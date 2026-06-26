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Khaby Lame vende su imagen por casi USD 1.000 millones: un clon digital aparecerá en videos

Con este acuerdo, el influencer se convierte en la primera celebridad en ceder todos sus derechos de imagen para uso comercial global por inteligencia artificial

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Khaby Lame acordó la venta de su identidad digital a Rich Sparkle Holdings por 975 millones de dólares. (AP)
Khaby Lame acordó la venta de su identidad digital a Rich Sparkle Holdings por 975 millones de dólares. (AP)

Khaby Lame, una de las figuras más influyentes de la era digital, ha decidido dar un paso sin precedentes en el mundo del entretenimiento al vender su identidad digital y derechos de imagen por 975 millones de dólares. El acuerdo ejemplifica la manera en que las marcas y el público se relacionan con los creadores de contenido en la era de la inteligencia artificial.

La operación, considerada una de las más grandes de la historia en torno a la imagen de una persona en internet, implica que Rich Sparkle Holdings adquiere la totalidad de Step Distinctive Limited, la empresa que gestionaba la carrera de Khaby Lame.

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El conglomerado financiero obtiene durante 36 meses los derechos globales exclusivos sobre la marca del influencer italiano, así como la posibilidad de explotar su imagen a través de un modelo artificial que reproduce su rostro, voz y gestos.

El contrato incluye la creación de un “gemelo digital” que imitará gestos, voz y presencia de Lame en videos automatizados. (Reuters)
El contrato incluye la creación de un “gemelo digital” que imitará gestos, voz y presencia de Lame en videos automatizados. (Reuters)

El contrato contempla la creación de un “gemelo digital”, un modelo de inteligencia artificial entrenado con datos biométricos de Lame. Este avance va más allá del uso de un simple avatar digital, permitiendo la generación de contenido en múltiples idiomas y zonas horarias, sin que el creador tenga que participar físicamente. De acuerdo con Forbes, la proyección comercial del acuerdo estima ingresos superiores a los 4.000 millones de dólares anuales, una cifra que supera cualquier contrato tradicional en el ámbito de los influencers.

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De operario a fenómeno global

Khaby Lame nació en Dakar, Senegal, en el año 2000, y a los pocos meses de vida su familia se trasladó a Italia. Creció en viviendas sociales de Chivasso, cerca de Turín, junto a tres hermanos. Su infancia transcurrió entre la escuela italiana y una madrasa en las afueras de Dakar, donde sus padres lo enviaron a estudiar por un tiempo.

Antes de alcanzar la fama, trabajó como operario en una fábrica manejando maquinaria hasta que perdió su empleo en marzo de 2020, en pleno inicio de la pandemia en Europa. Sin trabajo y confinado en casa, comenzó a publicar videos en TikTok.

El modelo artificial permitirá generar contenido y anuncios en varios idiomas sin que Lame deba participar físicamente. (Europa Press)
El modelo artificial permitirá generar contenido y anuncios en varios idiomas sin que Lame deba participar físicamente. (Europa Press)

El salto a la popularidad llegó cuando reaccionó a los llamados “life hacks”, mostrando de manera simple y silenciosa formas más sencillas de realizar tareas. Su estilo, basado en gestos y una característica expresión de incredulidad, lo convirtió en el creador más seguido del mundo en la plataforma.

La nueva era de la influencia automatizada

El acuerdo con Rich Sparkle Holdings transforma a Khaby Lame de creador de contenido a plataforma de influencia automatizada, capaz de adaptarse a distintos mercados y escenarios a través de un modelo artificial. La compañía podrá utilizar el “gemelo digital” de Lame para generar videos, anuncios y campañas publicitarias sin la intervención directa del influencer, abriendo una nueva dimensión en la monetización de la imagen personal.

Esta operación se produce mientras otras celebridades, tanto de Hollywood como de Bollywood, endurecen las protecciones legales sobre su imagen ante los avances de la inteligencia artificial. Figuras como Salman Khan, Aishwarya Rai, Scarlett Johansson, Tom Cruise, Nicole Kidman y Rihanna han tomado medidas para evitar el uso no autorizado de su identidad en anuncios o fraudes.

Rich Sparkle Holdings proyecta ingresos superiores a 4.000 millones de dólares anuales gracias a la explotación de la imagen de Lame. (Reuters)
Rich Sparkle Holdings proyecta ingresos superiores a 4.000 millones de dólares anuales gracias a la explotación de la imagen de Lame. (Reuters)

El movimiento de Khaby Lame marca un precedente en la relación entre los creadores y la tecnología, formalizando el derecho a replicar la identidad completa de una persona para su uso comercial. Desde campañas con marcas como Hugo Boss, colaboraciones con la Juventus y apariciones en festivales internacionales, hasta la venta integral de su imagen, la trayectoria de Lame ilustra la transformación del concepto de celebridad en la era digital.

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