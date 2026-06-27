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YouTube se despide de los botones en Shorts: el cambio histórico de Google

Esta sección de la aplicación ahora también permite ajustar la velocidad de reproducción del video

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YouTube Shorts acaba de incorporar una serie de actualizaciones que modifican la manera en que los usuarios visualizan e interactúan con este tipo de contenido.

Estas novedades buscan una experiencia más limpia, intuitiva y personalizada, respondiendo a las demandas y sugerencias recibidas por parte de la comunidad, así como tendencias ya presentes en otras plataformas de vídeos cortos.

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Cuáles son los cambios que llegan a YouTube Shorts

  • Una pantalla más limpia para ver Shorts

La función más llamativa es el nuevo modo Pantalla limpia. Esta herramienta permite eliminar temporalmente todos los íconos y textos superpuestos que normalmente aparecen durante la reproducción, desde botones de compartir y comentar hasta opciones de búsqueda.

Así, los vídeos pueden visualizarse sin obstáculos, llenando toda la pantalla y brindando un entorno libre de distracciones para quienes prefieren enfocarse solo en el contenido.

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YouTube Shorts sumó el modo Pantalla limpia para ocultar íconos y textos superpuestos durante la reproducción.
YouTube Shorts sumó el modo Pantalla limpia para ocultar íconos y textos superpuestos durante la reproducción.

Al activar este modo, la interfaz se despoja de elementos innecesarios, permitiendo que el vídeo sea el único protagonista. Esta característica responde a una de las peticiones más frecuentes de los usuarios, quienes buscan una experiencia más inmersiva y menos saturada por controles y notificaciones visuales.

  • Cambios en la velocidad y en los controles de reproducción

Otra de las novedades que llegan a YouTube Shorts es la posibilidad de ajustar la velocidad de reproducción, una función muy solicitada por quienes consumen vídeos cortos con regularidad. Ahora es posible duplicar la velocidad del vídeo, lo que permite absorber la información de manera más rápida o avanzar hasta el fragmento favorito en menos tiempo.

Esta opción resulta especialmente útil para los Shorts que se acercan a la duración máxima de tres minutos y para quienes ya están acostumbrados a ver contenidos largos en velocidades aceleradas, como ocurre en los podcasts.

Además, los controles de audio también han sido refinados. Ahora se puede silenciar el vídeo de forma más sencilla: basta con tocar la pantalla para pausar y luego pulsar el nuevo icono de silencio. Este ajuste facilita el consumo de Shorts en entornos donde no es posible o conveniente utilizar el sonido.

FILE PHOTO: Teenagers pose for a photo while holding smartphones in front of a Youtube logo in this illustration taken September 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
FILE PHOTO: Teenagers pose for a photo while holding smartphones in front of a Youtube logo in this illustration taken September 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La plataforma también introduce la opción de configurar un temporizador de Shorts, incluso ajustándolo a cero, lo que permite cortar el silencio de manera total o parcial según las preferencias del usuario. Esto otorga mayor control sobre la experiencia de visualización, adaptándose a diferentes contextos de uso.

  • Nuevos métodos para personalizar el feed

En línea con el objetivo de ofrecer una plataforma más personalizada, YouTube ha rediseñado la forma en que los usuarios pueden interactuar con los vídeos de Shorts.

El clásico icono de pulgar hacia arriba ha sido reemplazado por un corazón, brindando una manera más significativa de indicar que un vídeo ha resultado de interés o agrado.

Junto con este cambio, desaparece el tradicional botón de “No me gusta”. En su lugar, la plataforma introduce dos controles más específicos y precisos: “No me interesa” y “No recomendar este canal”. Estos nuevos botones permiten a los usuarios afinar de manera más efectiva el tipo de contenido que desean ver, ayudando a YouTube a comprender mejor las preferencias individuales.

YouTube Shorts reemplazó el pulgar arriba por un corazón y sumó las opciones “No me interesa” y “No recomendar este canal” para personalizar el feed.
YouTube Shorts reemplazó el pulgar arriba por un corazón y sumó las opciones “No me interesa” y “No recomendar este canal” para personalizar el feed.

El botón de “No me gusta” podía reflejar múltiples motivos, desde la baja calidad de audio hasta la falta de conexión con un género determinado, por lo que la nueva estrategia apunta a que el feedback recibido sea más claro y útil para ajustar el algoritmo del feed.

Para quienes deseen tomar medidas más radicales, sigue disponible la opción de denunciar un vídeo si consideran que infringe los lineamientos de la comunidad. Todo esto se traduce en un menú de interacción más reducido y enfocado, que pasó de cinco a cuatro controles principales en la superposición de la pantalla.

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