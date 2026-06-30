Economía

Cuánto cobran los jubilados de Anses en julio 2026

Haberes, asignaciones y pensiones ajustan sus montos tras la publicación del último índice de inflación. El bono adicional espera confirmación oficial

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anses y jubilados
El monto de la jubilación mínima en julio de 2026 asciende a $411.989,32, con posibilidad de bono adicional si se confirma su continuidad (NA)

A partir de julio de 2026, el sistema previsional argentino ajusta nuevamente sus prestaciones. Las jubilaciones, pensiones y asignaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) suben en línea con el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La actualización mensual, definida por el Decreto 274/2024, establece que el aumento de julio corresponde al índice de inflación de mayo, que resultó en 2,1 por ciento.

El monto de la jubilación mínima pasa a $411.989,32 desde julio. Este valor corresponde al haber sin el bono extraordinario. Si el Gobierno confirma el pago de un bono adicional de $70.000, el monto total para quienes perciben el haber mínimo alcanzará $481.989,32.

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La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también experimenta un ajuste y queda en $329.591,45. En caso de que se incluya el bono, el monto asciende a $399.591,45. Las pensiones no contributivas se actualizan a $288.394,05, y con el bono, el total sube a $358.394,05. Por su parte, la Pensión Madre de 7 Hijos se iguala al haber mínimo, ubicándose en $411.989,32, y con el bono, llega a $481.990,89.

El sistema de asignaciones familiares también refleja subas en sus montos. La Asignación Universal por Hijo (AUH) sube a $148.045,38, mientras que la AUH por hijo con discapacidad se eleva a $482.061,17. Adicionalmente, la asignación por hijo con discapacidad pasa a $241.040,29. Todos estos valores son el resultado directo de la aplicación automática del índice de inflación de dos meses antes, mecanismo que desde abril de 2024 reemplazó a la fórmula anterior de movilidad.

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Los nuevos valores de referencia para julio quedan así:

  • Jubilación mínima sin bono: $411.989,32
  • Jubilación mínima con bono: $481.989,32
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $329.591,45
  • PUAM con bono: $399.591,45
  • Pensiones no contributivas: $288.394,05
  • Pensiones no contributivas con bono: $358.394,05
  • Pensión Madre de 7 Hijos: $411.989,32
  • Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $481.990,89
  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $148.045,38
  • AUH con discapacidad: $482.061,17
  • Asignación por hijo con discapacidad: $241.040,29
Una mujer mayor sonriente con un suéter beige recibe billetes de una empleada en un escritorio blanco con el logo azul de Anses de fondo. Varias personas esperan sentadas.
Anses actualiza cada mes los haberes y asignaciones según el índice de inflación de dos meses antes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actualización automática de haberes busca evitar los desfasajes que generaba la modalidad previa, donde los aumentos llegaban con mayor retraso respecto a la inflación efectiva. Desde la implementación del nuevo régimen en abril de 2024, los ajustes se aplican cada mes tomando como base el IPC de dos meses antes, lo que permite a los beneficiarios acompañar la evolución de los precios de manera más estrecha.

El organismo previsional mantiene la modalidad de pago habitual. El cronograma correspondiente a julio se dará a conocer en las próximas semanas y, como es costumbre, la organización se realiza según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. Tradicionalmente, las jubilaciones y pensiones mínimas se depositan durante la segunda semana del mes, mientras que el resto de los beneficios se abona en la tercera semana.

Durante el mes de junio, Anses está liquidando los haberes con el aumento derivado del índice de precios de abril. El bono extraordinario de $70.000 acompaña a quienes perciben el haber mínimo, aunque todavía no existe confirmación oficial sobre su continuidad para julio. En los últimos meses, el pago de este extra se incluyó en las liquidaciones, lo que genera expectativas sobre su renovación para el mes siguiente. La decisión final dependerá de lo que disponga la agencia estatal en las próximas jornadas.

En cuanto a la modalidad de atención presencial, Anses introdujo una modificación en el sistema de turnos. A partir de este cambio, los usuarios pueden elegir la oficina donde desean realizar sus trámites, sin que sea obligatorio acudir a la delegación más cercana al domicilio registrado. El organismo explicó que la opción de seleccionar cualquier sede en el país ya se encuentra disponible a través de su sitio web. Esto representa una diferencia respecto al sistema anterior, que asignaba turnos en función de la proximidad geográfica.

La nueva modalidad de turnos facilita la gestión para quienes, por razones laborales, familiares, de viaje o estadías transitorias, no pueden concurrir a la delegación correspondiente a su domicilio. La posibilidad de gestionar trámites en cualquier oficina de Anses busca mejorar la accesibilidad y la calidad de atención para los beneficiarios. No obstante, la opción de priorizar la sede más cercana sigue vigente para quienes prefieran esa alternativa.

La actualización de los haberes y prestaciones, junto con las novedades en el sistema de turnos, refleja la intención de la agencia previsional de responder a las demandas de los beneficiarios y adaptar sus procedimientos a las necesidades actuales. El ajuste mensual de los montos y la digitalización de los trámites configuran el escenario para los próximos meses en el ámbito previsional.

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