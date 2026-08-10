Honduras: siete mujeres mueren violentamente en las últimas horas en tres departamentos

La Policía Nacional reportó casos en Francisco Morazán, Copán y Lempira.

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Los departamentos de Francisco Morazán, Copán y Lempira registran hasta hoy una serie de hechos violentos que dejaron al menos siete mujeres muertas, según reportes de la Policía Nacional de Honduras.

Los casos se registraron en diferentes municipios y bajo circunstancias que todavía son investigadas. Algunas de las víctimas fueron atacadas con armas de fuego, mientras que en otros casos las autoridades buscan reconstruir las últimas horas de las mujeres para establecer qué ocurrió y quiénes estarían detrás de los hechos.

La nueva ola de violencia ocurre en un país que ya acumula más de 160 muertes violentas de mujeres durante 2026, según cifras divulgadas previamente por organizaciones. Las estadísticas pueden variar de acuerdo con la fuente y el período de corte, pero coinciden en mostrar la persistencia de la violencia contra las mujeres.

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En el departamento de Francisco Morazán se reportaron tres casos todos en diferentes sectores de la capital Tegucigalpa.

Uno de ellos corresponde a Suheily Samaí Aguilar Romero, de 20 años, cuyo cuerpo fue encontrado debajo de un puente detrás del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). La joven vestía una camisa blanca y un short negro cuando fue localizada.

Las primeras diligencias apuntan a que pudo haber ocurrido una discusión con su pareja antes del hecho y no se descarta que la mujer haya caído desde la estructura. Esta hipótesis todavía forma parte de la investigación y las autoridades deberán establecer con pruebas qué ocurrió.

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Francisco Morazán, Copán y Lempira registraron siete muertes violentas de mujeres durante el fin de semana, según la Policía Nacional de Honduras. (Foto: Cortesía)

Otro caso ocurrió en la salida de Tegucigalpa, dentro de una vivienda fue localizada sin vida Ana Carolina Larios, de 46 años. La mujer presentaba signos de golpes en el cuerpo, por lo que los investigadores buscan establecer las circunstancias en las que ocurrió su muerte.

El tercer caso registrado en Francisco Morazán corresponde a Ericka Esther López López, de 18 años, quien fue encontrada muerta dentro de una habitación Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo. La joven era originaria de Guajiquiro, La Paz.

Violencia imparable

La violencia también alcanzó al departamento de Copán, en el occidente de Honduras. En el municipio de La Entrada, fue asesinada a disparos Pedrina Bonilla Avilés, de 18 años.La joven se movilizaba en una motocicleta cuando fue atacada en el barrio El Dorado. Su cuerpo quedó junto al vehículo.

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Los investigadores trabajan para determinar quién cometió el ataque y cuál pudo ser el motivo. Hasta el momento no se ha establecido públicamente un móvil para el crimen.

En Lempira fueron reportadas otras tres muertes violentas de mujeres. Rosa Miranda. Las autoridades todavía no han determinado el móvil del crimen. El asesinato provocó preocupación entre los habitantes de la zona porque, según reportes locales, los hechos violentos de este tipo no son frecuentes en el sector.

Así mismo fue asesinada Rosario Benítez, de 67 años. La mujer se dedicaba a la venta de ropa y era madre de 10 hijos. De acuerdo con la información preliminar, fue atacada a tiros mientras transitaba por una avenida de la zona.

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El tercer caso ocurrió en la aldea San Sebastián, municipio de Piraera, donde murió María Reyniera Villanueva Castillo, de 48 años. En el caso de Piraera, la Policía informó que María Reyniera Villanueva Castillo habría sido atacada por su compañero de hogar durante una discusión.

El supuesto agresor se encontraba bajo los efectos del alcohol, según la información preliminar proporcionada por las autoridades. Durante el mismo incidente resultó herida la hija de la víctima, Alexa Hilaria Villanueva, de 18 años.

Agentes policiales capturaron posteriormente al sospechoso, quien fue señalado de manera preliminar por los delitos de femicidio agravado y tentativa de homicidio.

Honduras acumula más de 160 muertes violentas de mujeres en 2026.

Las cifras de 2026

Los siete casos reportados se suman a una estadística nacional que mantiene bajo preocupación a organizaciones de derechos humanos y entidades que monitorean la violencia contra las mujeres.

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En julio, datos citados por Infobae situaban en más de 150 el número de mujeres asesinadas en Honduras durante 2026. hoy la cifra supera los 160 casos.

Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos había advertido previamente sobre más de un centenar de muertes violentas de mujeres durante el año y señaló la persistencia de la violencia basada en género.

En los siete casos registrados durante el fin de semana, las autoridades deberán determinar individualmente las circunstancias de cada muerte. La Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones en los tres departamentos y busca esclarecer los crímenes.