Hinchas mexicanos rodearon el hotel de Ecuador

Mexicanos no dejan dormir a la Selección de Ecuador: acuden al hotel con cánticos y desatan polémica (RS)

Hinchas mexicanos se concentraron la noche del lunes frente al hotel donde se hospedaba la selección de Ecuador en Ciudad de México, en un intento organizado por evitar que el plantel descansara antes del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026, que ambas selecciones disputan este martes en el Estadio Ciudad de México.

La convocatoria se gestó desde el fin de semana a través de redes sociales, principalmente en X, y apuntaba directamente al hotel Westin de la zona de Santa Fe, al poniente de la capital mexicana, donde la delegación ecuatoriana se instaló tras un viaje accidentado desde Columbus, Estados Unidos, que debía durar poco más de tres horas y terminó extendiéndose a entre ocho y nueve.

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Cerca de un centenar de aficionados se congregó en los exteriores del hotel utilizando claxon de automóviles, trompetas, megáfonos, tambores, garrafones, cubetas, platillos y hasta pirotecnia. Motocicletas aceleradas se sumaron al ruido, mientras grupos de seguidores interpretaban canciones como “La Chona”, “El Sonidito” y “Cielito lindo”, además de cánticos como “dale, dale, dale México” y, según reportes locales, algunas consignas de carácter ofensivo.

La convocatoria original circuló con un tono irónico, presentada como una “serenata” o un llamado al “fair play”, pero con instrucciones precisas sobre la dirección del hotel y el horario exacto en el que debía iniciar la concentración.

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La selección ecuatoriana, dirigida por Sebastián Beccacece, optó por no entrar en la provocación, aunque en la conferencia de prensa previa al partido, el entrenador se refirió a sus declaraciones en los problemas logísticos del viaje. El arquero suplente Gonzalo Valle, quien lo acompañó en la rueda de prensa, señaló que el plantel no caerá en provocaciones y que el objetivo del grupo es darle una alegría al país. Horas antes, la propia cuenta oficial de la selección había respondido al ambiente con un emoji de una persona durmiendo, gesto que se interpretó como una forma de minimizar el ruido externo.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo E - Ecuador vs Alemania - Estadio Nueva York/Nueva Jersey, East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. - 25 de junio de 2026. Gonzalo Plata de Ecuador celebra el segundo gol con Moisés Caicedo. REUTERS/Mike Segar

La Federación Ecuatoriana de Fútbol informó que presentó un reclamo formal a la organización del Mundial por una serie de acciones extrafutbolísticas ocurridas antes del partido de dieciseisavos de final. En su comunicado, señaló que estos hechos se alejan de los principios de juego limpio, equidad y unidad que, a su criterio, deben representar una Copa del Mundo.

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Además, la FEF hizo un llamado respetuoso a las autoridades competentes para que presten mayor atención a estos acontecimientos y adopten las medidas necesarias para proteger la integridad de los jugadores, el cuerpo técnico y los aficionados ecuatorianos. También expresó su confianza en que estos episodios antideportivos no opaquen la celebración futbolística entre dos países hermanos y que prevalezcan el respeto, la sana competencia y el fair play.

En su comunicado, la Federación sostuvo que Ecuador responderá a estas acciones dentro del terreno de juego, reafirmando que su respuesta será deportiva y en la cancha. Con ello, cerró el pronunciamiento reiterando su compromiso con los valores del fútbol y con el desarrollo de una competencia en condiciones de igualdad y respeto.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Rueda de prensa de Ecuador - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 29 de junio de 2026. El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, durante la rueda de prensa. REUTERS/Henry Romero

México llega a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como anfitrión, lo que significa que obtuvo su clasificación de forma automática junto a Estados Unidos y Canadá, sin necesidad de disputar partidos de eliminatoria. Con esa ventaja de planificación, el equipo de Javier Aguirre completó la mejor fase de grupos de su historia: líder del Grupo A con nueve puntos, producto de tres victorias en tres partidos, siendo la primera vez en sus 18 participaciones mundialistas que termina invicto y sin goles en contra. Venció a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, esta última por 3-0 con goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo. El “Tala” Rangel, de 26 años, se consolidó como arquero titular tras relevar a Guillermo Ochoa, quien disputa su sexta Copa del Mundo y recibió un reconocimiento especial al ingresar en los minutos finales del último partido del grupo.

Ecuador, en cambio, llegó a este Mundial por la vía más exigente del proceso clasificatorio: disputó las 18 jornadas de la eliminatoria sudamericana, enfrentando en el camino a selecciones como Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia, y clasificó en condición de subcampeón de la región tras vencer a Argentina 1-0 en la última fecha.

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El equipo de Sebastián Beccacece llega respaldado por una defensa de jerarquía europea —Willian Pacho, Piero Hincapié y Pervis Estupiñán— y por el liderazgo de Moisés Caicedo en el mediocampo, aunque con interrogantes claras en la definición ofensiva. El cruce se disputará este martes 30 de junio en el Estadio Azteca, y el ganador avanzará a los octavos de final.