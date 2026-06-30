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La reacción de Cecilia Ce luego del comunicado de Nacho Levy: “Que la vergüenza cambie de bando”

Después del posteo del dirigente expresando su posición ante las denuncias, la psicóloga compartió un video de su última actuación. La profunda emoción en el escenario y el respaldo del público

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En medio de los testimonios contra Nacho Levy y posterior comunicado del periodista, Cecilia Ce compartió un emotivo clip del final de su show del viernes (Instagram)

La denuncia por violencia psicológica, control y manipulación emocional que realizó días atrás la psicóloga y sexóloga Cecilia Ce llamó la atención de colegas y seguidores. La profesional relató su experiencia de manera anónima, pero a los pocos minutos el nombre de Nacho Levy comenzó a circular con fuerza en las redes sociales y a ser señalado en comentarios y testimonios.

Con el correr de los días, el periodista fue separado de La Poderosa, la agrupación social de la que era referente, y, en las últimas horas, emitió un comunicado expresando su punto de vista. En este panorama, Cecilia decidió volver a expresarse de manera pública.

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Fue a través de un posteo en su cuenta de Instagram donde compartió un breve clip de su show realizado el viernes pasado, justo cuando el tema ganaba fuerza en la opinión pública y los testimonios contra Levy seguían multiplicándose. En esa publicación, Cecilia acompañó las imágenes con una frase contundente: “Que la vergüenza cambie de bando”. Además, sumó una reflexión que profundiza el sentido de su mensaje: “Tu vulnerabilidad siempre es el punto de partida de tu valentía”.

En el video de la presentación del viernes en Rosario, a Cecilia se la ve conmovida, antes de iniciar el espectáculo, Cecilia se dirigió a su público con sinceridad. “Quiero decir algo breve porque es muy difícil para mí. Voy a tratar de decirlo sin llorar, pero si lloro, lloro, no pasa nada”, expresó. Luego, hizo referencia al momento personal que atraviesa: “Quizás muchos saben las cosas que me estuvieron pasando a nivel personal y pensaba: ‘¿Qué voy a decir?’. Y creo que hay mucho de esto de ‘¿Por qué? ¿Cómo puede ser?’”.

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Lejos de mostrarse abatida, Ce compartió una reflexión que fue recibida con un fuerte aplauso por parte del público: “A mí no me van a hacer sentir vergüenza de haber querido amar. Creo que se trata de eso. La podés pasar como el oj..., pero creo que no tiene nada de malo haber querido amar”. Antes de cerrar, dejó un mensaje esperanzador para quienes atraviesan situaciones similares: “Quiero darles ese mensaje. Hay que dar amor, que no nos saquen eso y que no nos quiten la ternura”, dijo entre lágrimas.

El comunicado de Nacho Levy luego de las denuncias en su contra
El comunicado de Nacho Levy luego de las denuncias en su contra

Previamente, Levy también eligió las redes sociales para hacer su descargo. En un mensaje publicado con fondo negro y letras blancas, reconoció haber generado “relaciones tóxicas” y ser “protagonista de prácticas” que su propia organización venía revisando. “Necesito pedirles perdón a quiénes hayan padecido a mi lado las dinámicas emocionales que intenté trabajar con medicación y terapia. Violencia psicológica, que desde adentro no se ve”, escribió. Levy agregó: “No pretendo salpicar a nadie ni diluir los señalamientos a mi persona en patrones generales, porque tengo claro mi responsabilidad y mi obligación: trabajar en mí, para regular mi ánimo, sanar heridas y poder sumar sin restar”.

El dirigente social detalló que atraviesa “horas duras” y que decidió “profundizar desde hoy un tratamiento intenso para mi salud mental, que será la prioridad de mis días. Ahí estará mi compromiso de reparación personal, para que pueda, cuando sea, contribuir también a la reparación colectiva”. En su descargo, agregó: “A veces no hay golpes, ni delitos, ni crímenes, pero hay dinámicas que sí, son emocionalmente violentas”. Y sumó: “Sin detener la marcha, me enfoqué en la obra y descuidé el camino, poniendo ideas por delante de las personas”. Sobre su rol en el movimiento feminista, Levy sostuvo: “Jamás me sentí un impostor en el movimiento social ni en el respaldo a mis compañeras, porque no veía la contradicción directa con ciertas conductas que hicieron daño”.

Ante los testimonios contra Nacho Levy, La Poderosa tomó la decisión de desvincularlo de la organización (Instagram)
Ante los testimonios contra Nacho Levy, La Poderosa tomó la decisión de desvincularlo de la organización (Instagram)

La publicación concluyó con el anticipo de cómo serán sus próximos pasos: “Me pongo en manos de profesionales, al calor de mis afectos. Ahora me toca cerrar la boca, escuchar y demostrar que las cosas del adentro también se pueden transformar. Lo siento mucho”.

En medio de este escenario, La Poderosa, organización de la que Levy era referente, había emitido un comunicado colectivo en el que detalló los pasos adoptados. “Activamos nuestro protocolo de géneros, una herramienta generada de manera asamblearia para el abordaje de todo tipo de violencias hacia las mujeres y disidencias sexuales. En esta línea, decidimos avanzar en el corrimiento total de Nacho Levy de la organización. No miramos para otro lado ni relativizamos los hechos”, señalaron. El texto también precisó la posición de la agrupación frente a situaciones de violencia de género: “No usamos el escrache y la cancelación porque no las creemos estrategias efectivas frente a la violencia machista, sino que nos hacemos responsables desarrollando herramientas de abordaje colectivo”.

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Cecilia CeNacho LevyComunicadoLa PoderosaViolencia de género

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