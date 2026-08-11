Cómo detecta Apple Maps las retenciones y por qué a veces no logra registrarlas

El mecanismo de Apple Maps para informar sobre el tráfico parte de la información anónima que envían los teléfonos móviles. REUTERS/Dado Ruvic

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Cuando se utiliza Apple Maps para planificar un trayecto, la app intenta anticipar el estado del tráfico y señalar posibles retenciones antes de llegar a ellas. Este sistema se basa en el análisis de datos recogidos de millones de dispositivos, patrones de tráfico históricos y reportes en tiempo real, pero no siempre logra detectar todas las incidencias, especialmente en ciertas zonas.

Cómo identifica Apple Maps los atascos en tiempo real

El mecanismo de Apple Maps para informar sobre el tráfico parte de la información anónima que envían los teléfonos móviles, tanto iPhone como Android, cada vez que se usa una aplicación de mapas en modo navegación.

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Estos dispositivos transmiten datos sobre la localización GPS, la velocidad a la que se desplazan y la dirección de movimiento. Con esta información, el sistema calcula la velocidad media de circulación en cada segmento de carretera o calle.

La precisión en la detección del tráfico depende en gran medida de la cantidad y calidad de los datos recopilados. REUTERS/Dado Ruvic

Cuando un número considerable de dispositivos se mueve lentamente o permanece casi parado en una vía, el algoritmo interpreta que existe una congestión o retención real. Así, la aplicación puede advertir a los conductores sobre la situación para que tomen decisiones informadas durante su trayecto.

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La precisión en la detección del tráfico depende en gran medida de la cantidad y calidad de los datos recopilados. Si hay muchos usuarios en una vía y todos avanzan despacio, el sistema lo detecta como un atasco. Si solo hay unos pocos dispositivos transmitiendo información, la detección se complica y puede haber errores u omisiones en la señalización de las incidencias viales.

Fuentes de datos y combinación de información en Apple Maps

Apple Maps no se apoya únicamente en la información que envían los móviles. Para perfeccionar la detección de retenciones, el sistema recurre a otras fuentes complementarias. Entre ellas se incluyen los reportes que los usuarios pueden enviar sobre accidentes, obras en la vía o cualquier otro incidente relevante.

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Look Around permite recorrer calles con imágenes de alta resolución y transiciones realistas en la app de mapas de Apple. APPLE

Además, la aplicación utiliza datos provenientes de sensores y cámaras de tráfico instalados en diferentes puntos de las ciudades y carreteras.

Esta combinación de fuentes permite una visión más amplia y detallada de lo que ocurre en las carreteras. Sin embargo, la integración y el procesamiento de los datos deben ser rápidos para que la información llegue a los usuarios en tiempo real y resulte útil en la toma de decisiones durante la conducción.

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La variedad y el volumen de datos con los que cuenta Apple Maps influyen directamente en la calidad de las predicciones y alertas de tráfico. En lugares con mucha infraestructura tecnológica y una alta densidad de usuarios, las predicciones suelen ser más precisas y puntuales.

El papel de los iPhone en la recolección y gestión de datos de tráfico

Cuando un usuario activa la navegación en Apple Maps, ya sea a través de CarPlay o directamente desde el iPhone, el dispositivo comienza a enviar datos sobre su posición, velocidad y dirección. Estos datos contribuyen al cálculo de la situación del tráfico, pero siempre se procesan de manera que no permitan identificar a la persona ni la ruta exacta que realiza.

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Apple Maps a veces no muestra atascos que aparecen en Google Maps porque cuenta con una base de usuarios activos más pequeña en ciertas zonas y regiones. (Composición Infobae: howtogeek.com / Reuters)

El iPhone es capaz de aprender los trayectos habituales del usuario, como el camino al trabajo o a casa, y los horarios en los que suelen desplazarse. Por esta razón, en ocasiones la aplicación muestra destinos frecuentes aunque el usuario no los haya marcado manualmente.

La gestión de esta información se realiza localmente en el propio dispositivo. Apple subraya que el análisis de trayectorias y hábitos no se asocia a la cuenta del usuario ni se envía a servidores externos. Esto garantiza que el proceso de mejora en la precisión de las rutas y predicciones sea privado y no comprometa la identidad ni los datos personales.

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Diferencias entre Apple Maps y Google Maps en la detección de retenciones

En muchas situaciones, los usuarios notan que Apple Maps no muestra un atasco que sí aparece en Google Maps. Esta diferencia se debe, principalmente, a la menor cantidad de datos de la que dispone Apple, sobre todo en áreas fuera de las grandes ciudades.

La app de mapas de Apple muestra en pantalla el límite de velocidad permitido en la carretera mientras navegas. APPLE

En vías donde hay pocos iPhone utilizando Apple Maps en modo navegación, la aplicación cuenta con menos datos de velocidad y movimiento, lo que dificulta la detección de ralentizaciones. Google Maps, que tiene una mayor base de usuarios activos en todo tipo de zonas, puede captar mejor estos cambios y actualizar la información del tráfico con mayor rapidez.

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Otro aspecto que influye es la política de Apple para marcar el tráfico. La aplicación suele ser más conservadora y puede requerir una ralentización más evidente o un mayor número de dispositivos que confirmen una situación antes de señalar un tramo en amarillo o rojo.

Esto genera que, en ocasiones, las alertas de Apple Maps lleguen tarde o no se activen en absoluto, mientras que Google Maps ya ha identificado y reflejado la incidencia.

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Ambas aplicaciones utilizan metodologías similares, como el análisis de velocidad en tiempo real, los patrones históricos y los reportes de usuarios. Sin embargo, las diferencias en la cantidad de datos y en los criterios de activación de alertas afectan a la precisión y oportunidad de las notificaciones que recibe el usuario.