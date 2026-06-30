La escapada de Sofía Gonet a la costa en pleno invierno entre rumores de reconciliación con Homero Pettinato

Sofía Gonet apostó por un abrigo de pelo largo y un jean tiro bajo (Instagram)

La escapada de Sofía Gonet a la costa de Mar de Cobo, a 30 kilómetros de Mar del Plata, no solo dejó paisajes de atardeceres y momentos de relax, sino también una serie de imágenes que funcionan como un catálogo visual de estilo y personalidad. Entre rumores de reconciliación con su expareja, Homero Pettinato, en cada fotografía que compartió en sus redes, la Reini sintetiza la manera en que convierte lo cotidiano en una postal de moda, fusionando prendas de abrigo, texturas llamativas y detalles cuidados en una escapada con amigos.

Estas mini vacaciones se dieron luego de que la influencer se convirtiera en embajadora de una fundación que se dedica a ayudar a personas necesitadas, en especial, en medio de los días más fríos que está atravesando el territorio nacional. Así, luego de visitar la localidad de La Matanza la joven armó las valijas para tener un fin de semana a puro relax en el frío.

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Uno de los conjuntos más llamativos fue el vestido largo de flecos en tono crema. Con corte strapless y caída suelta, la prenda se caracteriza por los flecos largos que cubren todo el cuerpo, aportando fluidez y movimiento. El diseño minimalista y la elección del color refuerzan la delicadeza y el aire etéreo del look, mientras el material translúcido suma un matiz contemporáneo y audaz. La decisión de no utilizar accesorios destacados ni calzado visible centra la atención en la estructura y los detalles del vestido.

Vestido strapless, flecos largos hasta el piso y el pelo recogido

A pesar del frío de la costa, Sofía eligió un vestido sin mangas

Abrigo de piel sintética, anteojos de sol y pantalón negro fueron los elegidos para otro día en la costa

Para hacer las compras también eligió un look lleno de glamour

El repertorio de abrigos fue otro de los ejes de sus elecciones. Sofía lució una campera de piel sintética burdeos, de textura esponjosa y mangas amplias. Esta pieza funcionó tanto como abrigo principal en exteriores como prenda de interior, y se combinó en ocasiones con pantalones negros de corte recto y gafas oscuras.

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La campera burdeos volvió a aparecer en varias tomas, tanto en interiores como exteriores, confirmando su rol de prenda versátil y central en la propuesta de la Reini para este viaje. La elección recurrente de prendas de piel sintética, junto con la ausencia de estampados y la preferencia por colores sólidos, refuerza una impronta sofisticada y atemporal, adaptable tanto a situaciones relajadas como a salidas informales.

Además de sus prendas de estilo urbano y moderno, la comida tuvo un rol importante. Luego de su paso por MasterChef Celebrity (Telefe), Sofía encontró una pasión desconocida en las hornallas por lo que decidió agasajar a todos los presentes con comidas caseras, picadas y por sobre todo, diversión.

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En un muelle de madera, con una chaqueta oscura de cuello peludo, pantalones anchos y una copa de vino deslumbró a sus seguidores

Sofía viajó con dos amigos al partido de la costa

"Los looks que dejó este finde", fue todo lo que escribió en el pie de foto

La influencer eligió tener pocos accesorios: anteojos de sol y una cartera Louis Vuitton

La vida social y las actividades del viaje se colaron en otras postales. Sofía posó sonriente junto a un food truck, con un abrigo marrón oscuro, gafas de sol y un gran bolso de marca reconocida. El gesto de paz con los dedos y el ambiente de feria refuerzan la faceta más espontánea y lúdica del viaje, donde la moda se adaptó a distintos escenarios y climas sin perder identidad.

La nota de humor y cotidianidad apareció en la imagen donde ella empujó un carrito de supermercado lleno de bolsas, parada frente a una pared desgastada y bajo el cartel de prioridad para embarazadas. El abrigo gris de piel sintética y denim, los pantalones amplios y las gafas negras se mantuvieron como constantes, mientras el bolso amplio aportó funcionalidad y un guiño aspiracional. Su expresión divertida y el gesto de selfie aportaron frescura y naturalidad a la secuencia.

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En síntesis, los looks de Sofía Gonet durante este fin de semana se definieron por la elección de prendas de abrigo voluminosas, vestidos de líneas limpias y texturas protagonistas, una paleta de colores neutros y accesorios puntuales que sumaron personalidad sin recargar el conjunto.