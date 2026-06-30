Economía

Desde que asumió Javier Milei, más de 70.000 personas dejaron de trabajar para el Estado

El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que hubo más de 3.000 despidos en mayo en la administración central. En total, 3.983 personas adhirieron a planes de retiro voluntario en los últimos dos años y medio

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Javier Milei, un hombre de cabello castaño rizado con traje azul oscuro y corbata, sonríe ampliamente mientras sostiene una motosierra roja con la mano derecha. El fondo es azul oscuro
Desde la asunción de Javier Milei, más de 71.000 personas dejaron de trabajar en el Estado.

El gobierno de Javier Milei comunicó que en mayo recortó más de 3.000 puestos del Estado nacional y, de esta manera, acumula más de 71.000 empleos públicos eliminados desde el 10 de diciembre de 2023. Las bajas también incluyeron retiros voluntarios en decenas de dependencias de la administración central.

“El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado continúa profundizando el proceso de eficientización del empleo público, achicando estructuras sobredimensionadas y funciones duplicadas. Es importante destacarlo porque es precisamente el equilibrio fiscal, por el lado de la reducción del gasto público, lo que hizo posible la estabilización económica y el subsecuente retorno del crecimiento”, aseguró el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, en conferencia de prensa.

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“Esa tarea continúa. En mayo se redujeron 3.014 puestos adicionales. Con esta nueva baja, desde el inicio de la gestión, ya se alcanzan los 71.025 cargos eliminados en el sector público nacional”, acotó.

Al mismo tiempo, el portavoz señaló que en los últimos dos meses, la reducción del empleo público promedió 3.000 bajas mensuales, impulsada por el proceso de revisión de estructuras y dotaciones en todos los organismos y dependencias de la Administración Pública Nacional.

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“En la Comisión Nacional de Energía Atómica, por ejemplo, se redujo la estructura un 57,83%, pasando de 645 a 272 cargos. A este proceso se suman los programas de retiros voluntarios y las transformaciones en empresas y organismos públicos”, detalló el funcionario.

En las iniciativas descritas, se incluyen procesos de retiros voluntarios en Belgrano Cargas, Sociedad Anónima, Casa de la Moneda, Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC, Fábrica Argentina de Aviones, FADEA, Radio y Televisión Argentina, RTA, Administración Nacional de la Seguridad Social, Anses, Comisión Nacional de Regulación del Transporte, la CNRT, Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales, el INCAA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, y Programa de Asistencia Médica Integral, el PAMI.

“En total, son 3.983 las personas que adhirieron al plan de retiro voluntario. Esto se suma al achicamiento del 36% de autoridades superiores respecto a la gestión anterior, dentro de los cuales hay un 50% menos de ministerios, 39% menos de secretarías, 32% menos de subsecretarios y 45% menos de asesores”, detalló Adrián Ravier.

Y sumó: “La tarea del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado es fundamental y quirúrgica porque cada peso que no se gasta en burocracia se puede utilizar para brindar mejores servicios a los argentinos”.

El vocero presidencial Adrián Ravier realiza su primera conferencia de prensa en Casa Rosada. (Presidencia)
El vocero presidencial Adrián Ravier realiza su primera conferencia de prensa en Casa Rosada. (Presidencia)

A modo ilustrativo, Ravier se refirió al Hospital Garrahan: “Creo que nunca estuvo mejor que hoy, con nueva tecnología, con nuevas camas, con todo tipo de, de recursos. Esto no se logra emitiendo moneda, no se logra tomando deuda para financiar al fisco, se logra con reasignación de recursos”.

También mencionó lo ocurrido con las universidades públicas, que en los últimos dos años y medio se declararon en emergencia salarial. “Ha habido un aumento de más del 28% en los últimos días, que lo van a experimentar los profesores universitarios de las universidades públicas. Y esto también se logra reasignando partidas, no a través de la emisión de moneda, que después le quita vía caída del poder adquisitivo, vía inflación, lo que por un lado le están dando, se lo quitan por el otro”, planteó.

Según los cálculos del Gobierno, el “ahorro” anual para el Estado, teniendo en cuenta el recorte de la planta de trabajadores, los equipos y el alquiler de oficinas, supera los 2.505 millones de dólares.

Cabe destacar que la reducción del empleo público es uno de los ejes del ajuste fiscal que lleva adelante el gobierno libertario desde su desembarco en la Casa Rosada en diciembre de 2023. Junto a la privatización de diversas compañías estatales y el recorte de subsidios energéticos y la obra pública, los despidos en el Estado apuntan a consolidar el equilibrio de la cuentas fiscales.

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