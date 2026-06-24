El celular Android se descarga muy rápido al ver partidos del Mundial 2026: 5 trucos para ahorrar batería

Durante el Mundial es común ver los encuentros desde teléfonos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos fanáticos pueden notar que su celular Android se descarga muy rápido cuando ven un partido del Mundial 2026. Esta situación responde a varios factores. Las transmisiones streaming, el brillo elevado de la pantalla, la actividad de aplicaciones en segundo plano y las condiciones ambientales pueden acelerar el consumo energético.

En este sentido, se explican varios trucos que pueden implementar los usuarios de dispositivos Android para ahorrar batería al ver partidos del Mundial 2026. No se necesitan conocimientos técnicos ni descargar apps externas y son sugeridos por el blog de ayuda de Android.

PUBLICIDAD

Por qué se debe configurar la pantalla para que se apague más rápido

La pantalla es uno de los componentes que más energía consume en cualquier dispositivo Android. Si permanece encendida innecesariamente, la batería puede agotarse en pocas horas.

Todos los ajustes se pueden hacer desde la interfaz de Android. (Foto: Europa Press)

Reducir el tiempo de espera para que la pantalla se apague automáticamente limita el gasto energético en periodos de inactividad, como cuando se deja el teléfono sobre una mesa tras una jugada.

PUBLICIDAD

Para ajustar este parámetro, es clave ingresar en el menú de ajustes, seleccionar “Pantalla” y luego “Suspensión” o “Apagar pantalla después de…”. Elegir el intervalo más corto compatible con el uso personal puede marcar una gran diferencia. Esta acción puede ahorrar hasta un 20% de energía diaria en uso intensivo.

Cómo impacta el brillo de la pantalla en la duración de la batería de un Android

El brillo elevado exige un consumo extra de energía, sobre todo al visualizar imágenes en alta definición como las de los partidos del Mundial 2026. Por esta razón, bajar el nivel de brillo manualmente contribuye a reducir el gasto energético sin afectar la visualización, sobre todo en ambientes interiores o con poca luz.

PUBLICIDAD

El brillo de pantalla debe ser automático o mínimo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra alternativa efectiva consiste en activar el “Brillo automático”, que ajusta la intensidad de la pantalla en función de la luz ambiental. Esta función se encuentra en el apartado de “Pantalla” en la mayoría de los teléfonos Android modernos.

Qué aplicaciones se deben restringir para ahorrar batería de un Android

Muchas aplicaciones continúan ejecutándose en segundo plano mientras se disfruta del partido, enviando notificaciones o sincronizando datos sin que el usuario lo note. Este proceso puede agotar la batería rápidamente, sobre todo si se trata de apps de redes sociales, mensajería o juegos.

PUBLICIDAD

Para identificar las aplicaciones que más consumen, se puede consultar el apartado de “Batería” en la configuración del dispositivo Android. Allí se muestran estadísticas de uso y la opción de restringir o forzar la detención de las más demandantes.

Android tiene un apartado para detectar las aplicaciones que más consumen energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se sugiere limitar el funcionamiento en segundo plano de apps no esenciales y desinstalar aquellas que no se utilizan con frecuencia.

Cuáles funciones del sistema conviene desactivar para mejorar la autonomía

El teclado suele emitir sonidos o vibraciones cada vez que se pulsa una tecla, lo que incrementa el consumo energético, sobre todo durante la redacción de mensajes o comentarios durante el partido. Desactivar estas funciones ayuda a ahorrar batería sin afectar la experiencia de uso.

PUBLICIDAD

Por otro lado, activar el “Tema oscuro” en el sistema operativo y en las aplicaciones compatibles reduce el brillo general y el gasto energético, sobre todo en pantallas OLED.

Cómo cuidar la batería y evitar daños en el celular durante el Mundial 2026

Es clave utilizar cargadores originales para evitar problemas en el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuidado físico del dispositivo incide en la duración y salud de la batería. Utilizar siempre el cargador y adaptador incluidos por el fabricante garantiza una carga correcta y evita daños potenciales que pueden surgir con accesorios genéricos o de baja calidad.

PUBLICIDAD

Asimismo, mantener el teléfono en lugares frescos resulta fundamental, porque el calor acelera la descarga de la batería y puede deteriorarla permanentemente. En cualquier temporada del año, se sugiere evitar exponer el dispositivo a la luz solar directa o dejarlo en vehículos cerrados.

Otra clave es eliminar cuentas y servicios innecesarios, así como activar la función “Batería adaptable”, que permite que el sistema gestione mejor los recursos y prolongue la vida útil de la batería.

PUBLICIDAD