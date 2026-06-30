Las dos incógnitas de Scaloni de cara al partido de Argentina ante Cabo Verde: la maniobra de distracción en la práctica

Lionel Scaloni durante el entrenamiento de la selección argentina en Kansas City (Reuters/Jay Biggerstaff)

La selección argentina siguió con los entrenamientos este martes de cara al partido del próximo viernes 3 de julio ante Cabo Verde, en Miami, por los 16avos de final del Mundial 2026. En el Sporting KC Training Center de Kansas City, donde los campeones vigentes hacen base, Lionel Scaloni comienza a perfilar al equipo que irá en busca del pase a la siguiente instancia del torneo.

Durante la práctica de ayer, los jugadores retomaron los ejercicios tras el día de descanso que el cuerpo técnico le dio al plantel que venía de ganarle 3-1 a Jordania en Dallas por el cierre del Grupo J y hoy, Scaloni repartió pecheras de color verde para hacer trabajos de fútbol en espacios reducidos. Esa actividad no arrojó claridad respecto del equipo que piensa poner el viernes contra Cabo Verde. El indicador es que, por ejemplo, les dio las pecheras verdes a tres marcadores centrales: Cuti Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi. También repartió el material del mismo color a Nicolás Tagliafico y Facundo Medina, que juegan en la misma posición. En cuanto al mediocampo, el DT sumó a Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada. A la vez que le dio pecheras a Leandro Paredes y a los delanteros Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

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Fuera de ese ejercicio que hizo delante de la prensa, al final de los 15 minutos abiertos para el periodismo, lo que pareció una maniobra de distracción del técnico de la selección, la información que maneja Infobae es que a esta altura quedan dos incógnitas reales para definir el equipo, porque el Cuti Romero ya está bien, respondió de manera correcta en la práctica de ayer y seguramente va a reemplazar a Otamendi, con lo cual los interrogantes son: Nicolás Tagliafico o Facundo Medina para ocupar el lateral izquierdo de la defensa y Lautaro Martínez o Julián Álvarez para acompañar a Lionel Messi en el ataque.

Lionel Messi realiza los movimientos en el entrenamiento de la Selección. Detrás suyo está Leandro Paredes (Reuters/Jay Biggerstaff)

En consecuencia, los 11 que se perfilan para salir a la cancha en el Hard Rock Stadium de Miami ante Cabo Verde serían: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico o Medina; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

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En cuanto a la planificación, la Selección se entrenará mañana en el complejo del Sporting Kansas City, a puertas cerradas. Van a almorzar en el hotel Origin y cuando sean las cuatro de la tarde de Estados Unidos, es decir las 18 de la Argentina, van a volar rumbo a Miami. El jueves habrá conferencia de prensa de Scaloni con un futbolista en el estadio Hard Rock, la sede del partido, y también habrá un entrenamiento, muy posiblemente, en el complejo deportivo del Inter Miami.