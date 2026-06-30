El 63% de los estudiantes prefiere a los docentes antes que a la IA en su formación digital

Coderhouse reporta que la interacción autónoma se traduce en continuidad académica, con un 22% que prioriza las sesiones en tiempo real y un 28% de quienes valoran acompañamiento que ya cursó dos o más programas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En plena era de la inteligencia artificial y la capacitación online, un dato desafía los pronósticos: 63% de los estudiantes sigue considerando al docente humano como el factor más valioso en su formación digital.

El acompañamiento humano en la enseñanza es preferido por encima de asesorías con IA

Según cifras recientes de Coderhouse, plataforma de educación tecnológica en América Latina, la preferencia por tutores y clases en vivo no solo persiste, sino que se consolida mientras las herramientas de IA ganan protagonismo en el mercado educativo.

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Lejos de perder vigencia, la interacción sincrónica y la mentoría personalizada son vistas como un diferencial clave. La paradoja se acentúa en un contexto donde la IA se posiciona como la vertical educativa más demandada, pero la necesidad de guía humana y feedback inmediato se convierte en el principal reclamo de quienes buscan crecer profesionalmente en un entorno cada vez más digitalizado.

La IA es la vertical más elegida, pero el rol humano gana peso cuando la tecnología se vuelve más sofisticada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La encuesta de Coderhouse, que abarca a más de medio millón de estudiantes activos hasta mayo de 2026, revela que el 63% identifica al docente y al tutor como el punto más fuerte de su experiencia de aprendizaje. Un 22% subraya las “clases en vivo” o la posibilidad de interactuar en tiempo real como el mayor valor agregado de la plataforma.

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Esta preferencia no es anecdótica: se traduce en lealtad y continuidad académica. Los estudiantes que destacan el acompañamiento docente completan un promedio de 3,68 cursos tras su primera experiencia, y el 28% de quienes valoran la mentoría han cursado dos o más programas. El vínculo creado en entornos sincrónicos fomenta el aprendizaje continuo y fortalece la retención.

Cuál es el valor de los docentes en la era digital

Christian Patiño, CEO y fundador de Coderhouse, sostiene que a medida que la tecnología y los contenidos se vuelven más sofisticados, la intervención humana en el proceso de aprendizaje adquiere una importancia aún mayor. El acompañamiento de docentes y tutores es fundamental para guiar a los estudiantes en la comprensión y aplicación de herramientas avanzadas, aportando contexto, inspiración y resolución de dudas que la tecnología por sí sola no puede ofrecer.

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De acuerdo con el ejecutivo, la diferencia entre un profesional que simplemente accedió a contenido online y otro que recibió la guía de expertos resulta evidente. El acompañamiento humano no representa un gasto, sino una inversión estratégica, ya que las empresas valoran especialmente a quienes han contado con mentoría real y experiencias de interacción autónomas durante su formación.

ChatGPT y trampas académicas reavivan controles, la educación busca equilibrio entre IA, ética y pensamiento crítico - (Imagen ilustrativa Infobae)

IA, trampa y el debate sobre el futuro de la educación

Mientras la IA se integra en el aula, surgen nuevas problemáticas. Casos virales muestran que algunos estudiantes recurren a herramientas como ChatGPT para completar tareas, disculparse por plagios o incluso para copiar en exámenes. Profesores en España han retomado los exámenes orales y, en China, se han intensificado los controles para evitar el uso de dispositivos inteligentes durante las pruebas de acceso a la universidad.

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La IA es útil para automatizar tareas y mejorar el acceso a la información, pero no puede sustituir habilidades esenciales como el pensamiento crítico, la ética y la capacidad de análisis profundo. El debate sobre el uso responsable de la IA en la educación superior es urgente para evitar que el aprendizaje se reduzca a la mera repetición de respuestas generadas por algoritmos.

El auge de la IA no ha erosionado la necesidad de interacción humana. La mentoría en vivo, el feedback personalizado y el acompañamiento docente siguen siendo los pilares fundamentales para adquirir las competencias que demanda el mercado laboral digital. El reto para la educación superior es encontrar el equilibrio entre tecnología y humanidad, garantizando que la formación siga siendo una experiencia transformadora y relevante para los estudiantes del siglo XXI.

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