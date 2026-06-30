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¿Por qué hace tanto calor en Panamá? Tres fenómenos coinciden y elevan la sensación térmica

La disminución temporal de las precipitaciones coincide con un aviso por temperaturas elevadas y condiciones que favorecen la exposición al calor extremo

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Una calle con hombres bajo el sol intenso, palmeras y edificios altos. Un hombre se abanica, otro se refresca y un vendedor ofrece bebidas frías.
El IMHPA mantiene un aviso de vigilancia por temperaturas y sensación térmica elevadas en gran parte del Pacífico panameño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá afronta una combinación de factores atmosféricos que está elevando las temperaturas y aumentando el riesgo de golpes de calor en varias provincias del país.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) mantiene vigente un aviso de vigilancia por temperaturas y sensación térmica elevadas para gran parte del Pacífico, donde las condiciones podrían ubicarse entre las categorías de “Precaución Extrema” y “Peligro” del índice de calor.

El aviso abarca las provincias de Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá, Panamá Oeste, Darién y la comarca Emberá. De acuerdo con el organismo, durante las horas de mayor radiación solar las temperaturas máximas oscilarán entre los 31 °C y 36 °C, mientras que la combinación con una humedad relativa superior al 70 % hará que la sensación térmica alcance valores entre 36 °C y 41 °C.

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Estas condiciones incrementan el riesgo de insolación, agotamiento por calor, calambres musculares y golpes de calor, especialmente en personas que realizan actividades físicas al aire libre, trabajadores expuestos al sol, adultos mayores, niños y pacientes con enfermedades crónicas.

La sensación térmica no es la temperatura real registrada por un termómetro. Se trata de un índice que combina la temperatura del aire con la humedad ambiental para estimar cómo percibe el cuerpo humano el calor.

Mujer de pelo corto con sombrero de paja y camiseta de tirantes recibiendo rocío de agua. Calle, edificio y coche borrosos al fondo.
La humedad puede hacer que el cuerpo perciba temperaturas de hasta 41 °C, aunque el termómetro registre valores menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la humedad es elevada, el sudor se evapora con mayor dificultad, disminuyendo la capacidad natural del organismo para enfriarse y provocando que el ambiente se sienta varios grados más caliente.

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El IMHPA recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, utilizar ropa ligera de colores claros y prestar especial atención a niños, adultos mayores y mascotas, que son más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.

Este nuevo aviso se suma a otra condición atmosférica que ha afectado al país en los últimos días: la llegada de una masa de polvo proveniente del desierto del Sahara.

Además de deteriorar la calidad del aire y reducir la visibilidad en algunas regiones, el polvo sahariano favorece cielos más despejados y limita la formación de nubes, permitiendo que una mayor cantidad de radiación solar llegue a la superficie. Como consecuencia, el ambiente se calienta con mayor facilidad y aumenta la sensación térmica durante el día.

Vista lateral de una persona con la piel enrojecida y sudorosa, inclinada hacia adelante con una mano en la cabeza; cerca hay una botella de agua y una toalla blanca en el suelo.
Niños, adultos mayores, trabajadores al aire libre y personas con enfermedades crónicas son los grupos más vulnerables al calor extremo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El episodio ocurre en un contexto climático marcado por la presencia del fenómeno de El Niño en el océano Pacífico ecuatorial.

Aunque El Niño no elimina completamente las lluvias en Panamá, sí modifica los patrones atmosféricos que normalmente favorecen la formación de nubes y precipitaciones, principalmente sobre la vertiente del Pacífico.

El calentamiento de las aguas altera la circulación de los vientos y reduce el ingreso de humedad, generando períodos más secos y temperaturas más altas.

Precisamente por esa razón, los meteorólogos anticipan que este año el conocido “veranito de San Juan” podría extenderse por más tiempo de lo habitual.

Este fenómeno es un período de disminución temporal de las lluvias que suele registrarse entre finales de junio y los primeros días de julio, en plena temporada lluviosa.

Su nombre proviene de la festividad de San Juan Bautista, celebrada el 24 de junio, fecha alrededor de la cual tradicionalmente se observa esta breve pausa en las precipitaciones.

La disminución temporal de las lluvias asociada al veranito de San Juan favorece jornadas más cálidas en el Pacífico panameño. EFE/Alejandro Bolívar
La disminución temporal de las lluvias asociada al veranito de San Juan favorece jornadas más cálidas en el Pacífico panameño. EFE/Alejandro Bolívar

Desde el punto de vista meteorológico, el fenómeno ocurre por un fortalecimiento temporal de los vientos alisios sobre el Caribe. Estos vientos modifican la circulación de humedad hacia el istmo, estabilizan parcialmente la atmósfera y reducen el desarrollo de nubes de gran crecimiento vertical, responsables de las lluvias intensas.

En años con condiciones neutrales, este período seco suele durar apenas unos pocos días. Sin embargo, cuando coincide con la influencia de El Niño, la disminución de las precipitaciones puede prolongarse y hacerse más marcada, favoreciendo jornadas consecutivas con abundante radiación solar.

El pronóstico del IMHPA para este martes mantiene esa tendencia. Durante la mañana predominarán cielos despejados o parcialmente nublados sobre el Pacífico, mientras que las lluvias serán aisladas y se concentrarán principalmente en sectores del norte de Veraguas, la comarca Ngäbe Buglé, Bocas del Toro y, hacia la tarde y la noche, en áreas puntuales de Darién y el golfo de Panamá.

A ello se suma un aviso de vigilancia por vientos y oleaje en el litoral Caribe, donde las autoridades advierten sobre condiciones de precaución para bañistas y embarcaciones menores debido al fortalecimiento de los vientos alisios, con oleajes de hasta 2.3 metros.

Olas rompen sobre estructura de concreto en playa de piedras. Al fondo, embarcaciones pesqueras en el mar bajo un cielo nublado
Además del calor, el IMHPA mantiene un aviso por vientos y oleaje en el litoral Caribe debido al fortalecimiento de los vientos alisios. Captura de video

Los meteorólogos señalan que, mientras persistan las condiciones secas asociadas al veranito de San Juan y la influencia de El Niño, las altas temperaturas continuarán siendo uno de los principales riesgos meteorológicos para el país durante los próximos días.

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