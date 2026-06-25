La nueva versión de Gemini para Home representa un salto en la integración de la inteligencia artificial dentro del hogar conectado. (Composición Infobae: Europa Press / Google)

Gemini aprende a conocer a tu familia para hacer tu hogar más seguro e inteligente. La más reciente actualización del ecosistema de Google para hogares conectados introduce funciones avanzadas de reconocimiento de voz y rostro, permitiendo que el asistente Gemini interactúe eficazmente con todos los miembros de la familia, incluidos los niños.

Estas mejoras abarcan tanto la personalización de las respuestas como la capacidad de distinguir entre conversaciones dirigidas y ruidos de fondo, lo que contribuye a una experiencia más fluida y protegida dentro del entorno doméstico.

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Gemini y el reconocimiento inteligente de miembros del hogar

La nueva versión de Gemini para Home representa un salto en la integración de la inteligencia artificial dentro del hogar conectado. Uno de los principales avances radica en la capacidad del asistente para diferenciar entre los usuarios, identificando los rostros de cada miembro de la familia gracias a ejemplos recientes almacenados en una biblioteca específica.

La nueva versión de Gemini para Home representa un salto en la integración de la IA dentro del hogar conectado. GOOGLE

Este sistema no solo reconoce las caras, sino que también tiene en cuenta la vestimenta, aunque esta función está reservada para quienes cuentan con el plan Avanzado de Google Home Premium.

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La interacción personalizada se extiende a todos los habitantes del domicilio, incluidos los más pequeños. Gemini puede responder a peticiones de niños y adultos por igual en dispositivos compatibles como Google Nest Audio y Google Nest Hub Max. Esta personalización refuerza el papel del asistente como facilitador de tareas y como herramienta para incrementar la seguridad, ya que identifica de forma precisa quién solicita determinada acción.

Mejoras en el reconocimiento de voz y control de conversaciones

La actualización de Gemini optimiza la detección de cuándo el usuario realmente se dirige al asistente, reduciendo los errores por activaciones accidentales causadas por conversaciones de fondo.

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Gemini puede responder a peticiones de niños y adultos por igual en dispositivos compatibles como Google Nest Audio y Google Nest Hub Max. (Google)

El asistente de voz ahora distingue de manera más eficiente entre el habla general y las órdenes directas, lo que disminuye las interrupciones no deseadas y ayuda a mantener la privacidad de las interacciones.

Otro aspecto relevante es la capacidad de Gemini para gestionar conversaciones continuas. El sistema puede finalizar una interacción de manera fiable cuando el usuario expresa frases como ‘No, gracias’ o ‘Basta’, quedando en silencio y evitando respuestas innecesarias. Esta habilidad hace que la experiencia de uso sea más intuitiva y cómoda, ya que el flujo de comunicación no requiere repetir palabras clave de activación para cada comando.

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Integración con plataformas de streaming y dispositivos conectados

Gemini facilita el acceso y control de medios audiovisuales dentro del hogar. La puesta en marcha de servicios como YouTube o Spotify se realiza de manera más rápida, y el asistente comprende mejor las instrucciones relacionadas con la reproducción de canciones o listas aleatorias.

El avance en la inteligencia artificial de las cámaras conectadas a Google Home permite identificar sonidos específicos como ladridos o pasos. (Gemini)

Esta integración se traduce en un manejo más sencillo de los recursos de entretenimiento, adaptándose a las preferencias de cada miembro de la familia.

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El asistente también se integra con dispositivos inteligentes del ecosistema Google, permitiendo gestionar desde la climatización hasta la iluminación. Los termostatos Nest, por ejemplo, ahora pueden detectar y notificar incidencias en la bomba de calor o el compresor de aire acondicionado, ampliando el control sobre el bienestar y la seguridad en el hogar.

Cámaras inteligentes y detección avanzada de sonidos

El avance en la inteligencia artificial de las cámaras conectadas a Google Home permite identificar sonidos específicos como ladridos o pasos. Estos eventos pueden agregarse a las descripciones de video, facilitando el monitoreo de situaciones particulares dentro del entorno doméstico.

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Desde su presentación en octubre del año anterior, Gemini para Home se ha posicionado como la evolución natural del asistente en dispositivos inteligentes. (Google)

Cabe mencionar que esta función avanzada forma parte del plan Avanzado y está orientada a usuarios que requieren una supervisión más detallada y personalizada.

La aplicación Google Home, en su versión 4.20, también recibe mejoras significativas. En Android se ha optimizado la carga de eventos captados por las cámaras, mientras que en dispositivos iOS se agiliza la consulta de la línea de tiempo de video. Estas actualizaciones hacen que la gestión de dispositivos y la revisión de eventos sean más ágiles y accesibles.

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Gemini para Home: expansión global y futuro del hogar conectado

Desde su presentación en octubre del año anterior, Gemini para Home se ha posicionado como la evolución natural del asistente en dispositivos inteligentes. Su objetivo es ofrecer una interacción más conversacional, comprensiva y eficiente, simplificando las tareas cotidianas en el hogar.

En abril comenzó la extensión de este ecosistema a nuevos países, ampliando su disponibilidad y permitiendo que más usuarios experimenten la nueva manera de interactuar con la tecnología doméstica. El enfoque en la personalización, la seguridad y la integración total con los dispositivos conectados marca una tendencia en la que la inteligencia artificial se convierte en aliada central para la gestión del hogar.

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