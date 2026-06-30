AWS invertirá USD 1.000 millones para llevar inteligencia artificial a la seguridad de Estados Unidos

Dave Levy, vicepresidente global de sector público de AWS, afirmó que quieren mover tareas sensibles de defensa e inteligencia a su infraestructura remota con menos costos de hardware, más flexibilidad operativa y acceso a herramientas modernas donde antes mandaban sistemas propios.

AWS anunció una inversión de USD 1.000 millones para acelerar la migración de cargas de trabajo de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos hacia su nube, además de nuevos fondos para defensa, ingeniería aplicada e iniciativas científicas, con el objetivo de llevar la inteligencia artificial a entornos públicos y clasificados donde hasta ahora predominaban sistemas locales costosos y rígidos.

La expansión incluye otro programa de hasta USD 20 millones en créditos durante tres años para clientes del sector de defensa y un desembolso adicional de USD 1.000 millones para una nueva organización global de ingeniería. Según Amazon Web Services, el paquete se apoya además en una expansión de infraestructura de USD 50.000 millones anunciada recientemente.

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Dave Levy, vicepresidente de sector público mundial de AWS, sostuvo que el cambio apunta a resolver una limitación histórica de los contratistas de defensa: “Cuando un ingeniero necesita ejecutar inferencia de IA sobre datos clasificados o entrenar modelos con información operativa sensible, necesita infraestructura construida para cargas clasificadas”. En ese diagnóstico se apoya el lanzamiento de AWS Secret Cloud for Industry, una opción pensada para que esos contratistas operen cargas clasificadas propias sobre la misma infraestructura que ya utiliza el Departamento de Defensa, aunque en un entorno aislado física y lógicamente.

Ya existe una expansión de infraestructura de 50 mil millones de dólares en EE.UU.

Hasta ahora, esos proveedores debían construir y mantener infraestructura separada en sus propias instalaciones para programas clasificados; y ese modelo encarecía la operación, limitaba la flexibilidad y dejaba fuera capacidades recientes de nube, entre ellas la inteligencia artificial generativa.

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Northrop Grumman será el primer socio en desplegar la nube secreta para industria

La nueva plataforma permite que las organizaciones migren a la nube sin adoptar un modelo de seguridad distinto, porque AWS asume la autorización y la conectividad privada desde instalaciones seguras ya existentes. Northrop Grumman será el primer socio en desplegar ese entorno.

Levy resumió la propuesta con una frase orientada al mercado de defensa: “Las misiones que apoyan nuestros socios de defensa no se detienen en el límite de la red”. La apuesta de AWS consiste en trasladar al entorno clasificado capacidades de computación e IA que antes quedaban restringidas por la arquitectura local.

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El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, John Ratcliffe, dijo que la importancia de los datos y la tecnología ha llevado a logros de defensa como la captura del dictador, Nicolás Maduro y a la defensa de otros litigios globales.

El anuncio también alcanza a la comunidad de inteligencia de Estados Unidos que mantiene a AWS como su socio de nube de más larga data por su capacidad de escalar, asegurar operaciones y manejar datos clasificados en múltiples niveles de seguridad. Aun así, muchas cargas no habían migrado, por lo que la compañía lanzó el IC Accelerated Modernization Framework, conocido como ICAMF.

Ese programa funcionará hasta octubre de 2030 bajo el contrato vigente con AWS para todas las agencias de la comunidad de inteligencia. Su esquema es directo: las cargas calificadas que migren a AWS recibirán créditos con un monto total disponible de hasta USD 1.000 millones.

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La CIA vinculó el programa con una modernización de AWS

El director de la CIA, John Ratcliffe, en sus primeras declaraciones públicas en el cargo, afirmó que la tecnología es una prioridad y confirmó que la agencia utilizará ICAMF para reforzar de forma sustancial la base de toda su arquitectura informática. También, describió una renovación interna con plazos de adquisición reducidos de 12 a 24 meses a menos de seis, la elevación del área cibernética a centro de misión y una decisión de avanzar de lleno con inteligencia artificial.

Analistas de la agencia ya utilizan modelos de lenguaje de gran escala para agilizar tareas repetitivas, detectar inteligencia oculta y traducir con rapidez contenidos que de otro modo habrían requerido cientos de horas de descifrado. AWS plantea que el programa aliviará costos iniciales de hardware, gastos continuos de energía e instalaciones y la dependencia rígida de proveedores, porque vincula los créditos con migraciones efectivas.

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La privacidad es una de las premisas para trabajar con Gobiernos, ya que se manejan datos sensibles de los ciudadanos. (AWS)

La empresa también presentó AWS Forward Deployed Engineering, una nueva organización global que integrará miles de ingenieros expertos dentro de los equipos de sus clientes para codesarrollar y desplegar soluciones de IA. El proyecto está respaldado por una inversión de USD 1.000 millones y ya trabaja con organizaciones como Allen Institute, Cox Automotive, la NBA, Ricoh, Southwest Airlines y la NFL.

La propuesta, según Levy, busca acortar los tiempos de desarrollo. “Usamos agentes diseñados específicamente para comprimir el desarrollo y el lanzamiento de aplicaciones de IA, de meses a días”, afirmó. El modelo se basa en un ciclo de desarrollo impulsado por IA, con supervisión humana y colaboración dinámica entre equipos y apunta a dejar capacidades instaladas dentro de cada organización en lugar de una dependencia permanente de consultoría.

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Energía nuclear, gobierno británico y resistencia antimicrobiana entran en la misma estrategia

Durante el evento AWS Summit, el secretario de Energía, Chris Wright, se refirió a la Genesis Mission, una iniciativa del Departamento de Energía que reúne a laboratorios nacionales, industria y academia para aplicar IA a avances en energía, ciencia y seguridad nacional. En ese contexto, AWS colabora con Idaho National Laboratory para desarrollar un gemelo digital de un reactor modular pequeño, con la meta final de habilitar lo que el laboratorio define como energía nuclear con IA a escala.

La compañía indicó que su tecnología se utiliza para acortar ciclos de diseño de reactores, generar gemelos digitales para simulación avanzada y avanzar hacia operaciones autónomas de reactores. El mismo día, la Administración Nacional de Seguridad Nuclear anunció la creación de un entorno de nube empresarial Secret/Restricted Data en colaboración con AWS, el primero en recibir autorización empresarial para procesar ese tipo de información y alojar las primeras cargas de Genesis Mission.

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La estrategia también incluye al Reino Unido, cuyo gobierno, según relató la directora de tecnología, Sonia Patel, utiliza AWS para desplegar IA a escala nacional en cientos de departamentos y para 67 millones de ciudadanos. Entre los casos mencionados aparece HMRC, la autoridad tributaria británica, que invertirá más de 450 millones de libras para migrar tres centros de datos heredados a AWS y usar IA y datos para cerrar una brecha fiscal de 47.000 millones de libras.

En el terreno sanitario, la Iniciativa Fleming, una alianza entre Imperial College London e Imperial College Healthcare NHS Trust, eligió AWS para su nueva plataforma de inteligencia sobre resistencia antimicrobiana.

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