Google Play rompe una de sus reglas históricas: así cambiarán los pagos dentro de las aplicaciones

Goole Play Store cambia su método de cobros.

Google implementará uno de los mayores cambios en la historia de Google Play tras cerrar el conflicto judicial con Epic Games. A partir de este mes, los desarrolladores podrán utilizar sistemas de pago alternativos y enlaces externos para procesar compras, mientras la compañía reducirá las comisiones que cobra por las transacciones dentro de su tienda de aplicaciones.

La disputa entre Google y Epic Games, iniciada en agosto de 2020 por presuntas prácticas monopolísticas, llegó a una resolución definitiva después de que ambas compañías alcanzaran un acuerdo en marzo de 2026. Como consecuencia, Google comenzó a modificar las reglas que durante años obligaban a los desarrolladores a utilizar exclusivamente su propio sistema de facturación dentro de Google Play.

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El cambio afecta inicialmente a mercados como Estados Unidos, Reino Unido y los países del Espacio Económico Europeo, donde los desarrolladores tendrán mayor libertad para ofrecer métodos de pago alternativos.

Con esta decisión, las aplicaciones podrán incluir enlaces externos o integrar plataformas de pago propias, sin depender obligatoriamente del sistema de cobro de Google.

Google Play Store extiende a nivel global su nuevo programa de pagos alternativos y unifica comisiones. (Google)

Se trata de una modificación histórica para el ecosistema Android, ya que durante años el uso del sistema de facturación de Google fue uno de los requisitos principales para distribuir aplicaciones a través de Play Store.

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Qué cambia para desarrolladores y usuarios

La principal novedad es que Google dejará de exigir exclusividad en el procesamiento de pagos.

A partir de ahora, los desarrolladores podrán:

Integrar plataformas de pago externas.

Redirigir a los usuarios hacia páginas propias para completar compras.

Distribuir aplicaciones sin depender exclusivamente del sistema de facturación de Google.

Convivir con tiendas de aplicaciones de terceros sin sufrir restricciones técnicas.

Aunque esta mayor flexibilidad no elimina completamente las comisiones, sí modifica de forma importante su estructura.

Google dejará de exigir exclusividad en el procesamiento de pagos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google reducirá las comisiones

Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es la reducción de los porcentajes que Google cobra por las transacciones realizadas en Play Store.

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La compañía dividió ahora sus costos en dos componentes:

Tarifa de servicio: seguirá siendo obligatoria por utilizar Android y Google Play como plataforma de distribución.

Tarifa adicional de facturación: corresponde a un 5 % y solo se aplica cuando el desarrollador utiliza el sistema de pagos de Google.

Esto significa que quienes opten por procesar pagos mediante plataformas externas evitarán ese recargo adicional. Además, la estructura general de comisiones también cambia.

Mientras anteriormente muchos desarrolladores pagaban hasta un 30 % por cada transacción, el nuevo esquema sitúa las tasas en un rango aproximado de entre 9 % y 20 %, dependiendo del tipo de aplicación y de programas específicos como Play Media Experience o incentivos para el primer millón de dólares en ingresos.

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Google Play cambia su modelo de cobro y ahora tendrá menos comisiones.

¿Cambiarán los precios para los usuarios?

Los cambios no implican una reducción inmediata en el precio de las aplicaciones, suscripciones o compras dentro de ellas.

Sin embargo, al disminuir los costos para los desarrolladores, Google considera que podría generarse una mayor competencia entre plataformas y ofrecerse mejores precios o promociones en el futuro.

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Además del aspecto económico, las nuevas reglas buscan ampliar las opciones disponibles para los consumidores, quienes podrán elegir distintos métodos de pago según las alternativas que ofrezca cada aplicación.

El acuerdo pone fin a una batalla judicial iniciada en 2020

La disputa comenzó cuando Epic Games acusó a Google de mantener prácticas anticompetitivas al impedir el uso de sistemas de pago alternativos y restringir la distribución de aplicaciones fuera de Google Play.

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En 2023, un jurado concluyó que Google había ejercido un monopolio ilegal en determinados aspectos relacionados con Android y Play Store.

Google mantenía una disputa con Epic Games. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras varios meses de negociaciones sobre cómo aplicar los cambios ordenados por la justicia, ambas compañías alcanzaron un acuerdo definitivo en marzo de 2026, evitando que el conflicto continuara durante años en los tribunales.

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Para Google, el pacto también representa una forma de reducir la presión regulatoria que enfrenta en varios mercados internacionales.

Apple mantiene una estrategia diferente

Mientras Google decidió modificar su modelo de negocio, Apple continúa defendiendo las reglas de la App Store en los tribunales.

La compañía mantiene su postura de controlar los pagos dentro del ecosistema del iPhone y argumenta que este modelo garantiza mayores niveles de seguridad y protección para los usuarios.

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Actualmente, Apple sigue enfrentando procesos judiciales relacionados con las comisiones que aplica a los desarrolladores, especialmente en Estados Unidos, donde el caso continúa avanzando en instancias superiores.

Apple cuenta con otro estrategia de cobros. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

La diferencia entre ambas compañías marca dos enfoques distintos frente al creciente escrutinio regulatorio sobre las grandes plataformas digitales.

Con estos cambios, Google Play inicia una nueva etapa que promete un ecosistema más abierto para desarrolladores y una mayor variedad de opciones de pago para los usuarios, al tiempo que redefine uno de los modelos comerciales más importantes del mercado de aplicaciones móviles.