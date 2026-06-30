Martín Salwe presentó a su nueva pareja en vivo: “¿Querés ser mi novia?”

Luego de años soltero, el movilero presentó a Justina, su nueva pareja (Video: Intrusos-América TV)

Martín Salwe le pidió a su pareja Justina que fuera su novia en vivo, desde Estados Unidos, con el estudio de Intrusos como testigo y el Mundial 2026 de fondo. El cronista de América TV viajó para cubrir el torneo y no fue solo: Justina lo acompañó en lo que resultó ser, además de una estadía de trabajo, el escenario de un momento que ninguno de los dos tenía del todo planeado.

Salwe venía presentando a la joven en distintos programas de la señal, pero fue en Intrusos donde la dinámica tomó un giro que nadie anticipó del todo. Rodrigo Lussich y Adrián Pallares lo empujaron a hacer algo que él mismo admitió estaba “fuera de los planes”: formalizar, en cámara y ante miles de espectadores, lo que entre ellos ya existía pero todavía no tenía nombre oficial.

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El arranque fue un juego. Pallares le propuso a Salwe que entrevistara a Justina como si no se conocieran, al estilo de una nota callejera cualquiera. El cronista aceptó el desafío con humor y se acercó a ella con micrófono en mano: “Disculpe, ¿cómo le va?”. Justina siguió la corriente por unos segundos, pero cuando Salwe la trató de usted, ella frenó en seco: “No me trate de usted”.

Desde el estudio, los conductores festejaron el quiebre. “Este la trató mal”, lanzó Pallares entre risas. Lussich, más directo, lo interpeló sin rodeos: “¿Cómo le da vergüenza? Es la novia, chicos”. Salwe reconoció que la situación lo ponía incómodo, aunque siguió adelante con la entrevista fingida.

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Justina trabaja en el programa de streaming que tiene Nicole Neumann

En ese formato de pregunta y respuesta a cámara, Justina contó que era de Buenos Aires, que seguía de cerca la cobertura de Salwe y que había viajado, en sus propias palabras, a buscarlo a él. “Te estaba buscando a vos. Te tiro de una”, dijo, sin disimulo. El cronista le preguntó si la estadía estaba siendo mejor de lo que esperaba. “Superador”, respondió ella.

Lussich aprovechó el momento para ir más al fondo. Le preguntó a Salwe si ese era el primer viaje de convivencia que tenían como pareja. El cronista dudó, miró a cámara y terminó admitiendo que no era el primero, aunque sí el más largo en tiempo compartido. Justina fue igual de directa cuando le preguntaron si a la vuelta pensaban vivir juntos: “Convivencia no, es un montón”.

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Las amigas de Justina también tuvieron su espacio. Pallares le pidió a Salwe que le preguntara qué decía su círculo cercano sobre él. “Lo quieren mucho a Martín”, respondió ella. Y cuando le preguntaron si le habían dado alguna advertencia previa, Justina cerró el tema con una frase que arrancó aplausos: “Yo prefiero tener mi propia experiencia”.

La cualidad que más le gusta de Salwe tampoco tardó en aparecer. “Su buen humor, su energía. Siempre está ahí como subiéndola”, dijo Justina. Lussich lo confirmó desde el estudio: “Es un tipo que siempre está contento”. Pallares lo definió con dos palabras: “Animador nato”.

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En redes la joven muestra sus viajes por distintos puntos del mundo

El fútbol también tuvo su lugar. Salwe le preguntó de qué cuadro era. “De River”, respondió Justina. Pallares respiró aliviado: “Temí que fueras de Independiente y ahí iba a haber un problema grave”. Justina sumó un detalle que generó más risas: “No me deja usar rojo, de hecho”.

Fue entonces cuando Salwe le anunció, con tono solemne y algo cómplice: “Este momento con Intrusos es bienvenida a la farándula. Bienvenida al espectáculo argentino”. Justina respondió con una sonrisa y un “no, no”, aunque ya era tarde para escapar del momento.

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La conversación derivó hacia la formalidad del vínculo. Justina reveló que técnicamente ya eran novios, pero que la pregunta concreta nunca había llegado de manera oficial. “Me dijo: ‘Pero ya estamos, pero igual te iba a preguntar en otro momento más lindo’”, contó.

“El vínculo fue todo muy natural, orgánico. Para mí ya estábamos de novios. Pero me faltaba la formalidad”, dijo. Justina lo secundó sin dudar: “Y a mí. O sea, yo quiero la pregunta”.

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La foto con la que Martín hizo oficial la relación en redes sociales

El estudio entero empujó. “Preguntá, Martín. Preguntá que hay una audiencia atenta”, lanzó Lussich. Pallares fue más contundente: “Martín, es ahora”. Salwe miró a cámara, miró a Justina y señaló la fecha: “Hoy es 30 de junio. Me gusta la fecha”. Luego agregó, casi para sí mismo: “Estaba fuera de los planes, pero lo voy a hacer”.

Con el sol de fondo y el micrófono en la mano, Salwe tomó aire: “Ya te dije todo lo que siento, ya lo sabés. Pero quiero preguntarte: ¿querés ser mi novia?”.

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La señal se cortó en ese instante. La imagen se congeló. Lussich, sin perder el hilo, mantuvo el suspenso: “La respuesta está en suspenso”.

Cuando la conexión se restableció, Justina tenía la palabra. Salwe repitió la pregunta para que quedara registrada sin interferencias. La respuesta llegó sin titubeos: “Sí, obvio”.

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El estudio estalló. “¡Viva el amor! ¡Viva el amor!”, gritó Pallares mientras los aplausos cubrían todo. Lussich cerró el momento con tres palabras repetidas, como un cántico: “Argentina. Argentina. Argentina”.