El Gobierno monitorea a despedidos de empresas emblemáticas: que pasó con los empleados de Whirlpool, Lumilagro y FATE

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que siguen los CUILs de los trabajadores que fueron despedidos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, intenta convencer a los empresarios argentinos de que los tiempos cambiaron y que no pueden pretender tener los mismos márgenes de ganancias que cuando Argentina estaba cerrada al mundo. Pero también busca desarticular los discursos que aseguran que con la apertura comercial viene la destrucción del empleo. En esa línea, desde la cartera económica aseguran que siguen de cerca los casos de Whirlpool y Lumilagro para conocer qué pasa con los trabajadores despedidos luego de su desvinculación.

Durante su participación en el Coloquio de Acceso a la Vivienda, Caputo explicó que el Gobierno realizó un monitoreo de los trabajadores que pierden su puesto, analizando la trayectoria laboral después de un despido. En el caso de Whirlpool, el ministro sostuvo que el 80% de los despedidos encontró empleo formal en tres meses, aunque muchos aceptaron sueldos inferiores a los que tenían en la empresa -que eran demasiado elevado-. Mientras que los de Lumilagro, el 100% de los desvinculados logró insertarse en el mismo período y que, en ese grupo, los salarios incluso superaron los anteriores.

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Según pudo saber Infobae, con fuentes del Ministerio de Economía, si bien el proceso de reconversión es muy reciente, y aún no ha finalizado, los análisis preliminares para estos dos casos arrojan una alta tasa de reinserción laboral: el 88% del empleo privado registrado que se perdió encontró otro trabajo en los 2,2 meses siguientes. Y del total de trabajadores reinsertados, el 89% encontró un trabajo formal en el sector privado.

A su vez, que el perfil sectorial de los trabajadores reinsertados al mercado muestra una marcada continuidad respecto al empleo de origen. El 31% volvió a la industria manufacturera, el 38% migró hacia actividades administrativas y servicios de apoyo, el 12% encontró empleo en transporte y almacenamiento y el 11,5% se dirigió hacia el sector de comercio. “Es de esperar que, en la medida en que este proceso se consolide y comiencen a madurar los planes de inversión asociados (ej. apertura de sucursales de Lumilagro), la tasa de reinserción laboral continúe subiendo”, comentaron.

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Aunque el contexto de las desvinculaciones en ambas empresas no fue igual. En el caso de Whirlpool, a fines de noviembre del 2025, la multinacional tomó la decisión de cerrar su planta de lavarropas ubicada en el Parque Industrial de Fátima, en el municipio de Pilar y despedir a 220 empleados. A raíz de de que los números del negocio no cerraban (pretendían producir 300.000 lavarropas por año y exportar el 70%) tomaron la decisión de comenzar a importar los productos. Distinto fue el caso de Lumilagro donde comenzaron un proceso de reconversión del negocio de años, que apuntó a tener diseño nacional, pero que se produzca en el extranjero, en donde se desvincularon a 170 trabajadores.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el 80% de los trabajadores que fueron despedidos en Whilpool consiguieron trabajo a los tres meses.

En ese sentido, Caputo volvió a remarcar que si bien hay heterogeneidad entre los sectores de la economía, dentro de las mismas industrias existen resultados muy dispares. Atribuyó esas diferencias a la capacidad de adaptación de cada actor económico, y sostuvo que “ahora hay que invertir, ahora hay que tomar riesgos y ahora hay que ser más competitivos”. Es que en su analisis durante décadas los empresarios argentinos trasladaban la incertidumbre al precio final de los productos, y que la inflación imponía la validación de esos precios por parte de los consumidores. “La realidad es que la situación cambió y si queremos seguir ganando los mismos márgenes que se ganaban antes y bueno, vamos a ser de esos que van a llegar últimos a la fiesta”, expresó el ministro.

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Según el titular de Economía, el desafío actual no es tanto evitar que las personas pierdan el trabajo, sino lograr que quienes estén en búsqueda puedan acceder rápidamente a un nuevo empleo. “El problema hoy en Argentina y en cualquier lugar no debería ser perder el trabajo, sino el no conseguir trabajo. Nosotros lo que tenemos que lograr es generar mayor actividad, generar empleo, oportunidades. Para que, si uno quiere cambiar de trabajo o tiene la desgracia de que lo despiden, consiga trabajo rápidamente”, señaló Caputo.

Las declaraciones del ministro se dieron luego de que esta semana el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó que en el primer trimestre de 2026 el desempleo fue del 7,8%. Lo que implicó una leve baja, de 0,1 puntos porcentuales (p.p.), en comparación con el primer trimestre de 2025 y una suba de 0,3 p.p. contra el último trimestre de 2025. Pero con un crecimiento de la informalidad: pasó del 42% al 44,2 por ciento en un año.

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El caso de FATE

FATE resulta diferente al de Whirlpool y Lumilagro. Es que hasta el momento, si bien la planta fue cerrada, los trabajadores aún se encuentran en un reclamo judicial para recuperar sus empleos. “De la plantilla de mayo de 2025 en FATE, sobre la que se ordenó la paga de los salarios, prácticamente el 100% de los trabajadores siguen reclamando la reapertura de la planta y el reingreso a su fuente de trabajo; no han conseguido siquiera un trabajo formal en el mercado laboral actual de la Argentina“, afirmó Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna).

Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, advirtió que los empleados de FATE siguen sin empleo formal tras el cierre de la planta

La diferencia entre los datos oficiales y la situación del sector neumático evidencia la heterogeneidad de las trayectorias laborales tras los despidos en la industria. Mientras el Ministerio de Economía sostiene que la mayoría de los trabajadores desvinculados en Whirlpool y Lumilagro consiguió reinsertarse rápidamente, en Sutna aseguran que los empleados de FATE permanecen fuera del circuito formal y sin alternativas laborales equivalentes.

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El contraste entre los casos seleccionados por el Gobierno y la experiencia de los despedidos de FATE suma complejidad al debate público sobre el impacto de la apertura económica y la capacidad del mercado laboral argentino para absorber la mano de obra desplazada. Los dirigentes sindicales remarcan que la recuperación laboral no se produce con la misma intensidad ni velocidad en todos los segmentos, y que los indicadores oficiales pueden no captar la totalidad de las dificultades enfrentadas por quienes quedan excluidos.