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Lista de todos los iPhone compatibles con iOS 27: tendrán acceso a la nueva Siri y Apple Intelligence

La actualización llegará en septiembre de 2026 y marcará una mayor integración de la inteligencia artificial en los teléfonos de Apple

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iOS 27 llegará a diferentes iPhone e integrará funciones de IA. (Europa Press)
iOS 27 llegará a diferentes iPhone e integrará funciones de IA. (Europa Press)

Apple presentó oficialmente iOS 27 durante la conferencia Worldwide Developers Conference (WWDC) 2026 y confirmó la lista de iPhone que podrán instalar la nueva versión de su sistema operativo. En total, 29 modelos recibirán la actualización, incluyendo la serie iPhone 11, una decisión que sorprendió porque distintos rumores apuntaban a que estos dispositivos perderían el soporte este año.

La actualización llegará de forma general durante septiembre de 2026 y estará disponible para equipos lanzados desde el iPhone 11 y el iPhone SE de segunda generación. Sin embargo, no todos los dispositivos compatibles tendrán acceso a las funciones más avanzadas de Apple Intelligence y la nueva Siri, ya que estas requieren procesadores más potentes para ejecutar tareas de inteligencia artificial directamente en el dispositivo.

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De este modo, Apple mantiene el soporte para una amplia cantidad de teléfonos, aunque reserva algunas de las principales novedades para los modelos más recientes.

iOS 27 - iPhone - iPadOS 27 - tecnología - 19 de mayo
Lo nuevo de iOS 27 estará disponible para el público en general desde setiembre. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los iPhone compatibles con iOS 27

Apple confirmó que iOS 27 podrá instalarse en los siguientes dispositivos:

  • iPhone SE (segunda generación y posteriores)
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 16e
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 17e
  • iPhone 17
  • iPhone 17 Air
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max

Con esta decisión, Apple mantiene exactamente la misma base de dispositivos compatibles que ya recibían la versión anterior del sistema operativo.

Un total de 29 modelos de iPhone podrán actualizarse a iOS 27. REUTERS/Francis Mascarenhas
Un total de 29 modelos de iPhone podrán actualizarse a iOS 27. REUTERS/Francis Mascarenhas

No todos tendrán Apple Intelligence

Aunque los 29 modelos podrán instalar iOS 27, eso no significa que todos accederán a las nuevas funciones de inteligencia artificial.

Apple explicó que muchas de las herramientas de Apple Intelligence requieren realizar procesamiento directamente en el dispositivo, una tarea que depende de la capacidad del procesador y del motor neuronal integrado en los chips más recientes.

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Por esa razón, funciones como la nueva Siri basada en inteligencia artificial, la traducción en tiempo real y herramientas avanzadas de edición fotográfica estarán limitadas a determinados modelos.

En consecuencia, los usuarios con iPhone más antiguos podrán disfrutar de las mejoras generales de iOS 27, pero no de todas las funciones impulsadas por IA.

Apple Intelligence.
Apple Intelligence no estará disponible para todos los modelos. (Apple)

Qué modelos podrán utilizar la nueva Siri

La experiencia completa de Apple Intelligence estará disponible únicamente en los dispositivos con el hardware necesario para ejecutar modelos de inteligencia artificial de forma local.

Según Apple, la compatibilidad incluye:

  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • Toda la familia iPhone 16
  • Toda la serie iPhone 17, incluido el iPhone 17 Air

Estos equipos cuentan con procesadores diseñados para soportar cargas de trabajo relacionadas con inteligencia artificial sin depender constantemente de servidores externos.

Esta estrategia también responde al enfoque de Apple de priorizar el procesamiento local como una medida para reforzar la privacidad de los usuarios.

La nueva Siri llegará exclusivamente para equipos con un hardware que le permita ejecutar de manera local la IA.
La nueva Siri llegará exclusivamente para equipos con un hardware que le permita ejecutar de manera local la IA.

Apple mantiene con vida a la serie iPhone 11

Uno de los anuncios que más llamó la atención durante la WWDC fue la permanencia del iPhone 11 dentro de la lista de dispositivos compatibles.

Antes del evento, distintos reportes especializados señalaban que la generación lanzada en 2019 dejaría de recibir actualizaciones importantes.

Sin embargo, Apple decidió mantener el soporte para toda la familia iPhone 11, permitiendo que millones de usuarios continúen utilizando la versión más reciente del sistema operativo sin necesidad de cambiar de teléfono.

La medida prolonga la vida útil de estos dispositivos y refuerza la política de la compañía de ofrecer soporte de software durante varios años.

Mano sosteniendo un iPhone 11 en modo retrato, con el logo blanco de 'iOS 27' y la manzana de Apple sobre un fondo de pantalla abstracto en tonos azules.
El iPhone 11 seguirá recibiendo actualizaciones de Apple. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El despliegue comenzará en septiembre

Apple anunció que la versión final de iOS 27 comenzará a distribuirse durante septiembre de 2026, como ocurre tradicionalmente tras la presentación de los nuevos iPhone.

Hasta entonces, la compañía continuará realizando pruebas con las versiones beta dirigidas a desarrolladores y usuarios inscritos en el programa de pruebas.

Con iOS 27, Apple apuesta por una mayor integración de la inteligencia artificial en el iPhone, aunque establece diferencias claras entre los dispositivos que solo recibirán la actualización del sistema operativo y aquellos que podrán aprovechar todas las capacidades de Apple Intelligence.

De esta manera, la empresa mantiene la compatibilidad con una amplia gama de teléfonos, mientras reserva las funciones más avanzadas para los modelos equipados con el hardware necesario para responder a las crecientes exigencias de la inteligencia artificial.

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