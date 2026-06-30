Mundo

Qatar confirmó la llegada de la delegación de Estados Unidos a Doha, pero aclaró que no habrá negociaciones directas con Irán

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores qatarí dijo que Steve Witkoff y Jared Kushner hablarán con los mediadores del conflicto, mientras que Teherán aseguró que su equipo solo tratará el desbloqueo de activos congelados

Guardar
Google icon
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari (EFE)
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari (EFE)

Qatar descartó este martes que vaya a producirse una reunión de alto nivel entre Estados Unidos e Irán en Doha, pese a la llegada a la capital qatarí de Steve Witkoff y Jared Kushner, los dos enviados especiales del presidente Donald Trump.

“Witkoff y Kushner están en Doha para hablar con los mediadores”, no con la parte iraní, afirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari.

PUBLICIDAD

Añadió que “actualmente no hay programada ninguna reunión de alto nivel y directa entre EEUU e Irán”. La aclaración llega un día después de que Trump afirmara que ambos países se reunirían en Doha para tratar el programa nuclear iraní.

Al-Ansari precisó que las conversaciones técnicas entre Washington y Teherán “no se han detenido” y que los mediadores trabajan para facilitarlas. Esas conversaciones se enmarcan en el memorando firmado el 17 de junio, que establece una hoja de ruta de 60 días para un acuerdo definitivo. El marco contempla que Irán reduzca sus reservas de uranio enriquecido, el levantamiento de sanciones petroleras respaldadas por Washington y la garantía de libre tránsito por el estrecho de Ormuz.

PUBLICIDAD

Sobre los 6.000 millones de dólares en activos iraníes congelados, Al-Ansari indicó que aún no han sido transferidos a Teherán y que el desbloqueo depende del avance de las negociaciones: “La transferencia solo se realizará si Estados Unidos e Irán llegan a un acuerdo”.

Steve Witkoff y Jared Kushner, los dos enviados especiales del presidente Donald Trump (REUTERS/Archivo)
Steve Witkoff y Jared Kushner, los dos enviados especiales del presidente Donald Trump (REUTERS/Archivo)

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, había anticipado el lunes que Qatar tiene previsto liberar esos fondos. Una fuente del gobierno estadounidense confirmó la cifra y precisó que los recursos se destinarían a la compra de alimentos producidos en suelo norteamericano para la población iraní.

Entretanto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, dijo que su país no tiene planes de reunirse con delegados estadounidenses “a ningún nivel en los próximos días”. Según Baghaei, lo que ocurrirá en Doha es “una discusión con el lado qatarí sobre la implementación de partes del memorando de entendimiento, incluida la liberación de los activos bloqueados de Irán”.

El estrecho de Ormuz ocupa un lugar central en las negociaciones. Al-Ansari lo definió como un asunto de “suma importancia” y uno de los “puntos centrales” del proceso. Señaló que Qatar coordina con el Sultanato de Omán el paso de los buques y que “la libertad de navegación es un derecho garantizado para todos los Estados del golfo Pérsico”, en medio del debate sobre la posible imposición de peajes por parte de Irán.

Antes del inicio del conflicto, el 20% del petróleo mundial transitaba por esa vía marítima. Los ataques iraníes contra buques comerciales y petroleros paralizaron el tráfico y desencadenaron una crisis energética a escala global. La eliminación de minas en el estrecho figura también entre los puntos pendientes del proceso.

Irán dijo que analiza la respuesta de Estados Unidos a su plan para terminar la guerra y rechazó discutir su programa nuclear
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, dijo que su país no tiene planes de reunirse con delegados estadounidenses

La semana pasada, Irán atacó dos veces embarcaciones en el estrecho, entre ellas un buque cisterna con crudo qatarí. Estados Unidos respondió con bombardeos contra objetivos militares en la costa sur iraní. Teherán replicó con ataques de drones y misiles contra bases estadounidenses en Kuwait y Baréin.

Los intercambios de fuego se produjeron en paralelo a los esfuerzos por habilitar las aguas territoriales de Omán al tráfico de entrada y salida del golfo Pérsico, lo que generó incertidumbre sobre la continuidad del proceso negociador.

Al-Ansari también mencionó el armisticio en el Líbano como uno de los temas que Witkoff y Kushner abordarán con los mediadores de Qatar. Las conversaciones en Doha abarcan, por tanto, varios frentes abiertos en la región, con el acuerdo nuclear iraní como eje principal.

Temas Relacionados

Estados UnidosIránQatarÚltimas Noticias AméricaGuerra en Medio OrienteDohaSteve WitkoffJared KushnerWashingtonPrograma nuclear iraníTeheránUranio enriquecido

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La otra cara del Mundial: campaña de la ONU busca prevenir la violencia familiar durante la justa

La iniciativa, impulsada por ONU Mujeres, busca aprovechar el alcance del Mundial para visibilizar un problema que suele permanecer fuera de la conversación pública

La otra cara del Mundial: campaña de la ONU busca prevenir la violencia familiar durante la justa

Lo que distingue a los cursos online más exitosos según la investigación educativa

Un análisis internacional revela cuáles son los factores de diseño que favorecen el aprendizaje profundo y la permanencia en las plataformas de formación virtual

Lo que distingue a los cursos online más exitosos según la investigación educativa

Grafeno hecho en Portugal: el salto europeo hacia la invisibilidad en radares

Un equipo científico desarrolló un recubrimiento avanzado capaz de absorber ondas electromagnéticas, con impacto potencial en la aviación militar, la industria energética y la autonomía tecnológica del continente

Grafeno hecho en Portugal: el salto europeo hacia la invisibilidad en radares

Rusia se queda sin combustible y Putin no logra esconder la crisis: “Hay colas por todos lados”

La ofensiva ucraniana con drones contra refinerías generó escasez en las gasolineras de todo el país. El presidente ruso admite el problema pero insiste en no ceder

Rusia se queda sin combustible y Putin no logra esconder la crisis: “Hay colas por todos lados”

El papa ascendió a una monja italiana a un puesto de alto nivel: se ocupará de inmigrantes, medio ambiente y desarrollo

El pontífice parece seguir el ejemplo de su predecesor, quien se destacó por promover a las mujeres a puestos directivos dentro de la Santa Sede

El papa ascendió a una monja italiana a un puesto de alto nivel: se ocupará de inmigrantes, medio ambiente y desarrollo
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Lo volvió a hacer? Gabriel Soto presume a su nueva novia Colibrí Jiménez, mientras su ex sospecha infidelidad con ella

¿Lo volvió a hacer? Gabriel Soto presume a su nueva novia Colibrí Jiménez, mientras su ex sospecha infidelidad con ella

La Cámara Electoral anuló el DNU de Milei que transfería a Migraciones el otorgamiento de la ciudadanía argentina

Estados Unidos sanciona a 2 mexicanos y 9 empresas por huachicol fiscal vinculado al CJNG

México y EEUU golpean red de huachicol ligada al CJNG: bloquean cuentas de 11 sujetos

Fabrica de Licores de Antioquia le contestó a Supersalud y desmientió señalamientos: “La información ha sido entregada en el proceso”

INFOBAE AMÉRICA

La campaña de ataques de Ucrania contra Crimea pone a Putin ante un dilema estratégico

La campaña de ataques de Ucrania contra Crimea pone a Putin ante un dilema estratégico

Guatemala: Estudiantes de la USAC anuncian una petición ante la CIDH por la criminalización que denuncian desde 2022

El Minae retrasa el plan para vender gasolina superior con 10% de etanol

El Salvador renueva su red hospitalaria con "tecnología de última generación", declaró el titular de Salud

Preparativos extremos y autonomía, la fórmula salvadoreña para salvar vidas tras los sismos en Venezuela

ENTRETENIMIENTO

Murió Michael Byrne, actor de “Indiana Jones 3” y “Harry Potter”

Murió Michael Byrne, actor de “Indiana Jones 3” y “Harry Potter”

La reacción de Kristen Stewart ante un hombre en el escenario que desató la polémica en redes

Melissa Gilbert lanza un llamado a padres de niños actores tras la muerte de Daveigh Chase: “Pierden de vista cuál es su verdadera responsabilidad”

Cara Delevingne confirmó que tuvo un romance con Amber Heard durante el divorcio con Johnny Depp: “Estaba bastante enloquecido por los celos”

Famke Janssen recordó el shock de llegar a James Bond: una rueda de prensa con 800 periodistas antes de pisar el set