Khaby Lame, famoso por no decir ni una sola palabra, habla cinco idiomas: estos son 6 datos curiosos

TikTok personality Khaby Lame poses on the champagne-colored red carpet during the Oscars arrivals at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 12, 2023. REUTERS/Eric Gaillard

Khaby Lame acumula más de 162 millones de seguidores en redes sociales gracias a su comedia muda basada en gestos característicos. Sin embargo, el creador de contenido senegalés, radicado en Italia, habla cinco idiomas: “Sé español, inglés, wolof, italiano, un poco de portugués”, reveló en un video producido para Boss.

A continuación, otros seis datos curiosos del senegalés de 26 años.

Cómo empezó a hacer videos Khaby Lame

Lame trabajaba como operario de máquinas CNC en una fábrica cerca de Turín. En marzo de 2020 lo despidieron durante la pandemia de COVID-19. Con tiempo libre y sin ingresos, comenzó a publicar en TikTok: sus primeros videos mezclaban parodias de baile y sketches de memes.

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The 78th Venice Film Festival - Screening of the film "Lost Illusions" - Red carpet arrivals - Venice, Italy, September 5, 2021 - Khaby Lame poses. REUTERS/Yara Nardi

Pronto encontró su formato: reaccionar a videos de “trucos de vida” absurdamente complicados, resolviendo el mismo problema de la forma más obvia posible, sin decir una palabra. “La pandemia había empezado y estaba aburrido con mucho tiempo libre, así que empecé a hacer videos en TikTok”, dijo a Forbes.

Con qué figuras famosas ha hecho videos

Khaby Lame ha hecho videos o se le ha visto en eventos con diversas figuras como

Deportistas: Lionel Messi, Zlatan Ibrahimović, Paul Pogba, Novak Djokovic y el piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz y Max Verstappen.

Música: Snoop Dogg, Ed Sheeran, J Balvin y Jason Derulo.

Hollywood: Tom Cruise (estreno de Misión Imposible), Will Smith y Martin Lawrence (franquicia Bad Boys).

Formula One F1 - Abu Dhabi Grand Prix - Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates - November 19, 2022 Red Bull's Max Verstappen celebrates after qualifying in pole position with Social media personality Khaby Lame Pool via REUTERS/Kamran Jebreili

Cuál fue la primera marca que lo contrató

El primer gran acuerdo de marca documentado fue con Hugo Boss, firmado en enero de 2022: un contrato plurianual que lo incorporó a la campaña Be your own boss, junto a figuras como el boxeador Anthony Joshua, el futbolista Raphaël Varane y la modelo Hailey Bieber.

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Cómo llegó Khaby Lame al top 50 de Forbes

Lame ocupa el puesto 15 en la lista Forbes Top 50 Creators 2026, con ingresos anuales estimados de USD 9,9 millones y 252,1 millones de seguidores en todas sus plataformas.

El factor determinante fue la venta de su empresa Step Distinctive Limited a Rich Sparkle Holdings (con sede en Hong Kong), en una transacción valorada en USD 975 millones que le otorgó 75 millones de acciones ordinarias y lo convirtió en accionista mayoritario.

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The 78th Venice Film Festival - Screening of the film "Lost Illusions" - Red carpet arrivals - Venice, Italy, September 5, 2021 - Khaby Lame poses. REUTERS/Yara Nardi

El acuerdo incluye derechos exclusivos sobre su marca, comercio electrónico y el desarrollo de un gemelo digital con inteligencia artificial.

Cuál fue el primer video de Khaby Lame

El primer video de Khaby Lame llegó el 15 de marzo de 2020, horas después de que lo despidieran de su trabajo como operario en una fábrica de Chivasso, cerca de Turín. Confinado en la vivienda pública donde creció con su familia, durante los primeros días del cierre estricto por COVID-19 en Italia, recurrió al teléfono como escape.

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Ese primer clip no tenía nada del estilo silencioso que lo haría famoso: Lame se lavaba las manos de forma exagerada con gel desinfectante mientras sonaba Woah, de KRYPTO9095. Usaba su voz, aplicaba filtros y bailaba. Durante sus primeros meses, el canal era el de un tiktoker promedio: sketches en italiano con amigos, doblajes de voz y reacciones a videojuegos.

(TikTok)

El formato que lo catapultó al estrellato llegó aproximadamente un año después, en abril de 2021. Lame reaccionó a un video viral en el que alguien pelaba un plátano con un cuchillo de manera innecesariamente complicada.

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Su respuesta fue simple: tomó el plátano, lo peló con las manos y miró a la cámara con expresión de desconcierto mientras extendía las palmas. Al eliminar el italiano y depender solo de la mímica, su humor se volvió universal. Ese gesto se convirtió en su marca registrada.

Quién es la pareja de Khaby Lame

Actualmente, Khaby Lame no tiene una pareja pública.