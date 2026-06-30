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El peligro que esconden las carpetas temporales en tu computador: abrirlas puede ser un gran error

Ejecutar instaladores, parches o mods descargados de internet facilita el ingreso de malware en la computadora

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Persona teclea en un computador portátil con el ícono de una carpeta y una señal de advertencia en la pantalla, las manos están sobre el teclado.
Las carpetas temporales en Windows representan un riesgo de seguridad digital cuando los usuarios ejecutan archivos desde esos directorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las carpetas temporales en las computadoras suelen pasar desapercibidas por la mayoría de los usuarios, pero representan un riesgo considerable para la seguridad digital.

Un reciente informe de Kaspersky reveló que el 35% de las infecciones por infostealers se produce cuando los usuarios ejecutan archivos directamente desde estos directorios. Lo que pone en evidencia cómo los hábitos cotidianos pueden convertirse en el principal vector de robo de credenciales y otros datos sensibles.

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Qué son y cómo funcionan las carpetas temporales

Las carpetas temporales, como C:\Users\AppData\Local\Temp en Windows, cumplen una función específica: almacenar archivos transitorios que el sistema operativo necesita para completar tareas como la instalación de programas, la descarga de contenido o el procesamiento de datos.

Estos archivos suelen generarse durante la navegación por Internet, la descarga de software o el uso de aplicaciones que requieren espacio temporal para operar.

Una mujer con cabello oscuro observa una pantalla de computadora con texto azul brillante; se distingue un teclado en un segundo plano borroso.
Las carpetas temporales almacenan archivos transitorios del sistema operativo para instalaciones, descargas y procesamiento de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contenido de estas carpetas no está pensado para ser manipulado por el usuario. Su objetivo es desaparecer cuando ya no resultan útiles, aunque en la práctica suelen acumularse durante meses o incluso años, ocupando espacio y quedando fuera del radar de la mayoría de las personas.

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El verdadero peligro, según el análisis de la empresa de ciberseguridad, surge cuando los usuarios interactúan directamente con estos archivos sin tomar precauciones.

Por qué representan un peligro las carpetas temporales

El principal riesgo asociado a las carpetas temporales no radica en su existencia, sino en el comportamiento de quienes utilizan la computadora. El informe basado en el análisis de cinco millones de registros de dispositivos comprometidos, identificó que ejecutar archivos desde estas ubicaciones es la puerta de entrada más común para los infostealers, un tipo de malware diseñado para robar contraseñas, credenciales bancarias y sesiones activas de navegadores.

Muchos usuarios, motivados por la impaciencia o la confianza en supuestas fuentes legítimas, tienden a abrir de inmediato instaladores, parches o modificaciones de videojuegos descargados de Internet.

Manos de una persona tecleando en un computador portátil. En la pantalla aparece el ícono de una carpeta amarilla con dos símbolos de alerta rojos.
Los infostealers roban contraseñas, credenciales bancarias, cookies del navegador y otros datos sensibles del dispositivo comprometido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este impulso, sumado a la costumbre de desactivar temporalmente el antivirus para evitar advertencias molestas, deja el sistema completamente desprotegido. Los atacantes aprovechan este comportamiento para distribuir archivos maliciosos disfrazados de software legítimo o utilidades atractivas para el usuario.

El 35% de las infecciones por infostealers ocurre cuando los usuarios ejecutan archivos desde carpetas temporales, sin que los atacantes deban recurrir a técnicas sofisticadas de evasión.

De hecho, solo el 32% de los ataques utiliza estrategias avanzadas como la inyección de procesos o el abuso de componentes legítimos del sistema, lo que demuestra que la ingeniería social y el descuido siguen siendo las herramientas más eficaces para los ciberdelincuentes.

Un infostealer es un tipo de malware que, una vez ejecutado, recopila información sensible del dispositivo comprometido. Entre los datos más buscados se encuentran las credenciales de acceso, cookies del navegador y metadatos del sistema.

Un individuo encapuchado teclea en un portátil cuya pantalla muestra alertas de estafa, virus y phishing; alrededor flotan tarjetas de crédito, candados y dinero.
El informe señaló que ejecutar instaladores, parches o mods descargados de Internet facilita el ingreso de malware en la computadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los archivos infectados suelen presentarse con nombres reconocibles, como instaladores genéricos o archivos relacionados con videojuegos populares, lo que aumenta la probabilidad de que el usuario los ejecute sin sospechar.

Cómo identificar y gestionar el riesgo de las carpetas temporales

La mejor forma de evitar caer víctima de un infostealer es modificar los hábitos de descarga y manejo de archivos. Los especialistas recomiendan nunca ejecutar un archivo directamente desde la carpeta Temp.

Si se descarga un instalador o cualquier otro archivo ejecutable, es preferible moverlo primero a una ubicación conocida, como la carpeta Descargas o el Escritorio, y analizarlo con un antivirus actualizado antes de abrirlo.

Los delincuentes suelen recurrir a tutoriales falsos, parches de activación o mods de juegos para engañar a los usuarios. En muchos casos, proporcionan instrucciones específicas para desactivar el software de seguridad antes de ejecutar el archivo, lo que facilita la infección.

Ilustración de una mano presionando teclas de un teclado de ordenador portátil, iluminada en tonos azules sobre un fondo oscuro.
Los especialistas recomiendan mover los archivos descargados desde la carpeta Temp a Descargas o al Escritorio y analizarlos con un antivirus actualizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por este motivo, es fundamental ignorar cualquier sugerencia que implique desproteger el equipo, incluso si proviene de una fuente aparentemente confiable.

Para limpiar las carpetas temporales de forma segura en Windows, existen varios métodos sencillos. Una opción consiste en presionar las teclas Windows + R, escribir %temp% y eliminar manualmente el contenido de la carpeta que se abre.

Los archivos que estén en uso no podrán ser borrados, lo cual es normal. Otra alternativa es utilizar la herramienta Liberador de espacio en disco integrada en el sistema operativo, que puede encontrarse fácilmente desde el menú de inicio.

En la versión más reciente, Windows 11, se puede activar el Sensor de almacenamiento en la configuración del sistema para que la limpieza de archivos temporales se realice de forma automática y periódica.

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