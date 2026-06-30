El pasaporte de Estados Unidos queda fuera de los diez más poderosos del mundo: estos son los países que lideran el ranking

El pasaporte de Estados Unidos cayó al puesto 12 en el ranking global de 2026 de Global Citizen Solutions y quedó fuera del top 10. (Reuters)

El pasaporte de Estados Unidos perdió posiciones en el último ranking global de movilidad internacional y no logró ingresar al grupo de los diez primeros en 2026, según el informe publicado el 30 de junio. La nueva clasificación de Global Citizen Solutions ubica a Estados Unidos en el puesto 12, empatado con Francia y por detrás de varias economías del G7, lo que impacta a millones de ciudadanos estadounidenses y empresas con intereses en el exterior en un contexto de creciente competencia internacional.

Según el reporte anual “Global Passport Report” de Global Citizen Solutions, la caída del pasaporte estadounidense representa el mayor descenso entre los países del G7 en los últimos cinco años. El informe atribuye este retroceso a factores como la disminución de la libertad de viaje, la falta de reciprocidad en acuerdos de visado y la expansión de tratados de exención de visado por parte de otros países. El documento enfatiza que, pese a seguir siendo uno de los pasaportes más codiciados, la posición de Estados Unidos cayó del primer puesto al duodécimo en apenas un lustro. Newsweek fue el primer medio en informar sobre los resultados del estudio, citando fuentes oficiales y datos del reporte.

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El contexto internacional muestra que varias naciones han ampliado los acuerdos de exención de visado, mientras que Estados Unidos mantuvo e incluso endureció algunos requisitos para viajeros internacionales. Según el análisis de Newsweek, el retroceso estadounidense contrasta con los avances de países europeos y asiáticos que ahora lideran los principales índices globales de movilidad.

¿Cuál es el ranking de los pasaportes más poderosos del mundo en 2026?

El ranking de pasaportes más poderosos de 2026, elaborado por Global Citizen Solutions, coloca a Suecia en la primera posición, seguida por Suiza, Finlandia, Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Irlanda, Reino Unido, Singapur y Noruega. Todas estas naciones han reforzado sus acuerdos bilaterales de exención de visado y simplificado sus procesos migratorios, lo que facilita el ingreso sin visado a un mayor número de destinos internacionales.

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Estados Unidos aparece en el puesto 12, igualado con Francia y por debajo de socios como Alemania y Reino Unido. El informe destaca que la mayoría de los países en el top 10 han mejorado la libre circulación de sus ciudadanos a partir de políticas sostenidas y acuerdos multilaterales, mientras que Estados Unidos experimentó una caída de 11 posiciones respecto a su puntaje máximo en 2021.

Global Citizen Solutions señaló que el pasaporte estadounidense registró el mayor descenso entre los países del G7 en los últimos cinco años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué bajó el pasaporte de Estados Unidos en el ranking mundial?

La principal razón detrás de la caída del pasaporte estadounidense es el descenso en el índice de movilidad, que mide la cantidad de destinos a los que se puede ingresar sin visado, con visado a la llegada o mediante autorización electrónica. De acuerdo con Global Citizen Solutions, la categoría de movilidad representa el 50% de la puntuación total del ranking y es el factor determinante en la posición final.

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En 2021, el pasaporte de Estados Unidos alcanzó un puntaje récord de 96,45 sobre 100 en el índice compuesto. En 2026, esta cifra descendió a 92,37, en parte debido a la reducción en la cantidad de acuerdos de exención de visado y al aumento de restricciones de entrada en algunos destinos clave. El informe, citado por Newsweek, indica que el pasaporte estadounidense cayó del décimo al cuadragésimo primer lugar en libertad de viaje, una disminución que refleja el avance de otros países en acuerdos bilaterales y la relativa inacción de Estados Unidos en este aspecto.

¿Cuántos países pueden visitar los estadounidenses sin visa en 2026?

Según el “Global Passport Report” de Global Citizen Solutions, los ciudadanos de Estados Unidos pueden ingresar sin visado a 110 países en 2026. Esta cifra representa una reducción en comparación con años anteriores y coloca a Estados Unidos como el décimo destino más restrictivo en el apartado de reciprocidad: solo 43 de los 197 países analizados tienen programas de exención de visado para ciudadanos estadounidenses.

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El informe también advierte que la implementación de nuevos sistemas de ingreso en la Unión Europea y la reinstauración de requisitos de visado por parte de países como Brasil han contribuido a la caída del pasaporte estadounidense en el ranking. La medida brasileña fue adoptada después de que Estados Unidos no aplicara un acuerdo de reciprocidad para viajeros brasileños, según el análisis de Newsweek.

Los ciudadanos de Estados Unidos pueden viajar sin visa a 110 países en 2026, según el Global Passport Report. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las causas principales del retroceso estadounidense?

El reporte de Global Citizen Solutions señala varios factores detrás del descenso. El más relevante es el deterioro en el índice de movilidad, que considera tanto el número de destinos accesibles sin visado como la reputación internacional del país. La reinstauración de visados por parte de Brasil, tras una etapa de exención, figura como el “catalizador más visible” de la caída. A esto se suma la decisión de China de ampliar acuerdos de ingreso sin visado a otros países, sin incluir a Estados Unidos.

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“La trayectoria del pasaporte estadounidense ilustra una divergencia de métricas”, declaró Patricia Casaburi, directora ejecutiva de Global Citizen Solutions, en declaraciones recogidas por Newsweek. “En libertad de viaje bruta, Estados Unidos cayó del décimo al cuadragésimo primer lugar mundial en solo cinco años, lo que refleja cómo otros países avanzaron en acuerdos de exención de visado mientras Estados Unidos permaneció estático o perdió terreno.”

¿Cómo afecta el cambio a los viajeros y empresas estadounidenses?

El descenso en el ranking global tiene repercusiones directas para viajeros, empresas y ciudadanos estadounidenses que buscan invertir, estudiar o trabajar en el extranjero. Los nuevos requisitos implican mayores trámites administrativos, costos adicionales y más restricciones para ingresar a países que antes no exigían visado. Según el reporte de Newsweek, estos cambios pueden influir en la toma de decisiones de empresas multinacionales y en la planificación de viajes internacionales para particulares.

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El informe de Global Citizen Solutions anticipa que para revertir la tendencia será necesario que Estados Unidos impulse nuevos acuerdos de reciprocidad y amplíe la cobertura de sus programas de exención de visado. Mientras tanto, quienes portan pasaporte estadounidense deberán consultar con mayor frecuencia los requisitos actualizados de ingreso para cada país de destino.

La caída del pasaporte de Estados Unidos se explicó por la baja en el índice de movilidad, que mide el ingreso sin visado, con visado a la llegada o con autorización electrónica. (Opy Morales/Infobae)

¿Qué diferencias existen entre los principales índices de pasaportes?

Existen variaciones entre los rankings internacionales de pasaportes debido a los criterios y metodologías aplicadas. Además del reporte de Global Citizen Solutions, el índice publicado por Henley & Partners —basado en los datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA)— sitúa al pasaporte estadounidense en el décimo puesto, empatado con Islandia. Esta posición representa una mejora respecto a 2025, cuando Estados Unidos cayó por primera vez fuera de los diez primeros puestos en dos décadas.

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Ambos informes coinciden en la tendencia descendente del pasaporte estadounidense, aunque difieren en los aspectos ponderados. Global Citizen Solutions incorpora factores adicionales como el atractivo para la inversión y la calidad de vida, mientras que Henley & Partners se centra estrictamente en la libertad de viaje.

¿Qué países mejoraron su posición en el ranking 2026?

Los países que avanzaron en el ranking de 2026 han apostado por una política activa de acuerdos de exención de visado y simplificación de procesos migratorios. Suecia lidera la lista, seguida de Suiza, Finlandia, Alemania y Dinamarca. Estas naciones han priorizado la apertura internacional y la facilitación del tránsito de sus ciudadanos, lo que les permitió escalar posiciones en el índice global.

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El caso de Singapur en el top 10 se explica por su amplia red de acuerdos bilaterales y su política de promoción de la movilidad internacional. La presencia de Irlanda y Países Bajos en el grupo de privilegio responde a estrategias similares, orientadas a la integración económica y la cooperación migratoria.

¿Qué se puede esperar a futuro para el pasaporte estadounidense?

La tendencia a la baja en el ranking de pasaportes sugiere que, en ausencia de nuevos acuerdos de reciprocidad y una mayor apertura, Estados Unidos podría continuar perdiendo posiciones frente a otras potencias. El informe de Global Citizen Solutions menciona que las autoridades estadounidenses están evaluando posibles ajustes en sus políticas migratorias para recuperar competitividad, aunque no se han anunciado medidas concretas en el corto plazo.

Para los ciudadanos, la recomendación es verificar siempre los requisitos de ingreso antes de viajar y mantenerse informados sobre cambios en las normativas internacionales. Las empresas y organizaciones con operaciones globales también deben ajustar sus estrategias de movilidad y cumplimiento en función de la nueva realidad del pasaporte estadounidense.