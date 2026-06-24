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WhatsApp cambia de era tras superar 3.000 millones de usuarios: un empresario es el nuevo director

El empresario indio, Kunal Shah, asumirá tras fundar CRED y FreeCharge, con una trayectoria enfocada en inversión en startups

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Meta nombró al empresario indio, Kunal Shah, como próximo director de WhatsApp.
Meta nombró al empresario indio, Kunal Shah, como próximo director de WhatsApp.

Meta nombró al empresario indio, Kunal Shah, como próximo director de WhatsApp y puso a India en el centro de la próxima etapa de la aplicación. La compañía destacó que es su país con más usuarios y uno de los mercados más desarrollados en mensajería empresarial y pagos, dos áreas que definió como claves para el futuro del servicio.

El relevo llega después de la gestión de Will Cathcart, que encabezó WhatsApp desde 2019 y deja el cargo con una plataforma que, según la empresa, superó los 3.000 millones de usuarios en mensajería cifrada de extremo a extremo, incluidos más de 100 millones en Estados Unidos. Cathcart pasará a un nuevo puesto en Meta para crear productos desde cero y acompañará la transición de Shah.

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En el anuncio, Meta presentó a Shah como un directivo ajeno a su estructura interna, con experiencia como fundador y una trayectoria ligada al desarrollo de productos de escala. La compañía destacó además su historial en India: fundó CRED, que tiene 17 millones de usuarios activos mensuales y antes creó FreeCharge, una firma que describió como pionera en pagos en línea en ese país.

Meta seguirá con el directivo saliente como base para la creación de nuevos productos para todas las líneas de la compañía global. REUTERS/Daniel Cole/File Photo
Meta seguirá con el directivo saliente como base para la creación de nuevos productos para todas las líneas de la compañía global. REUTERS/Daniel Cole/File Photo

La apuesta de Meta por India y el perfil de Shah

Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta, dijo: “Kunal Shah se unirá a Meta como el próximo líder de WhatsApp. Kunal convirtió a CRED en una de las empresas de tecnología más importantes de la India y aporta la clase de mentalidad de constructor y perspectiva global que le será útil al dirigir la aplicación de mensajería más grande del mundo. Espero con ansias trabajar con Kunal para continuar haciendo de WhatsApp el mejor servicio para miles de millones de personas y millones de empresas”.

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La empresa explicó que Chris Cox, director de producto de Meta, contactó directamente a Shah durante la búsqueda de un líder que entendiera la oportunidad global de producto de WhatsApp y pudiera representar las necesidades de quienes usan la aplicación todos los días. También, remarcó que el ejecutivo se mantuvo durante años opiniones firmes sobre cómo volver el servicio más útil en la vida cotidiana.

Cox dijo: “Me emociona darle la bienvenida a Kunal Shah como el próximo líder de WhatsApp. Es uno de los empresarios más respetados de la India y una voz prolífica sobre cómo las aplicaciones que creamos marcan una diferencia positiva en la vida de las personas. Tenemos la suerte de que nos guíe en esta próxima era de WhatsApp”.

Mark Zuckerbergha logrado darle la confianza a varios líderes de su compañía desde hace varios años y que han hecho historia con él. REUTERS/Mike Blake TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo
Mark Zuckerbergha logrado darle la confianza a varios líderes de su compañía desde hace varios años y que han hecho historia con él. REUTERS/Mike Blake TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo

Shah asumirá la dirección de WhatsApp tras haber construido CRED como plataforma de tecnología financiera y después de una carrera como inversor ángel y asesor en el ecosistema empresarial indio. La empresa señaló que invirtió en más de 250 startups, incluidos varios unicornios y que también, ocupó cargos de asesoramiento en Peak XV, Bennett Coleman & Co Ltd y Pine Labs, además de presidir la Asociación de Internet y Móviles de la India.

El propio Shah dijo: “Si bien ha llegado muy lejos, la diferencia entre WhatsApp hoy y su potencial total es enorme. Espero con ansias trabajar con Mark, Chris y el liderazgo de Meta para el próximo paso en la trayectoria de WhatsApp”.

La salida de Cathcart y el balance de su gestión

Meta atribuyó a Cathcart el periodo de mayor crecimiento de WhatsApp, con la extensión del cifrado de extremo a extremo a escala global y la conversión de la comunicación privada en la opción predeterminada para gran parte del mundo. También, señaló que durante su gestión la aplicación dejó de estar concentrada en los chats individuales y sumó funciones como Comunidades y Canales.

Así se presenta el cambio en la interfaz de la app. (Foto: Europa Press)
Los Canales en WhatsApp son el servicio más importante de los últimos años de la aplicación. (Foto: Europa Press)

Además, WhatsApp se transformó en múltiples negocios multimillonarios y añadió funciones recientes de inteligencia artificial privada diseñadas para ofrecer capacidades de IA sin comprometer la privacidad de los mensajes. Destacaron su papel en la defensa de la conversación privada frente a gobiernos que buscaban puertas traseras y frente a empresas de software espía, además de la demanda judicial contra NSO Group, que según Meta, terminó con una victoria de WhatsApp.

Sobre su salida, Cathcart afirmó: “WhatsApp está en la posición más fuerte en la que ha estado. Sentí que era el momento adecuado para dar un paso atrás. Estoy muy emocionado de ver lo que Kunal y nuestro increíble equipo continúan construyendo”.

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