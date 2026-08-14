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El Senado dominicano abrirá el 16 de agosto la segunda legislatura de 2026

La cámara alta reportó 416 iniciativas sancionadas en el ciclo agosto 2025-julio 2026 y anunció una agenda enfocada en cambios sobre seguridad, salud, educación, empleo, seguridad social y regulación tecnológica

Senado de República Dominicana abre la legislatura 2026: 416 iniciativas aprobadas, 57 leyes vigentes y una agenda que apunta a seguridad e inteligencia artificial (Foto cortesía Senado)
Senado de República Dominicana abre la legislatura 2026: 416 iniciativas aprobadas, 57 leyes vigentes y una agenda que apunta a seguridad e inteligencia artificial (Foto cortesía Senado)
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El Senado de República Dominicana iniciará el 16 de agosto la Segunda Legislatura Ordinaria de 2026 con un saldo de 416 iniciativas aprobadas y una agenda centrada en reformas sobre seguridad, salud, educación, trabajo, seguridad social e inteligencia artificial, según informó el Senado de la República al presentar los resultados del período agosto 2025-julio 2026, confirmó este jueves el organismo.

Durante ese ciclo, la Cámara Alta recibió 765 iniciativas legislativas. De ese total, aprobó 122 proyectos de ley y quedaron promulgadas 57 leyes, cifras que marcan el punto de partida de la nueva etapa parlamentaria.

El informe oficial sitúa entre las normas ya aprobadas y promulgadas la Ley núm. 84-25, Orgánica de Fiscalización y Control del Congreso Nacional; el Código Penal, núm. 74-25; el Código Procesal Penal, núm. 97-25; y la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, núm. 80-25.

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Leyes aprobadas y promulgadas

También figuran la Ley núm. 1-26, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia y regula el Sistema Nacional de Inteligencia, y la Ley núm. 47-25, de Contrataciones Públicas. El Senado sostuvo que esas piezas forman parte de un paquete dentro del ordenamiento jurídico reciente.

La agenda de reformas que el Senado dominicano reactivará en 2026 incluye policía, salud y educación, pero el orden de prioridades aún sorprende./ (Senado de República Dominicana)
La agenda de reformas que el Senado dominicano reactivará en 2026 incluye policía, salud y educación, pero el orden de prioridades aún sorprende./ (Senado de República Dominicana)

En el área de protección ciudadana y regulación de asuntos de impacto social, el órgano legislativo destacó la Ley núm. 25-26, que crea el Sistema Nacional de Alertas para la búsqueda de personas desaparecidas, “Alertas RD”. A ese grupo se suma la Ley núm. 30-26, de medidas pro-crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional.

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La relación de normas incluyó además la Ley núm. 85-25, de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios. Según el reporte, ese conjunto de iniciativas apunta a actualizar el marco jurídico nacional en materias económicas y sociales.

El Senado informó que mantuvo una labor activa tanto en el Pleno como en las comisiones. Esa actividad, indicó la institución, estuvo orientada al ejercicio de sus funciones constitucionales de legislar, fiscalizar y representar.

Reformas pendientes para la nueva legislatura

La agenda pendiente para la nueva legislatura incluye la modificación de la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional; el Código Civil; las reformas a la Ley General de Salud y a la Ley de Salud Mental; y la modificación de la Ley General de Educación.

El Senado pone en agenda la reforma de la Policía Nacional y otras leyes: “basada en diálogo, consenso y eficiencia institucional”, dijo Ricardo de los Santos (cortesía senador)
El Senado pone en agenda la reforma de la Policía Nacional y otras leyes: “basada en diálogo, consenso y eficiencia institucional”, dijo Ricardo de los Santos (cortesía senador)

El Senado deberá continuar además con iniciativas sobre seguridad en infraestructuras de uso público, protección de la zona costera marina y sus recursos, jurisdicción contencioso administrativa, prevención y erradicación de la violencia política contra las mujeres, persecución de organizaciones criminales y atención y protección a víctimas y testigos.

A esa lista se agregan proyectos sobre cambio climático, deportes y recreación y ciberseguridad. El informe legislativo también identificó como asuntos de alcance nacional la reforma laboral, la actualización de la Ley de Seguridad Social, la legislación sobre discapacidad, la legislación sobre libertad de expresión, el código de aguas y las leyes para la regulación de la inteligencia artificial.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, reiteró, de acuerdo con la información oficial, su compromiso de mantener una gestión basada en diálogo, consenso y eficiencia institucional.

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