Qatar confirmó la llegada de la delegación de Estados Unidos a Doha, pero aclaró que no habrá negociaciones directas con Irán

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari (EFE)

Qatar descartó este martes que vaya a producirse una reunión de alto nivel entre Estados Unidos e Irán en Doha, pese a la llegada a la capital qatarí de Steve Witkoff y Jared Kushner, los dos enviados especiales del presidente Donald Trump.

“Witkoff y Kushner están en Doha para hablar con los mediadores”, no con la parte iraní, afirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari.

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Añadió que “actualmente no hay programada ninguna reunión de alto nivel y directa entre EEUU e Irán”. La aclaración llega un día después de que Trump afirmara que ambos países se reunirían en Doha para tratar el programa nuclear iraní.

Al-Ansari precisó que las conversaciones técnicas entre Washington y Teherán “no se han detenido” y que los mediadores trabajan para facilitarlas. Esas conversaciones se enmarcan en el memorando firmado el 17 de junio, que establece una hoja de ruta de 60 días para un acuerdo definitivo. El marco contempla que Irán reduzca sus reservas de uranio enriquecido, el levantamiento de sanciones petroleras respaldadas por Washington y la garantía de libre tránsito por el estrecho de Ormuz.

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Sobre los 6.000 millones de dólares en activos iraníes congelados, Al-Ansari indicó que aún no han sido transferidos a Teherán y que el desbloqueo depende del avance de las negociaciones: “La transferencia solo se realizará si Estados Unidos e Irán llegan a un acuerdo”.

Steve Witkoff y Jared Kushner, los dos enviados especiales del presidente Donald Trump (REUTERS/Archivo)

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, había anticipado el lunes que Qatar tiene previsto liberar esos fondos. Una fuente del gobierno estadounidense confirmó la cifra y precisó que los recursos se destinarían a la compra de alimentos producidos en suelo norteamericano para la población iraní.

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Entretanto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, dijo que su país no tiene planes de reunirse con delegados estadounidenses “a ningún nivel en los próximos días”. Según Baghaei, lo que ocurrirá en Doha es “una discusión con el lado qatarí sobre la implementación de partes del memorando de entendimiento, incluida la liberación de los activos bloqueados de Irán”.

El estrecho de Ormuz ocupa un lugar central en las negociaciones. Al-Ansari lo definió como un asunto de “suma importancia” y uno de los “puntos centrales” del proceso. Señaló que Qatar coordina con el Sultanato de Omán el paso de los buques y que “la libertad de navegación es un derecho garantizado para todos los Estados del golfo Pérsico”, en medio del debate sobre la posible imposición de peajes por parte de Irán.

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Antes del inicio del conflicto, el 20% del petróleo mundial transitaba por esa vía marítima. Los ataques iraníes contra buques comerciales y petroleros paralizaron el tráfico y desencadenaron una crisis energética a escala global. La eliminación de minas en el estrecho figura también entre los puntos pendientes del proceso.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, dijo que su país no tiene planes de reunirse con delegados estadounidenses

La semana pasada, Irán atacó dos veces embarcaciones en el estrecho, entre ellas un buque cisterna con crudo qatarí. Estados Unidos respondió con bombardeos contra objetivos militares en la costa sur iraní. Teherán replicó con ataques de drones y misiles contra bases estadounidenses en Kuwait y Baréin.

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Los intercambios de fuego se produjeron en paralelo a los esfuerzos por habilitar las aguas territoriales de Omán al tráfico de entrada y salida del golfo Pérsico, lo que generó incertidumbre sobre la continuidad del proceso negociador.

Al-Ansari también mencionó el armisticio en el Líbano como uno de los temas que Witkoff y Kushner abordarán con los mediadores de Qatar. Las conversaciones en Doha abarcan, por tanto, varios frentes abiertos en la región, con el acuerdo nuclear iraní como eje principal.

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