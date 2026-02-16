¿Colapso en discos duros?: toda la producción de 2026 ya está vendida según el mayor fabricante

El encarecimiento no solo ha afectado a la memoria RAM y los SSD, sino que también ha alcanzado a los discos duros mecánicos. (Imagen ilustrativa Infobae)

El auge de la inteligencia artificial ha provocado una auténtica fiebre por el almacenamiento de datos, afectando no solo a las memorias DRAM y NAND, sino también a los tradicionales discos duros mecánicos. Western Digital, uno de los gigantes del sector, ha confirmado que toda su producción de HDD para 2026 está ya comprometida, y que las unidades fabricadas para 2027 y 2028 también cuentan con acuerdos previos.

El impacto de esta situación se refleja tanto en la disponibilidad del producto como en la previsión de precios para los consumidores y empresas.

El nuevo escenario de los discos duros

A raíz del crecimiento explosivo de la inteligencia artificial, la demanda de componentes como memoria DRAM y almacenamiento NAND para SSD ha subido de forma espectacular. El precio de la DRAM se ha disparado, lo que ha obligado a muchos usuarios a recurrir a plataformas con DDR4 para poder actualizar sus equipos sin gastar una fortuna.

Vista detallada del interior de un disco duro que implementa la innovadora tecnología HAMR. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este encarecimiento no solo ha afectado a la memoria RAM y los SSD, sino que también ha alcanzado a los discos duros mecánicos (HDD), a pesar de que estos funcionan mediante discos físicos y no con chips de memoria. Tradicionalmente, los HDD se consideraban una alternativa rentable gracias a su bajo coste por terabyte, pero la explosión de la IA ha cambiado el panorama.

La razón es sencilla: entrenar modelos de inteligencia artificial requiere enormes cantidades de espacio para copias de seguridad, registros y bases de datos, y los HDD siguen siendo la opción más accesible a gran escala. El incremento de precios en los SSD ha fortalecido aún más la posición de los discos duros tradicionales en este segmento.

Western Digital: producción agotada y acuerdos a largo plazo

Irwin Tan, CEO de Western Digital, lo ha dejado claro: la compañía ya ha vendido toda su producción de HDD para 2026 y tiene acuerdos firmados para los años siguientes. Según Tan, “prácticamente hemos agotado el calendario 2026. Tenemos firmados contratos con nuestros siete principales clientes”.

La alta demanda y pocos fabricantes hacen que no haya suficientes discos duros para cubrir la necesidad actual. (Imagen ilustrativa Infobae)

“Y también hemos establecido acuerdos a largo plazo (LTA por sus siglas en inglés) con dos de ellos para el calendario 2027 y uno para el calendario 2028. Obviamente, estos LTA tienen una combinación de volumen de exabytes y precio”, agregó.

La abrumadora mayoría de los ingresos de Western Digital, el 89%, proviene de centros de datos, mientras que solo el 5% corresponde al mercado de consumo. Esto explica por qué la empresa prioriza la demanda de grandes clientes y relega a un segundo plano a los usuarios particulares.

Cómo afecta esto a los usuarios y al precio de los HDD

La escasez de fabricantes y la demanda desbordada por parte de los centros de datos provocan que la oferta de discos duros en el mercado no cubra las necesidades actuales. Esto suele traducirse en un aumento de precios, como ya ha ocurrido con la memoria RAM y los SSD en meses recientes.

Vista en primer plano del mecanismo interno y componentes electrónicos de un disco duro moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes planeaban renovar su PC en 2026, la situación es compleja: tendrán que conformarse con su equipo actual o bien limitarse a actualizaciones menores, como cambiar el procesador manteniendo la placa base y la memoria DDR4.

El escenario de saturación y subida de precios, impulsado por la inteligencia artificial, marca un antes y un después en el acceso al almacenamiento masivo para usuarios y empresas.

¿SSD o disco duro tradicional?: ventajas y diferencias para elegir el mejor almacenamiento

La elección entre un disco duro mecánico (HDD) y una unidad de estado sólido (SSD) depende en gran medida de las necesidades del usuario. Los SSD destacan por su velocidad de lectura y escritura, lo que se traduce en arranques instantáneos del sistema operativo, apertura rápida de aplicaciones y transferencias de archivos mucho más ágiles.

Para DJs, lo ideal es un SSD, ya que ofrece rapidez y soporta mejor golpes y vibraciones durante los eventos. (Composición Infobae: VisualesIA / victormoncadadj.com)

Además, al no tener partes móviles, los SSD son más resistentes a golpes y vibraciones, consumen menos energía y suelen ser más silenciosos. Por ello, resultan ideales para quienes buscan rendimiento, rapidez y eficiencia, especialmente en portátiles y equipos de alto rendimiento.

Por otro lado, los discos duros tradicionales ofrecen una relación capacidad-precio mucho más favorable, permitiendo almacenar grandes volúmenes de datos a un coste menor. Esto los convierte en la opción preferida para copias de seguridad, archivos multimedia de gran tamaño o necesidades de almacenamiento masivo, como en servidores y centros de datos.