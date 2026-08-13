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Costa Rica: inauguración de escáneres portuarios llevó a narcos a aplazar envío de cocaína

La investigación del caso Leviatán señala que el despliegue policial por la inauguración oficial del 24 de septiembre de 2025 obligó a la red de narcotráfico a modificar sus planes, aunque el cargamento fue despachado dos días más tarde y llegó a Amberes, Bélgica, donde fue decomisado

La red criminal aplazó el envío de 1.675 kilos de cocaína desde Costa Rica hacia Europa por el despliegue policial en los puertos de Moín y Caldera. (Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública/ ARCHIVO)
La red criminal aplazó el envío de 1.675 kilos de cocaína desde Costa Rica hacia Europa por el despliegue policial en los puertos de Moín y Caldera. (Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública/ ARCHIVO)
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La decisión de aplazar el envío de 1,675 kilos de cocaína hacia Europa marcó un giro en la logística de una red criminal en Costa Rica, que ajustó su calendario ante el despliegue policial por la inauguración de nuevos escáneres en los puertos de Moín y Caldera el 24 de septiembre de 2025.

A pesar de la expectativa oficial sobre el impacto de estos equipos, la organización optó por esperar dos días, hasta que el ambiente se calmara tras el acto encabezado por el entonces presidente Rodrigo Chaves.

La carga salió finalmente del país el 26 de septiembre y fue interceptada casi un mes después en el puerto de Amberes, Bélgica. La documentación judicial del caso Leviatán sostiene que el evento protocolario alteró la rutina de los traficantes, aunque no logró impedir la operación.

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De acuerdo con El Observador, la investigación señala que la actividad oficial generó un refuerzo puntual de la vigilancia, lo que llevó a los integrantes de la red a reorganizarse y retrasar la contaminación del contenedor.

En las conversaciones intervenidas, una mujer de apellido Venegas, vinculada a la logística del grupo, consultó si era posible realizar la operación el mismo día de la inauguración. Murillo, otro de los implicados, respondió que “el hombre” había decidido aplazar la acción porque “viene el presidente a inaugurar los escáneres de Moín”.

Añadió que tendrían que esperar a que “posiblemente metan a los azules otra vez”, aunque el expediente no aclara si se refiere a cuerpos policiales.

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El día 26, los agentes recibieron la alerta sobre los movimientos, trazando la ruta del contenedor desde una finca a las 2:00 pm. Los sistemas de GPS y videovigilancia permitieron establecer que el chofer desvió el recorrido durante tres horas y 40 minutos para introducir la droga, antes de reincorporar el contenedor al trayecto previsto hacia la terminal de APM Terminals.

Según lo detallado por El Observador, la maniobra utilizada fue el método del “desvío”, que consiste en apartar temporalmente el contenedor de su ruta original, introducir la carga ilícita y luego reincorporarlo al trayecto habitual. A las 9:10 pm, los agentes observaron al conductor transportando el contenedor contaminado por la ruta 32 hacia Limón, con destino final en la terminal portuaria.

La carga de cocaína salió de Costa Rica el 26 de septiembre de 2025 y fue interceptada casi un mes después en el puerto de Amberes, Bélgica. (Crédito: AMP Terminals/ ARCHIVO)
La carga de cocaína salió de Costa Rica el 26 de septiembre de 2025 y fue interceptada casi un mes después en el puerto de Amberes, Bélgica. (Crédito: AMP Terminals/ ARCHIVO)

Presentación de los escáneres y declaraciones oficiales

Dos días antes de la contaminación, el Ejecutivo celebró la llegada de los escáneres en actos simultáneos en Puerto Caldera y el puerto Gastón Kogan de Japdeva, Limón. Los equipos, donados por Estados Unidos, supusieron una inversión de USD 20 millones. Participaron autoridades nacionales, empresarios, la representante diplomática Jennifer Savage y, a través de un mensaje grabado, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

El Gobierno transmitió que “ya tenemos escáneres en todos los puertos del país. Ello cambia las reglas del juego”. Chaves afirmó que la tecnología marcaría “un antes y un después en la seguridad portuaria”, mientras Pilar Cisneros expresó su orgullo por la instalación. Se anunció que los equipos empezarían a operar en los días siguientes a la ceremonia.

Investigación y seguimiento del caso Leviatán

Según la publicación, los allanamientos vinculados al caso ocurrieron el martes siguiente en distintos puntos del país. El expediente Leviatán agrupa varias investigaciones sobre envíos de cocaína desde Costa Rica hacia Europa y Estados Unidos.

La información disponible sugiere que la inauguración de los escáneres y el refuerzo de las medidas de control llevaron a la organización criminal a modificar su agenda, pero no impidieron la operación, que fue detectada en Bélgica gracias a la cooperación entre autoridades. El caso refleja tanto los alcances como los límites de los controles aduaneros frente a las redes de tráfico internacional.

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