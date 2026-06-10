Cuándo estará disponible iOS 27 para iPhone: fecha, cómo actualizar y cuáles no pueden

Apple permitirá a los usuarios ajustar que tan visible quieren que sea el efecto Liquid Glass. (Apple) (Apple)

Apple acaba de presentar iOS 27 en el evento WWDC 2026. Este nuevo sistema operativo para iPhone llegará con optimizaciones en la apariencia de la interfaz así como con una Siri más inteligente.

iOS 27 llegará al público en septiembre, días después de que presente su nueva línea de iPhone. “Las nuevas prestaciones de software estarán disponibles este otoño como actualización de software gratuita”, detalló Apple. Eso sí, las pruebas públicas y para desarrolladores tienen lanzamiento diferentes.

PUBLICIDAD

Al interactuar con Siri AI, se habilitará una ventana en la parte superior de la pantalla del dispositivo. (Apple) (Apple)

Cuándo estará disponible iOS 27

iOS 27 estará disponible para el público general en septiembre de 2026, junto con el ciclo de lanzamiento de los nuevos iPhone. Apple todavía no confirma un día exacto, pero ese es el mes en el que suele liberar la versión final.

Ten presente estas fechas:

Beta para desarrolladores: 8 de junio de 2026.

Beta pública: julio de 2026.

Versión final (estable): septiembre de 2026.

Las pruebas (betas) son versiones que pueden contener errores e inestabilidades, por lo que no se recomiendan para usuarios que no estén familiarizados con este tipo de software. Para la mayoría de los usuarios, lo más conveniente es esperar a la versión final, prevista para septiembre de 2026.

PUBLICIDAD

Apple reajustó los íconos de las aplicaciones para que se adecuaran a Liquid Glass. (Apple)

Cómo acceder a las pruebas de iOS 27

Hay dos vías, ambas gratuitas:

Beta para desarrolladores (disponible desde el 8 de junio)

Abre Safari en tu iPhone y entra a developer.apple.com Toca Account e inicia sesión con tu Apple ID Acepta el Apple Developer Agreement. Reinicia el iPhone Ve a Ajustes, General, Actualización de software, Actualizaciones beta. Selecciona iOS 27 Developer Beta y toca Descargar e instalar

Beta pública (disponible desde julio de 2026, más estable)

Abre Safari y entra a beta.apple.com. Inicia sesión con tu Apple ID y acepta los términos. Ve a Ajustes, General, Actualización de software, Actualizaciones beta. Selecciona iOS 27 Public Beta cuando esté disponible y toca Descargar e instalar.

Las versiones para programadores no suelen ser estables. REUTERS/Carlos Barria

Antes de instalar cualquier beta, haz una copia de seguridad. Ten presente que las betas son versiones que pueden contener errores e inestabilidades, por lo que no se recomiendan para usuarios que no estén familiarizados con este tipo de software.

PUBLICIDAD

Para la mayoría, lo más conveniente es esperar a la versión final, prevista para septiembre de 2026.

Qué modelos de iPhone son compatibles con iOS 27

Esta es la lista oficial de modelos de iPhone compatible con iOS 27:

iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro y 12 Pro Max

iPhone SE (2.ª generación, 2020)

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro y 13 Pro Max

iPhone SE (3.ª generación, 2022)

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max

iPhone 16e

iPhone Air

iPhone 17, 17 Pro y 17 Pro Max

Es clave considerar que no todos los modelos acceden a las mismas funciones:

Apple Intelligence: requiere iPhone 15 Pro o posterior

Siri con IA avanzada: requiere iPhone 17 Pro o posterior

Usuarios en la Unión Europea: Siri con IA no estará disponible al momento del lanzamiento por restricciones regulatorias

Esta es la lista oficial de Apple de los modelos de iPhone compatibles con iOS 27. (Apple) (Apple)

Qué funciones llegan con iOS 27

La gran novedad de iOS 27 es Siri AI: un asistente completamente rediseñado con app propia, capaz de acceder a mensajes, fotos y correos para completar tareas con contexto personal. También se integran chatbots de terceros como ChatGPT, Claude o Gemini.

PUBLICIDAD

Las apps abren hasta un 30% más rápido y AirDrop transfiere hasta un 80% más rápido. Fotos incorpora edición con IA, Safari organiza pestañas automáticamente y Wallet permite crear pases digitales desde tickets físicos. Los controles parentales se rediseñaron por completo. La versión final llega en septiembre de 2026.