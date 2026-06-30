El Salvador

El Salvador renueva su red hospitalaria con "tecnología de última generación", declaró el titular de Salud

La renovación incluye la puesta en marcha del Hospital Nacional Rosales y la remodelación de emergencias en Soyapango, además de la próxima apertura del Hospital Nacional de Nejapa, con más camas y servicios especializados

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Diversas áreas del nuevo edificio construido perteneciente al Hospital Nacional Rosales de San Salvador, El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
Diversas áreas del nuevo edificio construido perteneciente al Hospital Nacional Rosales de San Salvador, El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid

“El nuevo Hospital Rosales ya está en funcionamiento y cuenta con tecnología de última generación”. Con esta afirmación, el ministro de Salud, Francisco Alabi, resumió el avance central de la modernización hospitalaria en El Salvador. La red pública de hospitales atraviesa un proceso de renovación tecnológica y de infraestructura cuyo objetivo es elevar la calidad en la atención médica y responder con mayor eficiencia a las necesidades de salud de la población.

La transformación del sistema de salud comenzó en el Hospital Nacional Rosales, que opera como centro de referencia para patologías complejas. Este hospital ha incorporado robots quirúrgicos, microscopios de alta precisión y equipos láser para intervenciones, así como nuevos sistemas de diagnóstico por imagen y laboratorios automatizados. Según Alabi, estas innovaciones permiten realizar procedimientos con mayor exactitud y rapidez, lo que se traduce en mejores resultados para los pacientes. Además, el hospital cuenta con equipamiento que, en palabras del ministro, “no se tiene ni siquiera en el sector privado”.

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Diversas áreas del nuevo edificio construido perteneciente al Hospital Nacional Rosales de San Salvador, El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
Diversas áreas del nuevo edificio construido perteneciente al Hospital Nacional Rosales de San Salvador, El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid

El funcionario explicó que el Rosales está diseñado para ofrecer atención de tercer nivel, cubriendo cirugías complejas y enfermedades crónico-degenerativas, como las hemato-oncológicas y la insuficiencia renal. La ubicación estratégica del hospital facilita que también pueda atender afecciones de menor complejidad cuando la demanda así lo requiere.

El Hospital Rosales actualmente es gestionado por la Red Nacional de Hospitales, entidad autónoma, coordina la distribución de recursos, la capacitación constante del personal y la integración de tecnología en los distintos centros, bajo una política que prioriza la eficiencia.

El Hospital de Nejapa atenderá a población de Aguilares, Guazapa, Apopa, El Paisnal y Chalatenango con servicios de salud en el norte de San Salvador. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
El Hospital de Nejapa atenderá a población de Aguilares, Guazapa, Apopa, El Paisnal y Chalatenango con servicios de salud en el norte de San Salvador. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

Hospital Nacional de Nejapa: atención ampliada para la zona norte

La expansión de la red hospitalaria incluye la próxima apertura del Hospital Nacional de Nejapa, cuya infraestructura ya está terminada y equipada con tecnología avanzada. Este hospital dispondrá de cerca de 200 camas hospitalarias sensables, quirófanos y áreas especializadas en medicina interna, cirugía, ginecología y pediatría. Alabi detalló que el hospital cubrirá la demanda de la zona norte, beneficiando a municipios densamente poblados como Aguilares, El Paisnal y Guazapa.

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El hospital de Nejapa contará con tomografía axial computarizada, rayos X, ultrasonidos y equipos de endoscopía, además de áreas específicas para atención de enfermedades renales crónicas y servicios de apoyo diagnóstico. Esta descentralización facilita el acceso a atención especializada y evita traslados prolongados hacia la capital, fortaleciendo la capacidad resolutiva en la zona.

El ministro subrayó que la política de salud pública también contempla la prevención, mediante campañas de inmunización como la vacunación contra el VPH, destinada a reducir la incidencia de cáncer cervicouterino y mejorar los indicadores nacionales de salud.

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Soyapango: remodelación integral en el área de emergencias

El proceso de modernización hospitalaria ha llegado también al Hospital Nacional de Soyapango, donde la remodelación de la emergencia permitió crear un espacio completamente equipado para responder a las necesidades de una de las áreas urbanas más pobladas del país. La nueva emergencia cuenta con áreas para medicina interna, cirugía, ginecología y pediatría, así como quirófano propio, atención de partos y emergencias pediátricas.

Esta ampliación, según Alabi, permitirá atender a unos 230 mil habitantes de Soyapango y el sector este de San Salvador. La intervención corresponde a la primera fase de un proyecto que contempla la construcción de un hospital con crecimiento vertical, adaptado al aumento de la demanda y las características demográficas de la zona.

La modernización de la red hospitalaria, de acuerdo con el ministro, se apoya en la capacitación continua del personal, la actualización de los protocolos de emergencias y la implementación de tecnología de punta. El enfoque está en garantizar que todos los salvadoreños tengan acceso a atención oportuna, segura y de calidad, tanto en situaciones cotidianas como ante emergencias de gran magnitud.

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