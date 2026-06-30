El Minae retrasa el plan para vender gasolina superior con 10% de etanol en Costa Rica

Imagen de referencia. Recope deberá realizar compras previas para producir la mezcla de gasolina superior con etanol, un requisito que aplaza la llegada del combustible al mercado. /(FOTO: La Tribuna)

El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) mantiene el plan de vender gasolina superior con etanol al 10%, pero el arranque se retrasará y ya no está asegurado que comience en 2027, porque la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) deberá realizar compras previas para poder producir la mezcla y esos pasos aún no tienen un calendario definitivo, según el medio CR Hoy.

El proceso de abastecimiento del componente vegetal añade otra demora: el etanol se obtendrá mediante una licitación internacional abierta a productores nacionales y extranjeros, un trámite que el Ministerio estima en cerca de un año. Una vez publicados los decretos del proyecto, la refinadora elaborará una hoja de ruta para precisar los plazos.

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De acuerdo con CR Hoy, el viceministro de Energía Ronny Rodríguez dijo en abril que la intención oficial sigue siendo mezclar la gasolina superior con un 10% de etanol. El Ministerio también revisa la normativa heredada de la administración anterior para determinar si requiere ajustes antes de poner en marcha el programa.

Para el segundo semestre de este año, el Ministerio de Ambiente y Energía prevé publicar los dos primeros decretos. Uno definirá la gobernanza institucional del proyecto, con las entidades participantes y las tareas de cada una; el otro establecerá las características físicas y químicas de las mezclas.

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El Minae prevé publicar en el segundo semestre dos decretos sobre el proyecto, uno sobre la gobernanza institucional y otro sobre las características físicas y químicas de las mezclas. /(Visuales IA Infobae)

Hasta ahora, el Minae resolvió que la Refinadora Costarricense de Petróleo, Recope, será la entidad encargada de generar las mezclas. La propia institución comunicó al Ministerio que necesita hacer adquisiciones para ejecutar el proyecto, y ese requisito aplazará el inicio de la venta.

El medio consultó a la refinadora sobre el avance del plan y los pasos que seguirá la entidad, pero la respuesta seguía pendiente. Esa definición será clave para saber cuándo podría llegar al mercado la gasolina superior con etanol.

El combustible se incorporará primero a la gasolina superior porque, según Rodríguez, los vehículos que la utilizan son más modernos y están previstos para recibir la mezcla. Antes de eso, Recope debe actualizar un estudio que confirme que ese porcentaje es adecuado y que no causa daños en los motores, según datos de CR Hoy.

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Ese documento deberá estar listo cuando se publiquen los decretos, en la segunda mitad del año. La revisión técnica busca responder a una de las principales dudas que circulan en redes sociales sobre posibles efectos del etanol en los motores, según el medio.

El Gobierno sostiene que la mezcla acelera la descarbonización y reemplaza un aditivo cuestionado

Recope debe actualizar un estudio técnico para confirmar que el 10% de etanol es adecuado y que no causa daños en los motores.

El objetivo del Minae es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Rodríguez lo resumió así: “La mezcla con etanol es la forma más acelerada que tenemos de descarbonizar”.

El Ministerio calcula que abastecer con esta mezcla a toda la flota que hoy usa gasolina superior equivale a incorporar entre 35,000 y 40,000 vehículos cero emisiones. El etanol, además, es un combustible de origen vegetal que puede producirse a partir de materias primas como maíz o caña de azúcar.

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De acuerdo con CR Hoy, la cartera también sostiene que esa proporción no provoca problemas de potencia en los vehículos. A eso suma otro argumento: el etanol permitirá eliminar el MTBE, un compuesto que Costa Rica todavía agrega a los combustibles aunque otros países ya lo retiraron.

Rodríguez indicó, citado por CR Hoy, que ese aditivo presenta desventajas por su capacidad de infiltrarse en el subsuelo.