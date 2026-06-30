Economía

Cuánto aumentaron los autos 0 km en relación con el resto de los precios de la economía, según un informe privado

Una consultora tomó como referencia la información del Indec y del índice de precios del mercado automotor. Afirma que hubo una baja de precios relativos del 26%. Los motivos

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Concepto de costos en la industria automotriz, con un vehículo en miniatura sobre una calculadora y dinero, representando la planificación financiera y el impacto económico en el sector de automóviles. (Imagen ilustrativa Infobae)
Un informe de la consultora Econométrica, asegura que los precios relativos de los autos bajaron un 26,5% entre noviembre de 2023 y junio de 2026. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los precios relativos de los autos nuevos en Argentina tuvieron una baja del 26,5% entre noviembre de 2023 y junio de 2026, planteó un informe elaborado por la consultora Econométrica, del especialista Ramiro Castiñeira.

Se mencionan los precios relativos y no los precios netos actuales porque la economía argentina, entre tiene inflación y variación del tipo de cambio, tuvo en ese lapso de tiempo aumentos de precios en todos los rubros, incluidos los autos nuevos también. Lo que intenta establecer el informe es cuánto aumentaron los autos en relación con el aumento general del costo de vida.

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Por ese motivo, el documento se elaboró tomando los datos del índice de precios al consumidor del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), y cruzarlos con el índice de precios de la Asociación de Concesionarios Automotor (Acara).

Esto ocurrió por dos variables simultáneas, una es la baja de costos financieros y de impuestos y aranceles que se dieron a partir de mediados de 2024, seis meses después de asumir el actual Gobierno. Allí no solo se eliminaron impuestos sino que se tomaron otras medidas como la reducción de los plazo de pago al exterior de 180 a 30 días y la eliminación del doble IVA.

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La otra es la caída de ventas que se produjo desde enero de este año, que llevó a los fabricantes a tomar la decisión de aplicar mínimos aumentos solo en algunos modelos y en apenas uno o dos meses durante el primer semestre.

Fiat Cronos
Un Fiat Cronos, uno de los autos más accesibles en 2023 y actualmente, aumentó en ese período de dos años y medio un 237,9%

En el primer item hubo bajas de tributos como el impuesto PAIS que se aplicaba a todas las importaciones, autos terminados pero también a todas las autopartes que los fabricantes importaban para ensamblar localmente, y que representan en promedio de la industria un 50%.

Después vino la baja del impuesto interno escala 1, a comienzos de 2025 con una reducción a la mitad de la alícuota para la escala 2. Esto era un 20% en el primer caso y un 35% (bajó al 17,5%) en el segundo. Finalmente, en abril de este año se eliminó completamente ese impuesto considerado como impuesto a los autos de lujo y ya no lo paga ningún vehículo, sea cuál sea su segmento.

La variación del precio de los autos depende del modelo elegido. Según explicó el informe de Econométrica, se tomó un valor equivalente a uno de los autos más accesibles del mercado. Como el Renault Kwid, actualmente el más barato en Argentina no se vendía en noviembre de 2023, la referencia puede ser la del Fiat Cronos, que tanto entonces como ahora, está entre los vehículos de mayor acceso para los usuarios.

El Fiat Cronos tenía un precio en noviembre de 2023 de $9.351.500 para la versión de acceso a la gama. Actualmente, ese mismo modelo tiene un precio oficial de venta de $31.600.000, lo que representa un incremento del 237,9%.

Uno x uno: los diez autos más vendidos de Argentina en 2020
Una pickup Toyota Hilux aumentó su precio neto un 170% entre noviembre de 2023 y junio de 2026

Según el Indec, el aumento del costo de vida en el mismo período fue cercano al 370%, lo que confirma que, en efecto, los autos subieron menos su precio, aunque en el caso del Fiat Cronos, esa variación fue mucho menor que el índice del precios al consumidor.

Pero como el índice de precios del mercado automotor se toma promediando el movimiento de precios de todos los autos del mercado, la referencia de un solo auto, y uno de los más accesibles no es una muestra contraria al resultado publicado, sino un ejemplo de la diversificación de la oferta.

Si la referencia fuera una pickup Toyota Hilux 4x4 doble cabina de equipamiento de entrada a la gama, el precio en noviembre de 2023 era de $21.367.000 y hoy es de $57.769.000, lo que implica una suba del 170%; pero si se toma un Peugeot 208, otro modelo de los más accesibles, el precio de finales de 2023 era $10.097.000 y actualmente se publica en $31.460.000, es decir 211% de aumento.

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