La reacción de Matías Martin y los Ratones Paranoicos al enterarse en vivo de la muerte de Daniel Melingo

En plena transmisión desde Estados Unidos, Matías Martin junto a Juanse y Pablo Memi se enteraron de la repentina muerte de Daniel Melingo, cofundador de Los Twist (Todo Pasa - Urbana Play)

Este martes por la tarde, la música argentina perdió a una de sus figuras más singulares con la muerte de Daniel Melingo, cofundador de Los Twist, exintegrante de Los Abuelos de la Nada y referente ineludible tanto del rock como del tango nacional. El artista falleció a los 68 años en su departamento de la calle Estomba, en el barrio porteño de Chacarita. La noticia de su repentina muerte impactó de lleno en el ambiente musical y sorprendió a colegas y amigos que, como Matías Martin, Juanse y Pablo Memi de Ratones Paranoicos, se enteraron en vivo mientras participaban del programa Todo Pasa en Urbana Play.

La noticia llegó en pleno aire desde Estados Unidos. Matías, quien hace el ciclo junto a Clemente Cancela, fue el primero en tomar la palabra: “Terrible para Olga (Castreno), que no sé dónde está...”. Juanse intentó frenar la confirmación: “No, no lo digas”. Sin embargo, Martin continuó: “Si ya está confirmado y lo están diciendo en otros lados...”. La tensión en el estudio era palpable. Juanse insistió: “Está Olga ahí”. Martin aclaró: “Olga ya lo sabe. Es mánager y amiga de Dani Melingo, que nos confirman que murió”. El clima se volvió más denso mientras los músicos y conductores procesaban la noticia y buscaban chequear la información: “Me da mucho miedo en este contexto que lo digan sin chequearlo, pero confío en la gente que me lo está diciendo. Está Fernando Seresesky con la banda y Olga Castreno...”.

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A lo largo del diálogo, Juanse recordó momentos recientes compartidos con Olga y con el propio Melingo: “Ayer estábamos hablando con Olga en la cena de que ella iba para Buenos Aires para producirle un Coliseo, en estos días”. Por su parte, Memi agregó: “Sí, sí, ahora estuvimos en contacto con él...”. Martin cerró la confirmación: “Están todos los medios con la noticia. Me confirman en Buenos Aires. Me da miedo porque yo no estoy viendo los medios y... el efecto de decir algo sin chequear. Pero confío en la gente que me lo está diciendo”.

La repentina muerte de Daniel Melingo, a los 68 años, impactó de lleno en el ámbito artístico (Jaime Olivos)

La confirmación oficial había llegado tan solo unos minutos antes. Fue el propio hijo del músico quien lo encontró sin vida en su domicilio. Melingo atravesaba una enfermedad respiratoria y recibía cuidados paliativos en su casa. La noticia fue ratificada por su manager, Olga Castreno, y por Pelo Music, la compañía con la que trabajaba: “Lamentablemente ha fallecido Melingo, una terrible pérdida de un músico increíble. Su brillante obra nos atravesó el Rock, el Tango y la música popular durante más de 4 décadas. Abrazamos a la familia”.

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La conmoción por la muerte del artista se hizo sentir en el ámbito musical. Apenas veinte días antes de su muerte, Melingo había concedido una extensa entrevista a Teleshow, publicada el 20 de junio. En esa charla, el músico hablaba con entusiasmo de sus proyectos: la próxima presentación del álbum Tangos bajos (Rework) prevista para el 21 de septiembre en el Teatro Coliseo, el avance de un documental sobre las raíces africanas de la música popular argentina y el lanzamiento de su propio vino Malbec. Nada hacía prever un desenlace tan cercano. En esa misma entrevista, Melingo se encargó de aclarar uno de los equívocos que lo acompañó durante años. “¡Es al revés! ¡Antes que de la cuna! ¡Mi vieja cantaba tangos conmigo en la panza!”, sentenció, desmintiendo la idea de que había pasado del rock al tango cuando, para él, era exactamente al contrario.

El reconocido artista era uno de los referentes del rock nacional y el tango (Jaime Olivos)

El legado de Melingo abarca más de cuatro décadas de música, innovación y talento. Su paso por Los Twist, Los Abuelos de la Nada, su relación con Charly García y su capacidad para reinventarse en el universo del tango y la canción lo convirtieron en un artista de culto, respetado por colegas y admirado por nuevas generaciones. Su obra, marcada por la experimentación y la libertad creativa, seguirá viva en discos, escenarios y la memoria de quienes lo escucharon.

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El mundo de la música y la cultura argentina despide a un referente ineludible, mientras familiares, amigos y colegas lo recuerdan en cada palabra y cada acorde. Daniel Melingo deja un vacío que será difícil de llenar, pero también una huella imborrable en la historia del rock y el tango nacional.