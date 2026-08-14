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El Salvador: Policía detiene a presunto pandillero de la MS13 con droga y efectivo en Sonsonate

Un hombre señalado como posible integrante de la clica Vatos Locos Salvatruchos fue arrestado en el centro de Sonsonate, donde según la Policía Nacional Civil portaba marihuana, dinero y una motocicleta

La Policía Nacional Civil capturó en Sonsonate a Boris Edilberto M., señalado como distribuidor de droga de la MS13. (Cortesía: Policía Nacional Civil)
La Policía Nacional Civil capturó en Sonsonate a Boris Edilberto M., señalado como distribuidor de droga de la MS13. (Cortesía: Policía Nacional Civil)
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La Policía Nacional Civil (PNC) reportó este jueves la captura de Boris Edilberto M. identificado como pandillero de la clica Vatos Locos Salvatruchos de la MS13 y señalado como distribuidor de droga, en un operativo realizado en el centro del departamento de Sonsonate. Según informó la PNC, el procedimiento se llevó a cabo sobre la 6ª Avenida Sur y prolongación de la 10ª Avenida Sur, donde el implicado fue interceptado cuando se desplazaba en una motocicleta.

De acuerdo con las autoridades policiales, el capturado transportaba marihuana, un teléfono celular, dinero en efectivo y la motocicleta en la que se movilizaba. La institución detalló que el sujeto ostentaba la función de distribuidor de droga dentro de la estructura criminal y que la intervención permitió incautar los objetos que llevaba consigo en el momento de la detención.

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Al mismo tiempo, la PNC explicó que el arrestado posee antecedentes delictivos por tráfico ilícito de drogas y expresiones de violencia contra la mujer. La entidad destacó que, al momento de la captura, se procedió con el registro correspondiente, logrando decomisar varias porciones de marihuana, aparte de los demás elementos que el detenido portaba.

Durante el arresto en Sonsonate, la Policía Nacional Civil decomisó marihuana, un teléfono celular, dinero en efectivo y la motocicleta del detenido. (Cortesía: Policía Nacional Civil)
Durante el arresto en Sonsonate, la Policía Nacional Civil decomisó marihuana, un teléfono celular, dinero en efectivo y la motocicleta del detenido. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

La policía refuerza controles contra venta de sustancias ilícitas

Este operativo, según lo reportado por la policía en su canales oficiales, forma parte de los mecanismos de control y persecución de estructuras vinculadas al narcotráfico y actividades ilícitas en la zona occidental del país.

La declaración, recogida de la PNC, enfatiza el papel del detenido en la logística de distribución de estupefacientes para la pandilla MS13

El informe policial detalla que, además del estupefaciente, se incautaron un celular, dinero en efectivo y el vehículo utilizado por el sospechoso. La policía indicó que estas acciones buscan debilitar las operaciones de las pandillas, desarticulando sus redes logísticas y limitando la circulación de sustancias ilícitas en el territorio nacional.

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De igual manera, autoridades confirmaron que Boris Edilberto M. será remitido a las autoridades competentes, enfrentando cargos por tráfico ilícito de drogas y pertenencia a organización terrorista, en referencia a su integración en la estructura de la MS13.

Dos manos esposadas, unidas por una cadena metálica, se encuentran detrás de la espalda de una persona que viste una camiseta gris oscura.
El operativo de la PNC se realizó en el centro de Sonsonate, sobre la 6ª Avenida Sur y la prolongación de la 10ª Avenida Sur. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A su vez, la PNC remarcó que el detenido cuenta con un historial delictivo previo, relacionado tanto con el tráfico de drogas como con delitos de violencia de género. “Cuenta con antecedentes delictivos por tráfico ilícito de drogas y expresiones de violencia contra la mujer. Será remitido por tráfico ilícito de drogas y pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla”, precisó la dependencia policial a través de sus canales oficiales.

La policía mantiene operativos focalizados en puntos identificados como rutas y centros de distribución de droga, en coordinación con otras instancias del sistema de seguridad pública. Todo esto bajo el régimen de excepción, el cual pretende desarticular estructuras criminales.

El régimen de excepción en El Salvador es una medida implementada por el gobierno para combatir a las pandillas mediante la suspensión de ciertos derechos constitucionales. Esta estrategia ha reducido notablemente los homicidios en el país centroamericano. El debilitamiento de la estructura y presencia de grupos criminales ha disminuido la violencia en comunidades históricamente afectadas por las pandillas.

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