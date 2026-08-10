Las remesas hacia República Dominicana suben 6,4% hasta USD 7.316,4 millones entre enero y julio, según el Banco Central

Las remesas hacia la República Dominicana sumaron USD 7,316.4 millones entre enero y julio de 2026, con un alza interanual de 6.4 %, según el Banco Central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los flujos de remesas hacia la República Dominicana sumaron USD 7,316.4 millones entre enero y julio de 2026, según datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD). Esta cifra representa un aumento de 6.4 % en comparación interanual, equivalente a USD 442 millones más que en el mismo periodo del año anterior.

En el mes de julio, el monto ingresado por remesas alcanzó USD 1,097.1 millones, lo que implica un crecimiento de 4.7 % respecto a julio de 2025. Este resultado se dio en un contexto internacional caracterizado por conflictos en Medio Oriente y un incremento en los precios del petróleo, factores que han generado mayores presiones inflacionarias y han reducido el ingreso disponible en los hogares a nivel global.

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El BCRD atribuye el comportamiento observado principalmente a las transferencias realizadas por dominicanos residentes en Estados Unidos. Durante julio, este país fue origen del 81.4 % de los recursos formales, con un valor de USD 814.7 millones. La institución vincula este dato con la evolución de la economía estadounidense, donde el índice de gestores de compras (PMI) no manufacturero del ISM se ubicó en 54.1 en julio, lo que indica expansión del sector servicios. En ese mismo mes, la tasa de desempleo en Estados Unidos se situó en 4.1 %, una décima menos que en junio, a pesar de la pérdida de 23 mil empleos.

Distribución de remesas y principales países emisores

El Banco Central atribuyó el crecimiento de las remesas a las transferencias desde Estados Unidos, origen del 81.4 % de los recursos formales en julio. (EFE/Ana Milena Varón)

De forma adicional, España se consolidó como la segunda fuente de remesas, aportando USD 65.9 millones (6.6 % del total). Le siguieron Italia (1.4 %), Haití y Suiza (1.2 % cada uno), mientras que otros países como Francia, Canadá y Alemania también participaron, aunque con montos menores.

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En cuanto a la distribución interna, el Distrito Nacional recibió el 50.4 % de las remesas de julio, seguido por las provincias de Santiago (9.5 %) y Santo Domingo (6.8 %). De este modo, las zonas metropolitanas concentraron el 66.7 % de los recursos percibidos ese mes.

Estos ingresos han contribuido a que la moneda nacional se apreciara 8 % frente al dólar estadounidense entre diciembre de 2025 y el 31 de julio de 2026. Las reservas internacionales alcanzaron los USD 15,253 millones al cierre de julio, lo que representa un 10.8 % del PIB y cubre aproximadamente 5.5 meses de importaciones, cifras superiores a los umbrales recomendados por el Fondo Monetario Internacional.

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Proyecciones del sector externo para el cierre de 2026

El Banco Central proyectó que las remesas superarían USD 12,200 millones en 2026 y que los ingresos totales de divisas rebasarían USD 50,200 millones. (EFE/Mario Guzmán/Archivo)

Respecto a las perspectivas para el sector externo, el Banco Central proyecta que la captación de divisas mantendría su evolución positiva durante 2026. Se estima que los ingresos por turismo podrían superar los USD 11,900 millones y las remesas alcanzarían más de USD 12,200 millones. Las exportaciones totales se estiman en torno a USD 17,300 millones y la inversión extranjera directa superaría los USD 5,300 millones. Al sumar el resto de los servicios exportados (aproximadamente USD 3,200 millones), los ingresos totales de divisas podrían rebasar los USD 50,200 millones al cierre del año.

El Banco Central indica que mantiene seguimiento sobre el entorno económico internacional y que contempla la aplicación de medidas según lo requiera la coyuntura, con el propósito de contribuir a la estabilidad de precios y del mercado cambiario.

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