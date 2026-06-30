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Steam activa sus rebajas de julio 2026: GTA V, Cyberpunk 2077, EA SPORTS FC 26 y más juegos para PC

Otros títulos en rebaja son Red Dead Redemption 2, Baldur’s Gate 3 y Kingdom Come: Deliverance II 

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En Steam, hay una extensa lista de juegos gratuitos para PC sin fecha límite. (Steam)

Las rebajas de julio 2026 de Steam llegaron con descuentos de hasta 90% en miles de juegos para PC. La promoción se extiende hasta el 9 de julio.

Entre los títulos más populares de la oferta figuran Grand Theft Auto V: Enhanced Edition con 50% de descuento, Cyberpunk 2077 con 70% de rebaja, EA SPORTS FC 26 con 80% de descuento y Call of Duty: Modern Warfare II con 90% de descuento.

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También aparecen Red Dead Redemption 2 (75% de descuento), Baldur’s Gate 3 (25%) y Kingdom Come: Deliverance II (60%), entre cientos de títulos adicionales.

Interfaz de tienda de videojuegos con filtros, portadas de juegos (Ready or Not, Ghost of Tsushima, Palworld), descripciones y precios
Grand Theft Auto V: Enhanced Edition y Cyberpunk 2077 lideran la oferta con 50% y 70% de descuento, respectivamente. (Steam)

Qué juegos están en descuento en Steam

El catálogo abarca desde producciones muy populares hasta indies, con rebajas que van del 20% al 90%.

Entre los juegos más populares de la oferta, Grand Theft Auto V: Enhanced Edition figura con 50% de descuento (USD 14,99), mientras que Cyberpunk 2077 alcanza 70% de rebaja (USD 17,99), su precio histórico más bajo en la plataforma.

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EA SPORTS FC 26 registra uno de los cortes más pronunciados entre los títulos recientes, con 80% de descuento, y Call of Duty: Modern Warfare II llega a 90% de rebaja (USD 5,99).

Captura de pantalla de Steam mostrando la página de Marvel's Spider-Man 2 para PC, con banner de oferta de verano y una escena del juego con dos personajes
Red Dead Redemption 2, Baldur's Gate 3 y Kingdom Come: Deliverance II completan la selección con rebajas de hasta 75%. (Steam)

Otros títulos incluyen Red Dead Redemption 2 con 75% de descuento (USD 14,99), Kingdom Come: Deliverance II con 60% (USD 23,99) y Baldur’s Gate 3 con 25% de rebaja.

En el segmento de acción y supervivencia, Sons of the Forest baja 70% (USD 8,99) y Warhammer 40,000: Space Marine 2 cae 70% (USD 17,99).

Steam reservó su categoría de “descuentos profundos destacados” para títulos de su catálogo histórico, todos con 90% de rebaja: The Witcher 3: Wild Hunt (USD 3,99), Dead Space Remake (USD 5,99), Detroit: Become Human (USD 3,99), Metro Exodus (USD 2,99) y Ghostwire: Tokyo (USD 5,99), entre otros. Mass Effect: Legendary Edition encabeza ese grupo con 92% de descuento (USD 4,79).

Dos recuadros de videojuegos con imágenes, títulos, descripciones, etiquetas, fechas de lanzamiento, desarrolladores, editores y precios con descuentos
La promoción incluye tanto grandes producciones como títulos indies, con descuentos de entre 20% y 90%. (Steam)

La promoción también cubre títulos indie con alta valoración: Terraria baja 50% (USD 4,99), Subnautica cae 75% (USD 7,49) y Stardew Valley registra 40% de descuento.

En estrategia, Hearts of Iron IV llega a 80% de rebaja (USD 9,99) y Crusader Kings III a 70% (USD 14,99).

Qué juegos gratuitos hay en Steam

En Steam, hay una extensa lista de juegos gratuitos para PC sin fecha límite. Algunos títulos son:

  • Arena Breakout Infinite
  • Worlds Beyond
  • Blue Archive
  • TMNT Arena
  • GeoGuessr Steam Edition
  • Eternal Return
  • Path of Exile: Mirage
  • Wuthering Waves
  • Brawlhalla
  • FC 24
  • The Finals
  • Yu-Gi-Oh! Master Duel
  • Team Fortress 2
  • The Sims 4
Vista lateral de un hombre sonriendo y jugando un videojuego en un setup de tres monitores, con un gran logo iluminado de Steam en la pared de ladrillo.
Steam cuenta con un catálogo permanente de juegos gratuitos para PC. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Where Winds Meet
  • Bongo Cat
  • Heartopia
  • Marvel Rivals
  • Overwatch S1: Conquest
  • Warframe
  • VRChat
  • NARAKA: Bladepoint
  • Delta Force
  • Counter-Strike 2
  • Dota 2
  • PUBG Battlegrounds
  • Apex Legends
  • War Thunder
  • Rainbow Six Siege
  • Sky
  • Lost Ark
  • Guild Wars 2
  • Reverse: 1999
  • Dark and Darker
  • Pixel Worlds
  • Cell to Singularity
  • Revolution Idle
  • Unturned
  • Fishing Planet
  • KARDS
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Steam renueva su oferta de juegos gratuitos para PC con regularidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué otra plataforma encontrar juegos gratis para PC

Epic Games Store ofrece juegos gratuitos para PC de forma permanente desde 2018.

La dinámica es simple: la plataforma regala uno o varios títulos cada semana, disponibles para reclamar sin costo durante un período limitado. Una vez añadidos a la biblioteca, los juegos quedan en la cuenta para siempre, sin suscripción de por medio.

Actualmente, los títulos RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition y Voidwrought se encuentran gratuitos para PC. Mientras que Ninja Turtles: Shredder’s Revenge está disponible gratis para celulares.

Una vez reclamados,los juegos quedan asociados de forma permanente a la biblioteca del usuario, aunque la oferta expire.

A lo largo de los años, Epic Games ha regalado títulos como GTA V, Civilization VI, Control y Watch Dogs 2, entre cientos de juegos adicionales. La biblioteca acumulada puede volverse extensa sin gastar un peso.

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