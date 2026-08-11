SpaceX recupera terreno en Wall Street tras anuncio de megafábrica de chips en Texas

Durante la última semana, la acción mostró un comportamiento positivo, cerrando el viernes a 133,11 dólares. REUTERS/Dado Ruvic

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Las acciones de SpaceX experimentaron una notable recuperación al situarse en torno a los USD 136,20 en las operaciones previas a la apertura de la bolsa este lunes, superando por primera vez desde principios de agosto el precio de salida a bolsa de 135 dólares.

Este avance cercano al 2,3 % respecto al cierre del viernes refleja el impacto de varios factores positivos, entre los que destacan una mejora en la calificación por parte de analistas, la ausencia de una venta masiva de acciones por parte de insiders y el anuncio de una inversión millonaria conjunta con Tesla en el desarrollo de semiconductores en Texas.

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A pesar de la reciente volatilidad, la empresa mantiene el interés de los inversores minoristas, especialmente por sus proyectos ligados a la inteligencia artificial, aunque persisten interrogantes sobre la sostenibilidad de su crecimiento y la reacción ante nuevos datos macroeconómicos.

En su primera jornada en el mercado, la acción abrió a 150 dólares y llegó a alcanzar un máximo intradía de 225,64 dólares cuatro días después. REUTERS/Mike Blake

Recuperación bursátil de SpaceX tras la caída

La cotización de SpaceX logró superar el nivel de los 135 dólares fijado como precio de salida a bolsa el pasado 12 de junio, después de un periodo en el que la acción sufrió una marcada corrección tras su debut.

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En su primera jornada en el mercado, la acción abrió a 150 dólares y llegó a alcanzar un máximo intradía de 225,64 dólares cuatro días después, antes de iniciar una tendencia descendente que llevó el precio hasta un mínimo de 108,27 dólares.

Durante la última semana, la acción mostró un comportamiento positivo, cerrando el viernes a 133,11 dólares. Este valor representó una ganancia semanal del 22,8 % respecto al mínimo registrado el 31 de julio, cuando la acción cerró en 108,37 dólares. El viernes aportó el mayor salto diario desde el debut bursátil, con una subida del 15,83 %.

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La cotización de SpaceX logró superar el nivel de los 135 dólares fijado como precio de salida a bolsa el pasado 12 de junio. REUTERS/Jeenah Moon

La recuperación fue impulsada por tres factores principales. En primer lugar, Argus Research elevó la calificación de SpaceX a “Compra” y estableció un precio objetivo de 160 dólares, lo que implica una subida potencial de aproximadamente el 17 % respecto a los niveles previos a la apertura de este lunes.

En segundo lugar, la temida oleada de ventas de acciones por parte de insiders, tras habilitarse la disponibilidad para la venta de 911,5 millones de títulos el 6 de agosto, no se concretó como muchos anticipaban. Entre jueves y viernes se negociaron aproximadamente 497 millones de acciones, es decir, el 54,6 % del bloque desbloqueado, pero el valor se mantuvo firme y subió un 6 % el jueves.

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El tercer elemento fue el anuncio conjunto de SpaceX y Tesla sobre la construcción del complejo de semiconductores “Terafab” en el condado de Grimes, Texas. Con una inversión inicial de 16.800 millones de dólares y un potencial de alcanzar los 119.000 millones a lo largo de varias etapas, esta iniciativa fue difundida por TechCrunch y marca un hito en el sector industrial y tecnológico estadounidense.

El tercer elemento fue el anuncio conjunto de SpaceX y Tesla sobre la construcción del complejo de semiconductores “Terafab” en el condado de Grimes, Texas. REUTERS/Dado Ruvic

Impacto de la planta Terafab en Texas y su papel en la estrategia de SpaceX

La construcción de Terafab está proyectada con una capacidad anual de un teravatio de cómputo y prevé la creación de al menos 3.000 puestos de trabajo. Esta nueva planta representa un cambio estratégico en la narrativa de SpaceX, que ahora es percibida por los inversores minoristas como una empresa transformadora en el ámbito de la IA, más allá de sus actividades tradicionales en exploración espacial.

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Vanda Research señaló que los inversores minoristas mantienen la visión de SpaceX como una historia vinculada a la inteligencia artificial, diferenciándola de otras compañías del sector aeroespacial y de viajes interplanetarios.

Este cambio en la percepción ha sostenido la demanda de acciones, especialmente tras la noticia de la nueva planta y el potencial que supone para el desarrollo de capacidades tecnológicas de alta escala.

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En la presentación de resultados, Elon Musk afirmó: “estamos construyendo capacidad de cómputo de IA a escala más rápido que nadie. REUTERS/Dado Ruvic

Resultados financieros y desafíos de la inversión en IA

El último informe trimestral presentado por SpaceX el 4 de agosto mostró ingresos por 7.814 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 92 % y superó las estimaciones de Wall Street. Además, Starlink, el servicio de internet satelital de la compañía, alcanzó la cifra de 12 millones de suscriptores activos.

No obstante, la estrategia orientada a la inteligencia artificial implica desafíos financieros relevantes. Durante el segundo trimestre de 2026, las inversiones de capital dedicadas a inteligencia artificial alcanzaron los 15.830 millones de dólares, elevando el gasto total de capital a 18.400 millones en el periodo. Esta cifra generó dudas entre analistas especializados en la generación de caja a corto plazo, quienes pusieron el foco en la sostenibilidad de estos desembolsos.

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En la presentación de resultados, Elon Musk afirmó: “estamos construyendo capacidad de cómputo de IA a escala más rápido que nadie, creemos, y estamos mejorando significativamente nuestros modelos de IA”.

Aunque SpaceX logró superar su precio de salida a bolsa, la volatilidad parece lejos de disiparse. Carolane de Palmas, analista de mercado de ActivTrades, consideró que “incluso sin ventas masivas, el aumento de acciones disponibles probablemente mantendrá la volatilidad elevada”. Cabe señalar que esta declaración fue recogida por Ámbito.

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