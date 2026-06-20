Tesla te obliga a hablar: ya no puedes ignorar el aviso al apagar la conducción autónoma y debes explicar por qué lo haces

Tesla eliminó un truco que dejaba cerrar el menú de desactivación del FSD sin explicar por qué el conductor intervino. REUTERS/Bart Biesemans/File Photo

Tesla bloqueó un atajo que permitía cerrar el menú de desactivación del sistema de conducción autónoma FSD (Full Self-Driving, Supervisado) sin indicar el motivo de la intervención del conductor. El cambio fue detectado por Not a Tesla App durante pruebas recientes del sistema.

Cada vez que un conductor retoma el volante mientras FSD está activo, aparece en pantalla un cuadro emergente que pide explicar por qué se desconectó el sistema. Ahora, ese menú no tiene botón para omitirlo ni para posponerlo: la única salida es elegir una categoría o grabar una nota de voz.

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El atajo de los conductores de Tesla que ya no funciona

Hasta hace poco, algunos conductores usaban un método para evitar tocar el menú: presionaban dos veces seguidas el botón del micrófono. El primer toque iniciaba una nota de voz; el segundo la detenía casi de inmediato. Con eso, el cuadro desaparecía sin que el usuario eligiera ninguna razón.

Al retomar el volante con FSD activo, la pantalla muestra un aviso que solicita el motivo de la desconexión. REUTERS/Mike Blake/File Photo To Match Special Report TESLA-FSD/SAFETY

Ese truco ya no funciona. Ahora, al tocar el micrófono, el software comienza a grabar, pero no permite detener la nota de voz de inmediato. En pantalla aparece un conteo regresivo de 15 segundos, y el usuario no puede cancelar el memo hasta que el reloj llega a 12.

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En la práctica, hay que esperar al menos tres segundos antes de poder cerrar el menú por esa vía, lo que hace que el atajo pierda todo sentido: es más rápido simplemente elegir una opción.

Por qué Tesla no agrega un botón de “salir”

Tesla introdujo este menú con la versión FSD v14.3.2 recientemente y lo ha ajustado con FSD v14.3.3 sumó nuevas opciones el mes pasado, pero se niega a incluir un botón para salir o posponer la respuesta. La empresa busca datos inmediatos tras cada intervención del conductor.

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Según Not a Tesla App, esa estrategia está dando resultados: la información recopilada influye directamente en qué funciones se desarrollan primero.

Antes, varios usuarios esquivaban el menú pulsando el micrófono dos veces consecutivas. REUTERS/Norihiko Shirouzu

Qué revelan los datos y qué viene

Elon Musk afirmó recientemente que los problemas al estacionar son la razón número uno por la que los conductores retoman el control del vehículo. A partir de ese dato, anunció que FSD podrá copiar los hábitos de estacionamiento del usuario en lugares frecuentes, como la casa o la oficina.

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Hasta que esa actualización llegue, los conductores deberán seguir eligiendo entre las opciones Navigation, Parking, Critical u Other cada vez que aparezca el menú.

Cómo funciona la conducción autónoma de Tesla

Full Self-Driving (Supervised), o FSD Supervisado, es el sistema de asistencia avanzada a la conducción de Tesla.

A pesar del nombre, en 2026 sigue clasificado como un sistema de Nivel 2 según la escala SAE: el auto maneja la dirección, la aceleración y el frenado, pero el conductor debe mantener la atención en la vía y estar listo para intervenir en cualquier momento.

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Según Musk, estacionar es el principal motivo por el que los conductores intervienen. REUTERS/Evan Garcia

No es conducción autónoma por completo; Tesla lo llama “supervisado” precisamente para dejar claro que el humano sigue siendo el responsable.

Qué puede hacer hoy

Calles urbanas y autopistas

Semáforos y señales de pare

Cambios de carril y fusiones

Intersecciones complejas

Estacionamiento automático (Auto Park)

La tecnología detrás del sistema

Tesla apuesta por cámaras únicamente, sin lidar ni radar, a diferencia de la mayoría de los competidores.

Una red neuronal procesa las imágenes de las cámaras y genera en tiempo real las decisiones de dirección y frenado. REUTERS/Joel Angel Juarez/File Photo

El sistema procesa video en tiempo real a través de una red neuronal de extremo a extremo: los datos de cámara entran, y las decisiones de dirección y freno salen directamente del modelo. No hay reglas programadas del tipo “si hay semáforo rojo, frenar”; el sistema aprendió a conducir a partir de 8.300 millones de millas de datos reales acumulados por la flota.

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Con FSD v14.3.2, Tesla unificó el modelo de IA que usan el FSD de consumo, el sistema de estacionamiento autónomo (Actually Smart Summon) y su flota de robotaxis en Austin y Houston. Eso significa que lo que el sistema aprende en autopista mejora también su desempeño en estacionamientos, y viceversa.

Desde febrero de 2026, Tesla eliminó la opción de compra única. El acceso a FSD es exclusivamente por suscripción mensual de USD 99 en Estados Unidos. Los autos nuevos incluyen de serie solo el Control de Crucero Adaptativo (TACC); FSD es un extra.

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