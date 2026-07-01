La barra de tareas de Windows 11 será más fácil de usar con estos dos cambios que planea Microsoft

Microsoft prueba en Windows 11 un ajuste para reducir de forma independiente el tamaño de la barra de tareas y de los iconos. (MICROSOFT)

La barra de tareas de Windows 11 está a punto de experimentar uno de sus cambios más solicitados por los usuarios desde el lanzamiento del sistema operativo. Microsoft, tras recibir reiteradas peticiones, ya prueba dos nuevos controles que permitirán reducir tanto el tamaño de la barra de tareas como el de los iconos de forma independiente.

Este ajuste busca ofrecer una mayor personalización y adaptabilidad, especialmente para quienes utilizan portátiles o pantallas de dimensiones limitadas y desean maximizar el espacio útil en pantalla.

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Hasta el momento, la personalización de la barra de tareas en Windows 11 se encontraba limitada respecto a versiones anteriores. Aunque existía una opción para mostrar iconos más pequeños, la altura de la barra se mantenía inalterable, lo que generaba frustración en quienes esperaban recuperar espacio vertical.

Además, la opción disponible solo afectaba el tamaño de los iconos y no del panel completo, algo que resultaba insuficiente para muchos usuarios.

La opción actual de Windows 11 para mostrar botones pequeños de la barra de tareas solo achica los iconos y no modifica la altura del panel. (MICROSOFT)

Por qué las opciones de Windows 11 con la barra de tareas no son suficientes

Durante el último año, Microsoft introdujo una función que posibilitaba achicar solo los iconos de la barra. Esta opción, identificada como “mostrar botones pequeños de la barra de tareas”, no resultó un reemplazo real del antiguo control de Windows 10.

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Su funcionamiento era literal: solo los iconos disminuían de tamaño, mientras que la barra seguía ocupando el mismo espacio vertical. Esto podía ser útil para quienes necesitaban tener muchas aplicaciones abiertas, pero no resolvía el problema principal de quienes buscaban liberar espacio en la pantalla.

La novedad que Microsoft está probando, disponible actualmente para usuarios del programa Windows Insider en su canal Experimental, es la incorporación de un ajuste específico para modificar únicamente la altura de la barra de tareas.

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Con este cambio, los usuarios podrán seleccionar un modo compacto que reduce la barra sin necesitar reiniciar ni cerrar sesión, lo que representa una mejora significativa en la experiencia de personalización.

Windows 11 permitirá elegir entre iconos pequeños, una barra de tareas más delgada o ambas opciones al mismo tiempo. (Microsoft)

Cuáles son los dos cambis que llegan a la barra de tareas de Windows 11

La principal innovación reside en la independencia entre el tamaño de los iconos y el de la barra. Esta característica otorga un nivel más granular de control, permitiendo que el usuario decida si prefiere tener solo iconos pequeños, una barra más delgada, o ambas opciones a la vez.

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Por ejemplo, es posible mantener la altura normal de la barra y solo reducir los iconos cuando el espacio se vuelve insuficiente por la cantidad de aplicaciones abiertas, o bien optar por una barra compacta donde todo, incluidos los iconos, se ajusta proporcionalmente.

El sistema ofrecerá distintas opciones para adaptar la barra a las necesidades del usuario. Entre ellas, destacan los tres modos para los iconos: nunca, siempre y solo cuando la barra esté llena. Esta flexibilidad representa una diferencia sustancial respecto a Windows 10, donde el control era más básico y no permitía tantas combinaciones.

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Además, Microsoft planea expandir aún más las posibilidades de personalización, ya que la barra de tareas y el menú Inicio de Windows 11 están recibiendo al menos diez funciones nuevas. Entre ellas, se encuentra la opción de mover la barra a cualquier lado de la pantalla, incluyendo las posiciones laterales, función que ya está en fase de pruebas y que muchos usuarios de versiones anteriores consideraban imprescindible.

Microsoft también prueba en Windows 11 la opción de mover la barra de tareas a cualquier lado de la pantalla, incluidas las posiciones laterales. (Microsoft)

Mejoras adicionales en la experiencia de usuario en Windows 11

La actualización de la barra de tareas se integra con otros cambios orientados a mejorar la usabilidad y la gestión del espacio en Windows 11. El menú Inicio, por ejemplo, incorpora la posibilidad de modificar su tamaño, pasando de un formato “Dinámico” a otro más reducido según la preferencia del usuario.

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Otra modificación relevante es la eliminación progresiva de publicidad dentro del menú Inicio. Microsoft ha comenzado a renombrar la sección “Recomendado” como “Recientes” y a retirar la integración con la Tienda, priorizando el acceso a archivos locales y la fluidez de uso.