide desarrollado por Figure AI, comenzará a trabajar en la planta de BMW Group en Spartanburg, Carolina del Sur, para realizar tareas de secuenciación logística en la fabricación de vehículos.

Imagina a un robot del tamaño de una persona tomando piezas de un contenedor desordenado, clasificándolas con precisión milimétrica y preparándolas para que lleguen exactamente donde se necesitan en la línea de montaje.

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Eso ya no es ciencia ficción: es lo que Figure 03 hará muy pronto en la planta de BMW en Spartanburg, Carolina del Sur.

El sucesor mejorado de Figure 02 llega con manos más hábiles, carga inalámbrica y hasta capacidad de hablar. La fábrica del futuro tiene cara, brazos y, al parecer, mucho que decir.

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Robot humanoide Figure, color gris oscuro, cabeza negra brillante. Manipula estructura blanca en almacén con estanterías, cajas y vehículo
Figure 03 tiene manos más precisas, carga inalámbrica y voz. (BMW)

Del laboratorio a la línea de producción

BMW Group no llegó a este punto de un salto. Antes de apostar por Figure 03, la empresa puso a prueba a su predecesor durante 11 meses en la misma planta de Spartanburg.

En su momento, Figure 02 apoyó la producción de más de 30.000 vehículos BMW X3. En el área de carrocería, el robot insertó secciones estampadas de lámina de acero para iniciar procesos de soldadura, una tarea que exige velocidad, precisión y resistencia física.

La colaboración demostró que los robots humanoides pueden ejecutar pasos de trabajo precisos y repetibles en condiciones reales de producción, no en un ambiente controlado de laboratorio.

Robot humanoide de color oscuro inserta un objeto en una estantería de almacén. Otro robot similar se observa en segundo plano
Antes de Figure 03, BMW probó al Figure 02 durante 11 meses en Spartanburg. (BMW)

“Nuestro despliegue de 11 meses de Figure 02 demostró que los humanoides ya no son experimentos de laboratorio: pueden ser un activo valioso para establecer una fuerza laboral de fabricación flexible y confiable”, señaló Brett Adcock, fundador y CEO de Figure AI.

Qué tiene de nuevo Figure 03

Figure 03 incorpora una serie de mejoras pensadas para ampliar lo que un robot puede hacer dentro de una fábrica real.

Entre las novedades más relevantes que detalló Adcock: componentes blandos diseñados para mayor seguridad, carga inalámbrica para reducir tiempos de inactividad, funciones de audio para comunicación por voz, y manos mejoradas con sensores táctiles y cámaras en la palma.

Ese último punto es clave: mayor sensibilidad en las manos significa mayor destreza para manipular piezas pequeñas o irregulares con precisión.

Robot humanoide oscuro manipulando un estante blanco con componentes en una fábrica. Otro robot borroso en primer plano. Maquinaria amarilla y contenedores verdes
Figure 03 trae mejoras concretas para hacer más dentro de una fábrica real. (BMW)

En que se utilizará Figure 03

El caso de uso concreto que tendrá Figure 03 en Spartanburg es la secuenciación logística, uno de los procesos más frecuentes y demandantes en cualquier planta de producción a gran escala.

El flujo es el siguiente: los componentes llegan en contenedores grandes y sin orden. Figure 03 los toma, los clasifica y los coloca en un carro de secuenciación. Ese carro es trasladado a un punto de recogida, donde un tren automatizado o un robot de transporte inteligente lo lleva hasta el lugar de instalación.

Allí, los empleados de montaje reciben las piezas en el orden exacto en que las necesitan, un sistema conocido como just in sequence.

La estrategia de BMW Group señala que los robots humanoides son un complemento a la automatización existente, no un sustituto de las personas.

Dos robots humanoides, estanterías con cajas verdes y moradas, carro de almacenamiento y pasillo de almacén industrial
Figure 03 llega a una planta ya inmersa en la transformación digital del programa BMW iFACTORY. (BMW)

Su valor está en hacerse cargo de las tareas monótonas, ergonómicamente exigentes o con riesgo para la seguridad.

El objetivo declarado es proteger a los empleados y hacer un uso más eficaz de sus capacidades, al tiempo que se mejoran las condiciones de trabajo. En ese esquema, Figure 03 no compite con los trabajadores de Spartanburg: trabaja para que ellos puedan trabajar mejor.

Figure 03 llega a una planta que ya atraviesa una transformación digital profunda bajo el enfoque BMW iFACTORY. El Pabellón 52, donde se ensamblan variantes del BMW X3 y, en el futuro, el electrificado BMW iX5, fue ampliado y actualizado de forma extensa.

Antes de que cualquier componente llegue a la línea, simulaciones virtuales 3D optimizan los procesos y permiten una implementación sin errores desde el inicio. La BMW Virtual Factory simula secuencias de movimiento humano para perfeccionar los procesos manuales y mejorar la ergonomía de los empleados.

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