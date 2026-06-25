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Adiós a los envíos que no llegan a destino: diseñan etiqueta de seguimiento que se adhiere al paquete

Empresas logísticas podrán anticipar retrasos y tomar decisiones más rápidas con la nueva solución de rastreo

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Seguimiento de envíos
La etiqueta de seguimiento de Samsara ofrece ubicación precisa de paquetes gracias a tecnología Bluetooth y batería de zinc desechable. (Samsara)

El robo de carga se ha vuelto cada vez más sofisticado a nivel global y representa un desafío constante para las industrias naviera y logística. Gran parte de los paquetes permanece prácticamente invisible entre los puntos de control en puertos y centros de distribución, lo que facilita las pérdidas y dificulta la recuperación de mercancía.

Frente a este panorama, la empresa Samsara presentó su Etiqueta de Seguimiento, una innovación del tamaño de una tarjeta de visita, que se adhiere como cualquier otra etiqueta de envío. Bajo su apariencia discreta, integra una batería de zinc y tecnología Bluetooth de bajo consumo, lo que permite que millones de dispositivos detecten la ubicación en tiempo real del paquete al que va adherida. Este avance ofrece a las empresas una solución desechable y eficiente para rastrear envíos de cualquier tamaño.

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La compañía ha desarrollado varias tecnologías para sus clientes en los últimos años, como relató David Gal, vicepresidente de equipos conectados, en una entrevista exclusiva con TechCrunch. Sin embargo, versiones anteriores, como el “Asset Tag”, resultaban voluminosas, costosas y poco prácticas para envíos de ida o productos de menor valor.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El diseño adhesivo y desechable facilita el uso en envíos de bajo costo y elimina la necesidad de recuperar el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mejoras impulsadas por la retroalimentación de los clientes

La experiencia de uso y las demandas de los clientes han sido clave en el desarrollo de la nueva etiqueta. Según Gal, los usuarios necesitaban una solución pequeña, de bajo costo y que pudiera utilizarse en cualquier envío, sin importar el valor o la necesidad de recuperarla tras la entrega. La Etiqueta de Seguimiento Samsara responde a esa necesidad, con un diseño fino y desechable que no sobresale de la superficie del paquete.

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El verdadero valor diferencial de la etiqueta, resaltó Gal, radica en la infraestructura tecnológica de la empresa. La empresa ha invertido años en equipar flotas con cámaras y sensores, generando una red Bluetooth capaz de mantener la visibilidad de los envíos en movimiento. Esta infraestructura permite ofrecer a los clientes información precisa y en tiempo real, incluso en los tramos habitualmente invisibles de la cadena logística.

Funcionalidad, autonomía y nuevas aplicaciones

Las etiquetas llegan a los clientes en modo de reposo, lo que extiende la vida útil de la batería hasta nueve meses antes de la activación. Una vez en funcionamiento, la batería de zinc alimenta la conexión Bluetooth durante aproximadamente 45 días. Este diseño desechable elimina la necesidad de recuperar la etiqueta tras el envío, facilitando su uso incluso en paquetes de bajo costo o trayectos largos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La red de sensores de Samsara permite rastrear paquetes incluso fuera de rutas habituales o puntos de control. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de una batería de zinc, explicó Gal, responde a la intención de facilitar el descarte ecológico y evitar complicaciones asociadas a las baterías de litio. “Cambia el paradigma de reactivo a proactivo. Si sabes que algo se va a retrasar, puedes adelantarte”, afirmó el directivo.

La red de sensores no solo mejora la visibilidad de los envíos, sino que también ha dado lugar a nuevos servicios. En mayo, la compañía lanzó “Ground Intelligence”, una suite de herramientas basadas en inteligencia artificial para detectar peligros como baches en tiempo real, en colaboración con ciudades y gobiernos locales.

El sector de envíos y logística no es ajeno a la innovación. En abril, UPS anunció el uso de sensores RFID para rastrear paquetes en tiempo real. Sin embargo, Gal destacó que la tecnología RFID depende de la proximidad a un escáner, limitando su utilidad si un paquete se extravía fuera de la ruta prevista. En contraste, la infraestructura de Samsara permite rastrear envíos incluso cuando se apartan del recorrido planificado, gracias a la amplia red de sensores móviles.

Avión comercial blanco despegando con tren de aterrizaje extendido sobre un aeropuerto moderno con terminal y varias aeronaves en tierra, cielo naranja al atardecer.
La innovación busca combatir el robo de carga y mejorar la seguridad en la cadena de suministro mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto potencial de la nueva etiqueta se extiende más allá de la localización de paquetes. Según Gal, la tecnología podría contribuir a la desarticulación de redes criminales dedicadas al robo de carga y ofrecer a las empresas la certeza de que sus envíos llegarán a destino. “Tengo la sensación de que con esto desmantelaremos algunas redes criminales”, sostuvo el directivo.

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