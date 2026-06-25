Ni Sony lo vio venir: GTA 6 llega sin disco y obliga a la PS5 corregir su anuncio

GTA 6 no llegará en formato físico y Sony tuvo que cambiar el anuncio del juego en PS5. (Sony - Rockstar)

La decisión de Rockstar Games de lanzar Grand Theft Auto VI sin disco físico ha generado una de las mayores controversias previas al estreno del videojuego. La medida ha sido tan inesperada que incluso Sony tuvo que modificar un anuncio promocional de PlayStation 5 después de que se confirmara que la denominada edición “física” del juego incluirá únicamente un código de descarga dentro de una caja, sin ningún disco.

El cambio se produjo pocos días después de que Rockstar abriera las reservas de GTA 6 y revelara nuevos detalles sobre su lanzamiento. Mientras gran parte de la comunidad esperaba conocer más información sobre la historia, los personajes o las novedades jugables, la conversación se centró en dos aspectos: el precio del título y la desaparición del formato físico tradicional.

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La reacción fue inmediata en redes sociales, donde usuarios compartieron capturas de pantalla que mostraban cómo Sony había actualizado la publicidad del juego dentro de la interfaz de PlayStation 5.

Sony tuvo que cambiar la imagen de su PS5 al anunciar GTA 6, pues el juego no tendrá disco físico. (X)

Sony modificó la imagen promocional de GTA 6

Según las imágenes difundidas por jugadores, la versión original del anuncio mostraba una consola PlayStation 5 equipada con lector de discos junto a un mando DualSense.

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Sin embargo, tras confirmarse que GTA 6 no incluirá soporte físico en forma de disco, Sony reemplazó la imagen por la de una PlayStation 5 Digital Edition, modelo que prescinde completamente de la unidad óptica.

El ajuste parece responder a la necesidad de alinear la campaña publicitaria con la forma en que se distribuirá el videojuego. Aunque Sony no ha emitido declaraciones públicas sobre el cambio, la modificación fue rápidamente detectada por la comunidad.

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Para muchos jugadores, el episodio demuestra que la decisión de Rockstar fue conocida por muy pocas personas antes de hacerse pública.

Sony cambió la publicidad que tenía sobre GTA 6 para la PS5. (Sony)

Qué incluye realmente la edición física de GTA 6

La principal sorpresa llegó cuando Rockstar confirmó que la edición comercializada en tiendas no contendrá un disco.

En su lugar, los compradores recibirán una caja con un código digital que permitirá descargar el juego desde internet. Este formato es conocido en la industria como CIAB (Code in a Box o “código en una caja”).

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La práctica ya ha sido utilizada por algunas compañías en determinados mercados, especialmente para juegos que requieren grandes cantidades de almacenamiento. Sin embargo, la decisión resulta llamativa en el caso de Grand Theft Auto VI, considerado uno de los lanzamientos más importantes de la década.

GTA 6 estará disponible inicialmente para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Para muchos usuarios, la diferencia es significativa. Aunque el producto pueda adquirirse en tiendas físicas, el contenido seguirá dependiendo completamente de una descarga digital y de la disponibilidad de los servidores de la plataforma.

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El debate sobre la propiedad de los videojuegos

La medida ha reabierto una discusión que lleva años creciendo dentro de la industria del videojuego. Los defensores del formato físico sostienen que la eliminación de los discos reduce las posibilidades de preservar los juegos a largo plazo y limita el control que tienen los consumidores sobre los productos que compran.

También existen preocupaciones relacionadas con el mercado de segunda mano. Al tratarse de un código digital asociado a una cuenta, desaparece la posibilidad de revender el juego o prestarlo a otros usuarios de la misma forma que ocurría con los discos tradicionales.

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Algunos jugadores consideran que el movimiento busca reducir costos de fabricación y distribución, mientras que otros creen que responde a una estrategia más amplia orientada a impulsar el ecosistema digital.

GTA 6 saldrá de manera oficial en noviembre de 2026. (Composición Infobae: Rockstar Games)

Un cambio respecto a los lanzamientos anteriores de Rockstar

La decisión también marca una diferencia respecto a otros títulos de la compañía. Cuando Rockstar lanzó Red Dead Redemption 2 en 2018, el juego llegó en formato físico distribuido en varios discos debido a su enorme tamaño. Algo similar ocurrió con entregas anteriores de la saga Grand Theft Auto.

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Por ello, parte de la comunidad cuestiona que la ausencia de disco en GTA 6 responda exclusivamente a limitaciones técnicas.

La controversia ha sido especialmente intensa porque el videojuego es uno de los más esperados de los últimos años y porque muchos coleccionistas esperaban adquirir una copia física tradicional.

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Un lanzamiento que sigue generando debate

Más allá de los detalles sobre la historia protagonizada por Jason y Lucía, la forma de distribución se ha convertido en uno de los temas más comentados alrededor de Grand Theft Auto VI.

La combinación de precios elevados y la desaparición del disco físico ha provocado críticas entre parte de los jugadores, aunque también hay quienes consideran que la industria avanza de forma inevitable hacia modelos completamente digitales.

Por ahora, Rockstar mantiene su estrategia y todo indica que GTA 6 llegará a las tiendas como un código de descarga dentro de una caja. Mientras se acerca su lanzamiento previsto para noviembre de 2026, la decisión continúa alimentando el debate sobre el futuro de los videojuegos físicos y el papel que tendrán las consolas con lector de discos en los próximos años.