Apple lanza la beta 5 de iOS 27 para desarrolladores: todas las novedades que llegan al iPhone

La quinta beta de iOS 27 ya está disponible para quienes participan en el programa de desarrolladores. (Europa Press)

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La llegada de la quinta beta de iOS 27 marca un nuevo paso en el desarrollo del próximo sistema operativo para iPhone. Apple ha puesto a disposición de los desarrolladores una nueva versión preliminar, que introduce ajustes adicionales y confirma la hoja de ruta hacia el lanzamiento oficial, previsto para septiembre.

La beta 5 mantiene el enfoque en la corrección de errores y la mejora de la experiencia de usuario, mientras incorpora cambios visuales y funciones que anticipan lo que será la versión definitiva.

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Cuáles son las novedades de iOS 27 beta 5 para desarrolladores

La quinta beta de iOS 27 ya está disponible para quienes participan en el programa de desarrolladores. Esta actualización trae consigo varias modificaciones y adiciones relevantes en el sistema.

La llegada de la quinta beta de iOS 27 marca un nuevo paso en el desarrollo del próximo sistema operativo para iPhone. (Europa Press)

Entre los cambios más notables destaca la ausencia del efecto de profundidad en la pantalla de inicio, función que estuvo presente en la beta 3 pero desapareció en la beta 4 y no ha regresado en esta nueva versión.

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A nivel visual, se han renovado los íconos de Siri, Vista previa y Safari, aportando un aspecto actualizado a estos elementos del sistema. Otra incorporación es la nueva pantalla de bienvenida en Apple Music, que ofrece una introducción renovada para los usuarios que acceden al servicio por primera vez tras la actualización.

Además, la beta 5 introduce en España la categoría 5G+, ampliando las capacidades de conectividad para quienes cuentan con dispositivos compatibles y cobertura adecuada.

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La beta 5 mantiene el enfoque en la corrección de errores y la mejora de la experiencia de usuario. (Europa Press)

Estas novedades continúan el proceso de afinado que Apple sigue en cada ciclo de desarrollo, con el objetivo de que la versión final de iOS 27 llegue al público lo más depurada posible.

Disponibilidad y diferencias entre la beta para desarrolladores y la pública

Quienes forman parte del programa de desarrolladores pueden acceder ya a la beta 5 desde el apartado de actualizaciones de software en la configuración del iPhone. Para los usuarios que prefieren instalar la beta pública, el acceso a las nuevas funciones lleva un cierto desfase.

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En este caso, la tercera beta pública, que se basa en la quinta versión para desarrolladores, aún no ha sido lanzada, por lo que aquellos inscritos en la beta pública deberán esperar algunos días adicionales antes de probar las últimas novedades.

La beta 5 de iOS 27 ya puede instalarse desde ajustes por los desarrolladores. REUTERS/Abdul Saboor

Calendario de lanzamiento de iOS 27: fechas clave de las betas

El calendario de pruebas de iOS 27 ha experimentado un ligero retraso respecto a lo habitual, ya que la beta 5 ha tardado tres semanas en llegar desde la anterior. El recorrido de las versiones beta comenzó el 8 de junio de 2026 con la primera entrega para desarrolladores, seguida de la segunda el 22 de junio y la tercera el 6 de julio.

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Posteriormente, la primera beta pública se lanzó el 13 de julio, mientras que la cuarta beta para desarrolladores vio la luz el 20 de julio. Dos días después, el 22 de julio, se publicó la segunda beta pública. Finalmente, la quinta beta para desarrolladores ha sido liberada el 10 de agosto.

Fecha prevista para la versión final de iOS 27

Aunque Apple ha indicado oficialmente que el lanzamiento será en otoño, la experiencia de años anteriores sugiere que la versión final de iOS 27 estará disponible a mediados de septiembre. Esto suele coincidir con la presentación de los nuevos modelos de iPhone, que en esta ocasión podrían llegar entre el 18 y el 25 de septiembre.

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La beta 5 introduce en España la categoría 5G+. (Captura Apple)

Por lo tanto, se espera que la actualización definitiva de iOS 27 esté disponible para todos los usuarios antes de esas fechas.

En las próximas semanas, el calendario de pruebas podría intensificarse, con la posible llegada de la sexta beta en dos semanas y, posteriormente, el inicio de un ritmo semanal de publicaciones hasta alcanzar la versión final. Este proceso busca perfeccionar la estabilidad y el rendimiento, consolidando las mejoras introducidas respecto a iOS 26.

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