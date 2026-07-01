República Dominicana será sede del Congreso Internacional de Investigación Científica 2026

El Mescyt anunció el XXI Congreso Internacional de Investigación Científica 2026 en República Dominicana con la participación de especialistas de más de 20 países. (Foto cortesía MMESCYT)

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) anunció la realización del XXI Congreso Internacional de Investigación Científica (XXI CIC 2026), un encuentro que congregará a investigadores, académicos y especialistas de más de 20 países en República Dominicana.

Este evento, considerado la principal cita científica del país, busca impulsar la innovación, la transferencia tecnológica y el desarrollo sostenible a través del intercambio de conocimientos y la cooperación internacional.

La agenda del congreso prevé una intensa programación académica. A lo largo de varios días, la comunidad científica participará en seis conferencias magistrales, siete simposios temáticos, 19 paneles, cuatro cursos especializados, 29 talleres, 62 presentaciones de pósteres científicos y la exposición de 218 investigaciones concurrentes.

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Estas actividades se distribuirán entre áreas estratégicas como Ciencias Biológicas y Biomédicas, Ciencias Ambientales, Agroalimentarias y de la Tierra, Ciencias Computacionales e Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanísticas, Matemáticas, Procesos Industriales, Ciencias de los Materiales y tecnologías emergentes.

Uno de los ejes centrales será la inteligencia artificial, presentada como herramienta transversal para acelerar la investigación científica, optimizar la gestión de datos, fortalecer la educación superior y desarrollar plataformas inteligentes.

El programa contempla también el análisis de la transformación digital, la información cuántica, el aprendizaje automático y la aplicación de tecnologías avanzadas en salud, producción, educación e industria.

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El XXI CIC 2026 buscará impulsar la innovación, la transferencia tecnológica y el desarrollo sostenible mediante cooperación internacional e intercambio de conocimientos. (Foto cortesía Mescyt)

Dentro del campo de la salud, el congreso abrirá espacios para la presentación de investigaciones sobre enfermedades cardiovasculares, diabetes, salud mental, genética, medicina molecular, microbioma, fertilidad, nutrición, odontología y nuevas estrategias terapéuticas. Estos temas reflejan la diversidad de intereses y la actualización permanente de la agenda científica nacional e internacional.

Los desafíos ambientales de la región tendrán un lugar destacado. Se presentarán estudios sobre cambio climático, resiliencia costera, gestión del agua, biodiversidad, conservación de ecosistemas, arrecifes coralinos, manglares, especies invasoras y adaptación territorial para responder a los desafíos ambientales del Caribe.

Una sección especial estará dedicada al sargazo, una de las problemáticas ambientales más relevantes, donde se explorarán alternativas para su aprovechamiento en biomoléculas, cosmética, alimentación animal, nutracéuticos y otros productos de valor agregado.

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El XXI CIC 2026 hará especial énfasis en la ciencia aplicada a las necesidades del país. Las investigaciones seleccionadas incluirán trabajos realizados en comunidades, hospitales, centros educativos, zonas agrícolas y territorios productivos de República Dominicana, mostrando una conexión entre la investigación científica y las demandas nacionales.

Entre los temas abordados se encuentran la bioseguridad, gestión del riesgo, amenazas sísmicas, vigilancia epidemiológica, contaminación ambiental, resistencia antimicrobiana, seguridad alimentaria, agricultura sostenible y políticas públicas basadas en evidencia.

El XXI CIC 2026 abordará áreas como Ciencias Biológicas y Biomédicas, Ciencias Ambientales, Ciencias Computacionales e Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanísticas y tecnologías emergentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La formación de capacidades ocupa un lugar relevante en la agenda. El congreso ofrecerá cursos y talleres sobre escritura científica, análisis de datos, protección radiológica, divulgación científica, investigación aplicada y uso responsable de tecnologías emergentes.

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Este componente formativo está dirigido a investigadores, docentes, estudiantes de término y profesionales interesados en fortalecer sus habilidades en el ámbito científico.

La cooperación internacional será otro de los pilares del encuentro. La participación de representantes de universidades, centros de investigación, organismos de cooperación y el sector productivo de más de 20 países permitirá el establecimiento de redes y alianzas orientadas a fomentar la innovación y la transferencia de conocimiento.

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) reafirma con esta edición su compromiso con el desarrollo económico y social mediante la promoción de la investigación científica de calidad y la consolidación de políticas públicas sustentadas en el conocimiento.

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