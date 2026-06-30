Steam activa sus rebajas de julio 2026: GTA V, Cyberpunk 2077, EA SPORTS FC 26 y más juegos para PC

Las rebajas de julio 2026 de Steam llegaron con descuentos de hasta 90% en miles de juegos para PC. La promoción se extiende hasta el 9 de julio.
Entre los títulos más populares de la oferta figuran Grand Theft Auto V: Enhanced Edition con 50% de descuento, Cyberpunk 2077 con 70% de rebaja, EA SPORTS FC 26 con 80% de descuento y Call of Duty: Modern Warfare II con 90% de descuento.
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También aparecen Red Dead Redemption 2 (75% de descuento), Baldur’s Gate 3 (25%) y Kingdom Come: Deliverance II (60%), entre cientos de títulos adicionales.
Qué juegos están en descuento en Steam
El catálogo abarca desde producciones muy populares hasta indies, con rebajas que van del 20% al 90%.
Entre los juegos más populares de la oferta, Grand Theft Auto V: Enhanced Edition figura con 50% de descuento (USD 14,99), mientras que Cyberpunk 2077 alcanza 70% de rebaja (USD 17,99), su precio histórico más bajo en la plataforma.
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EA SPORTS FC 26 registra uno de los cortes más pronunciados entre los títulos recientes, con 80% de descuento, y Call of Duty: Modern Warfare II llega a 90% de rebaja (USD 5,99).
Otros títulos incluyen Red Dead Redemption 2 con 75% de descuento (USD 14,99), Kingdom Come: Deliverance II con 60% (USD 23,99) y Baldur’s Gate 3 con 25% de rebaja.
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En el segmento de acción y supervivencia, Sons of the Forest baja 70% (USD 8,99) y Warhammer 40,000: Space Marine 2 cae 70% (USD 17,99).
Steam reservó su categoría de “descuentos profundos destacados” para títulos de su catálogo histórico, todos con 90% de rebaja: The Witcher 3: Wild Hunt (USD 3,99), Dead Space Remake (USD 5,99), Detroit: Become Human (USD 3,99), Metro Exodus (USD 2,99) y Ghostwire: Tokyo (USD 5,99), entre otros. Mass Effect: Legendary Edition encabeza ese grupo con 92% de descuento (USD 4,79).
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La promoción también cubre títulos indie con alta valoración: Terraria baja 50% (USD 4,99), Subnautica cae 75% (USD 7,49) y Stardew Valley registra 40% de descuento.
En estrategia, Hearts of Iron IV llega a 80% de rebaja (USD 9,99) y Crusader Kings III a 70% (USD 14,99).
Qué juegos gratuitos hay en Steam
En Steam, hay una extensa lista de juegos gratuitos para PC sin fecha límite. Algunos títulos son:
- Arena Breakout Infinite
- Worlds Beyond
- Blue Archive
- TMNT Arena
- GeoGuessr Steam Edition
- Eternal Return
- Path of Exile: Mirage
- Wuthering Waves
- Brawlhalla
- FC 24
- The Finals
- Yu-Gi-Oh! Master Duel
- Team Fortress 2
- The Sims 4
- Where Winds Meet
- Bongo Cat
- Heartopia
- Marvel Rivals
- Overwatch S1: Conquest
- Warframe
- VRChat
- NARAKA: Bladepoint
- Delta Force
- Counter-Strike 2
- Dota 2
- PUBG Battlegrounds
- Apex Legends
- War Thunder
- Rainbow Six Siege
- Sky
- Lost Ark
- Guild Wars 2
- Reverse: 1999
- Dark and Darker
- Pixel Worlds
- Cell to Singularity
- Revolution Idle
- Unturned
- Fishing Planet
- KARDS
En qué otra plataforma encontrar juegos gratis para PC
Epic Games Store ofrece juegos gratuitos para PC de forma permanente desde 2018.
La dinámica es simple: la plataforma regala uno o varios títulos cada semana, disponibles para reclamar sin costo durante un período limitado. Una vez añadidos a la biblioteca, los juegos quedan en la cuenta para siempre, sin suscripción de por medio.
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Actualmente, los títulos RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition y Voidwrought se encuentran gratuitos para PC. Mientras que Ninja Turtles: Shredder’s Revenge está disponible gratis para celulares.
Una vez reclamados,los juegos quedan asociados de forma permanente a la biblioteca del usuario, aunque la oferta expire.
A lo largo de los años, Epic Games ha regalado títulos como GTA V, Civilization VI, Control y Watch Dogs 2, entre cientos de juegos adicionales. La biblioteca acumulada puede volverse extensa sin gastar un peso.
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