Nicaragua

La nicaragüense con ojos de lince que tumbó el gol de la victoria de Alemania en el Mundial 2026

El gigante de 1,95 metros, Jonathan Tah, ya celebraba el 2-1 que metía a Alemania en la siguiente fase, pero no contaba con la mirada clínica de Tatiana Guzmán

Guardar
Google icon
Tatiana Guzmán, la estratega nicaragüense cuyas decisiones desde la sala VOR marcaron un antes y un después en el Mundial 2026.(Cortesía FIFA).
Tatiana Guzmán, la estratega nicaragüense cuyas decisiones desde la sala VOR marcaron un antes y un después en el Mundial 2026.(Cortesía FIFA).

El fútbol suele recordar a los héroes que visten de corto, pero la tarde en el Boston Stadium dejó claro que, en la era moderna, el destino de una Copa del Mundo también se define desde una cabina de pantallas. Se jugaba el minuto 101 del tiempo extra en un electrizante choque de dieciseisavos de final entre Alemania y Paraguay.

Tras un tiro de esquina de Florian Wirtz, el gigante Jonathan Tah clavó un frentazo que parecía sentenciar el 2-1 en favor de la Die Mannschaft. El estadio estalló, los alemanes celebraban la clasificación y los paraguayos caían de rodillas. Todos, menos una mujer que, a kilómetros del césped, vio lo que el ojo humano ignoró en primera instancia.

PUBLICIDAD

Lo que transformó la actuación de la nicaragüense, Tatiana Guzmán en un hito de originalidad arbitral fue su capacidad de abstracción. Cuando la pelota besó la red, ningún jugador paraguayo reclamó; la resignación era absoluta.

Sin embargo, en la sala VOR (Video Operation Room), las alertas de la nicaragüense se encendieron. Guzmán detectó una pantalla ilegal, un sutil pero antirreglamentario bloqueo del volante teutón Waldemar Anton que impidió el libre desplazamiento del arquero Orlando Gill.

Con la frialdad que la caracteriza, Guzmán exhortó al árbitro principal, el marroquí Jalal Jayed, a revisar la pantalla a pie de campo. Tras el análisis de las imágenes provistas por el equipo de video, el gol fue anulado por falta al guardameta. Esa intervención no solo le devolvió el alma al cuerpo a Paraguay, sino que forzó una tanda de penales donde los sudamericanos terminaron imponiéndose por 4-3, catapultando el nombre de Tatiana a la primera plana del balompié mundial.

PUBLICIDAD

Paraguay derrota a Alemania y se clasifica para los octavos del Mundial 2026 REUTERS/Amanda Perobelli IMÁGENES DEL DÍA DE TPX
Paraguay derrota a Alemania y se clasifica para los octavos del Mundial 2026 REUTERS/Amanda Perobelli IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

Para dimensionar el peso de su decisión, es vital entender qué hace exactamente la nicaragüense en este ecosistema mundialista. Tatiana no corre por las bandas ni imparte autoridad con un silbato en el campo; ella ejerce una de las funciones más críticas y de mayor presión psicológica en el torneo: es la Jueza Principal del Video Assistant Referee (VAR).

En este partido, Guzmán lideró una terna tecnológica de élite, secundada por el coreano Hamza El-Fariq (AVAR) y el saudí Abdullah Alshehri (SVAR). Su función no es arbitrar el partido de forma remota, sino actuar como una red de seguridad para corregir errores que sean “claros, obvios y manifiestos”.

Desde su estación de trabajo, Guzmán monitoriza decenas de ángulos de cámara simultáneamente, analiza jugadas de fricción en milisegundos y tiene el poder para advertir al árbitro central sobre anomalías en goles, penales o expulsiones. A sus 38 años y con escarapela FIFA desde 2014, la nacida en Managua es los ojos de la justicia en el Mundial 2026.

Una decisión, dos hemisferios en guerra

La determinación de la nicaragüense rompió el consenso del planeta fútbol, generando una polarización extrema. En Centroamérica y territorio guaraní, Guzmán pasó a ser una figura de culto, aplaudida por su valentía para desafiar el statu quo y castigar la infracción de una potencia histórica en el último suspiro de la prórroga.

Este rigor técnico justifica los elogios que el propio Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, le dedicó hace un año al llamarla “un talento importante” del arbitraje digital.

En la otra acera, el ecosistema germano hierve en indignación. La prensa alemana tildó la intervención de “excesiva”, argumentando que el contacto sobre Gill fue un roce normal del juego y cuestionando si realmente calificaba como un error “claro y obvio” para activar el VAR.

Mientras el debate técnico se toma las plataformas digitales, una certeza queda flotando en el ambiente: Tatiana Guzmán ya dejó una huella imborrable en la historia de los Mundiales masculinos.

Temas Relacionados

NicaraguaAlemaniaTatiana GuzmánCopa del Mundo 2026VAR

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Preparativos extremos y autonomía, la fórmula salvadoreña para salvar vidas tras los sismos en Venezuela

Los equipos USAR viajan con alimentos, agua, tecnología y protocolos que garantizan autosuficiencia, mientras su personal supera controles estrictos para intervenir en zonas devastadas tras los terremotos

Preparativos extremos y autonomía, la fórmula salvadoreña para salvar vidas tras los sismos en Venezuela

60% de los cuadros de neumonía son niños menores de nueve años en El Salvador, según Minsal

El Boletín Epidemiológico oficial contabiliza 2,741 episodios en niños, el 59.4% del total nacional. También se registran más atenciones en mayores de 60 años y en personas con enfermedades crónicas o inmunosupresión

60% de los cuadros de neumonía son niños menores de nueve años en El Salvador, según Minsal

Honduras enfrenta nuevo ajuste en la tarifa eléctrica en medio de presiones inflacionarias y depreciación del lempira

El tercer incremento del año entra en vigor este 1 de julio y podría elevar aún más el costo de la energía para hogares, comercios e industrias, según estimaciones técnicas.

Honduras enfrenta nuevo ajuste en la tarifa eléctrica en medio de presiones inflacionarias y depreciación del lempira

El ministro Henry Sáenz anuncia que Guatemala prepara apoyo técnico para Venezuela

El titular de Defensa indicó que el envío se integrará con personal recertificado en búsqueda y rescate urbano, tras la validación de capacidades nacionales bajo parámetros de INSARAG y del proceso IRNAP

El ministro Henry Sáenz anuncia que Guatemala prepara apoyo técnico para Venezuela

El tribunal de Santa Tecla condena a dos salvadoreños por transportar 114 kilos de cocaína

El cargamento, escondido en una hielera y hallado a 1.5 millas náuticas de la costa de La Libertad, llevó a un fallo del Tribunal Primero de Sentencia que fijó penas de 12 y 10 años.

El tribunal de Santa Tecla condena a dos salvadoreños por transportar 114 kilos de cocaína

TECNO

Steam activa sus rebajas de julio 2026: GTA V, Cyberpunk 2077, EA SPORTS FC 26 y más juegos para PC

Steam activa sus rebajas de julio 2026: GTA V, Cyberpunk 2077, EA SPORTS FC 26 y más juegos para PC

GTA 6 requerirá un gran espacio en disco: estas son las cifras estimadas para PS5 y Xbox Series

Tres errores al usar el router WiFi que pueden dejar tus datos en manos de ciberdelincuentes

Televisor o proyector: qué pantalla elegir para ver los partidos del Mundial 2026 sin delay o demoras

El 63% de los estudiantes prefiere a los docentes antes que a la IA en su formación digital

ENTRETENIMIENTO

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce: se reporta la construcción de un castillo dentro del Madison Square Garden para el magno evento

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce: se reporta la construcción de un castillo dentro del Madison Square Garden para el magno evento

Murió Michael Byrne, actor de “Indiana Jones 3” y “Harry Potter”

La reacción de Kristen Stewart ante un hombre en el escenario que desató la polémica en redes

Melissa Gilbert lanza un llamado a padres de niños actores tras la muerte de Daveigh Chase: “Pierden de vista cuál es su verdadera responsabilidad”

Cara Delevingne confirmó que tuvo un romance con Amber Heard durante el divorcio con Johnny Depp: “Estaba bastante enloquecido por los celos”

MUNDO

Australia aumentará las sanciones a las plataformas que permitan el acceso de menores a redes sociales

Australia aumentará las sanciones a las plataformas que permitan el acceso de menores a redes sociales

Qatar confirmó la llegada de la delegación de Estados Unidos a Doha, pero aclaró que no habrá negociaciones directas con Irán

Trabajadores humanitarios alertan de enfermedades y hospitales desbordados tras sismos en Venezuela

La otra cara del Mundial: campaña de la ONU busca prevenir la violencia familiar durante la justa

Lo que distingue a los cursos online más exitosos según la investigación educativa