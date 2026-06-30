Costa Rica

El Minae retrasa el plan para vender gasolina superior con 10% de etanol en Costa Rica

El plan oficial ya no garantiza su arranque en 2027, ya que Recope debe concretar adquisiciones previas y aún no existe un cronograma, mientras se prepara una licitación internacional para obtener el componente vegetal.

Guardar
Google icon
Imagen de referencia. Recope deberá realizar compras previas para producir la mezcla de gasolina superior con etanol, un requisito que aplaza la llegada del combustible al mercado. /(FOTO: La Tribuna)
Imagen de referencia. Recope deberá realizar compras previas para producir la mezcla de gasolina superior con etanol, un requisito que aplaza la llegada del combustible al mercado. /(FOTO: La Tribuna)

El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) mantiene el plan de vender gasolina superior con etanol al 10%, pero el arranque se retrasará y ya no está asegurado que comience en 2027, porque la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) deberá realizar compras previas para poder producir la mezcla y esos pasos aún no tienen un calendario definitivo, según el medio CR Hoy.

El proceso de abastecimiento del componente vegetal añade otra demora: el etanol se obtendrá mediante una licitación internacional abierta a productores nacionales y extranjeros, un trámite que el Ministerio estima en cerca de un año. Una vez publicados los decretos del proyecto, la refinadora elaborará una hoja de ruta para precisar los plazos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con CR Hoy, el viceministro de Energía Ronny Rodríguez dijo en abril que la intención oficial sigue siendo mezclar la gasolina superior con un 10% de etanol. El Ministerio también revisa la normativa heredada de la administración anterior para determinar si requiere ajustes antes de poner en marcha el programa.

Para el segundo semestre de este año, el Ministerio de Ambiente y Energía prevé publicar los dos primeros decretos. Uno definirá la gobernanza institucional del proyecto, con las entidades participantes y las tareas de cada una; el otro establecerá las características físicas y químicas de las mezclas.

PUBLICIDAD

Alcaldía de Cali prohíbe venta de combustible en recipientes durante la jornada de elecciones - crédito Visuales IA Infobae
El Minae prevé publicar en el segundo semestre dos decretos sobre el proyecto, uno sobre la gobernanza institucional y otro sobre las características físicas y químicas de las mezclas. /(Visuales IA Infobae)

Hasta ahora, el Minae resolvió que la Refinadora Costarricense de Petróleo, Recope, será la entidad encargada de generar las mezclas. La propia institución comunicó al Ministerio que necesita hacer adquisiciones para ejecutar el proyecto, y ese requisito aplazará el inicio de la venta.

El medio consultó a la refinadora sobre el avance del plan y los pasos que seguirá la entidad, pero la respuesta seguía pendiente. Esa definición será clave para saber cuándo podría llegar al mercado la gasolina superior con etanol.

El combustible se incorporará primero a la gasolina superior porque, según Rodríguez, los vehículos que la utilizan son más modernos y están previstos para recibir la mezcla. Antes de eso, Recope debe actualizar un estudio que confirme que ese porcentaje es adecuado y que no causa daños en los motores, según datos de CR Hoy.

Ese documento deberá estar listo cuando se publiquen los decretos, en la segunda mitad del año. La revisión técnica busca responder a una de las principales dudas que circulan en redes sociales sobre posibles efectos del etanol en los motores, según el medio.

El Gobierno sostiene que la mezcla acelera la descarbonización y reemplaza un aditivo cuestionado

Recope debe actualizar un estudio técnico para confirmar que el 10% de etanol es adecuado y que no causa daños en los motores.
Recope debe actualizar un estudio técnico para confirmar que el 10% de etanol es adecuado y que no causa daños en los motores.

El objetivo del Minae es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Rodríguez lo resumió así: “La mezcla con etanol es la forma más acelerada que tenemos de descarbonizar”.

El Ministerio calcula que abastecer con esta mezcla a toda la flota que hoy usa gasolina superior equivale a incorporar entre 35,000 y 40,000 vehículos cero emisiones. El etanol, además, es un combustible de origen vegetal que puede producirse a partir de materias primas como maíz o caña de azúcar.

De acuerdo con CR Hoy, la cartera también sostiene que esa proporción no provoca problemas de potencia en los vehículos. A eso suma otro argumento: el etanol permitirá eliminar el MTBE, un compuesto que Costa Rica todavía agrega a los combustibles aunque otros países ya lo retiraron.

Rodríguez indicó, citado por CR Hoy, que ese aditivo presenta desventajas por su capacidad de infiltrarse en el subsuelo.

Temas Relacionados

gasolinagasoholdescarbonizaciónCosta RicaEtanol

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

60% de los cuadros de neumonía son niños menores de nueve años en El Salvador, según Minsal

El Boletín Epidemiológico oficial contabiliza 2,741 episodios en niños, el 59.4% del total nacional. También se registran más atenciones en mayores de 60 años y en personas con enfermedades crónicas o inmunosupresión

60% de los cuadros de neumonía son niños menores de nueve años en El Salvador, según Minsal

Honduras enfrenta nuevo ajuste en la tarifa eléctrica en medio de presiones inflacionarias y depreciación del lempira

El tercer incremento del año entra en vigor este 1 de julio y podría elevar aún más el costo de la energía para hogares, comercios e industrias, según estimaciones técnicas.

Honduras enfrenta nuevo ajuste en la tarifa eléctrica en medio de presiones inflacionarias y depreciación del lempira

El ministro Henry Sáenz anuncia que Guatemala prepara apoyo técnico para Venezuela

El titular de Defensa indicó que el envío se integrará con personal recertificado en búsqueda y rescate urbano, tras la validación de capacidades nacionales bajo parámetros de INSARAG y del proceso IRNAP

El ministro Henry Sáenz anuncia que Guatemala prepara apoyo técnico para Venezuela

El tribunal de Santa Tecla condena a dos salvadoreños por transportar 114 kilos de cocaína

El cargamento, escondido en una hielera y hallado a 1.5 millas náuticas de la costa de La Libertad, llevó a un fallo del Tribunal Primero de Sentencia que fijó penas de 12 y 10 años.

El tribunal de Santa Tecla condena a dos salvadoreños por transportar 114 kilos de cocaína

Los fondos de pensiones en Costa Rica se recuperan y alcanzan su mejor nivel en mayo

La Superintendencia de Pensiones reportó una mejora en las seis operadoras, con saldos de los afiliados de nuevo en niveles similares a los de enero tras una mayor estabilidad externa

Los fondos de pensiones en Costa Rica se recuperan y alcanzan su mejor nivel en mayo

TECNO

Steam activa sus rebajas de julio 2026: GTA V, Cyberpunk 2077, EA SPORTS FC 26 y más juegos para PC

Steam activa sus rebajas de julio 2026: GTA V, Cyberpunk 2077, EA SPORTS FC 26 y más juegos para PC

GTA 6 requerirá un gran espacio en disco: estas son las cifras estimadas para PS5 y Xbox Series

Tres errores al usar el router WiFi que pueden dejar tus datos en manos de ciberdelincuentes

Televisor o proyector: qué pantalla elegir para ver los partidos del Mundial 2026 sin delay o demoras

El 63% de los estudiantes prefiere a los docentes antes que a la IA en su formación digital

ENTRETENIMIENTO

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce: se reporta la construcción de un castillo dentro del Madison Square Garden para el magno evento

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce: se reporta la construcción de un castillo dentro del Madison Square Garden para el magno evento

Murió Michael Byrne, actor de “Indiana Jones 3” y “Harry Potter”

La reacción de Kristen Stewart ante un hombre en el escenario que desató la polémica en redes

Melissa Gilbert lanza un llamado a padres de niños actores tras la muerte de Daveigh Chase: “Pierden de vista cuál es su verdadera responsabilidad”

Cara Delevingne confirmó que tuvo un romance con Amber Heard durante el divorcio con Johnny Depp: “Estaba bastante enloquecido por los celos”

MUNDO

Australia aumentará las sanciones a las plataformas que permitan el acceso de menores a redes sociales

Australia aumentará las sanciones a las plataformas que permitan el acceso de menores a redes sociales

Qatar confirmó la llegada de la delegación de Estados Unidos a Doha, pero aclaró que no habrá negociaciones directas con Irán

Trabajadores humanitarios alertan de enfermedades y hospitales desbordados tras sismos en Venezuela

La otra cara del Mundial: campaña de la ONU busca prevenir la violencia familiar durante la justa

Lo que distingue a los cursos online más exitosos según la investigación educativa