Tecno

WhatsApp novedad: se podrán enviar notas de voz sin abrir la app

El acceso directo, ajustable de tamaño, activará la grabadora desde la pantalla principal y luego abrirá una selección de destinatarios para distribuir la nota sin entrar a chats

Guardar
Google icon
WhatsApp prepara un widget para enviar notas de voz desde la pantalla de inicio en Android - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
WhatsApp prepara un widget para enviar notas de voz desde la pantalla de inicio en Android - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp sigue ampliando sus herramientas para agilizar la comunicación, y su próximo gran avance será un widget que permitirá grabar y enviar mensajes de voz directamente desde la pantalla de inicio, sin necesidad de abrir la aplicación.

Esta función, actualmente en desarrollo para Android, apunta a simplificar una de las acciones más populares dentro del servicio de mensajería, optimizando el flujo de usuarios que recurren a las notas de voz a diario.

PUBLICIDAD

Millones de personas dependen de los mensajes de voz para comunicarse de forma rápida y personal, y este acceso directo podría convertirse en una de las funciones más prácticas del ecosistema WhatsApp.

WhatsApp busca reducir el envío de notas de voz a dos pasos, grabar y mandar - REUTERS/Dado Ruvic
WhatsApp busca reducir el envío de notas de voz a dos pasos, grabar y mandar - REUTERS/Dado Ruvic

Cómo será el nuevo widget de WhatsApp

El widget en desarrollo permitirá grabar y enviar mensajes de voz desde la pantalla de inicio de Android, sin pasar por la interfaz de chats. La función aparecerá como un acceso directo (predeterminado en tamaño 3x1, pero redimensionable) y solo requerirá un toque para comenzar la grabación. Al finalizar, el usuario podrá elegir uno o varios destinatarios antes de enviar la nota.

PUBLICIDAD

Esta agilidad elimina pasos intermedios: ya no será necesario abrir la app, buscar el chat adecuado y mantener presionado el botón de grabación. Además, el widget permitirá compartir la nota de voz como actualización de estado, abriendo nuevas posibilidades de interacción.

Cómo funcionará el widget en la práctica

  • Acceso rápido: El widget se situará en la pantalla de inicio y podrá redimensionarse según las preferencias del usuario.
  • Grabación instantánea: Tocando el widget, se activará la grabadora y se podrá registrar la nota de voz al momento.
  • Selección de destinatarios: Una vez grabada, el usuario decide a quién enviar la nota, ya sea a un solo contacto o a varios al mismo tiempo.
  • Envío directo: Al confirmar, WhatsApp enviará el audio sin que el usuario tenga que abrir ningún chat.
  • Actualización de estado: También existirá la opción de publicar la nota de voz como actualización de estado, un formato cada vez más utilizado.

Disponibilidad y próximos pasos

De acuerdo con WABetaInfo, el widget para mensajes de voz sigue en desarrollo y no está disponible para pruebas beta ni para el público general. WhatsApp no ha anunciado una fecha de lanzamiento, pero se espera que llegue primero a usuarios beta antes de desplegarse en la versión estable para todos.

WhatsApp tiene una nueva función en los chats.
Notas de voz como estado, la opción extra que sumará el widget de WhatsApp - (Foto: Meta)

El nuevo widget promete reducir esta secuencia a solo dos acciones: grabar y enviar. Esta inmediatez puede ser especialmente útil para quienes usan WhatsApp como herramienta de trabajo, para personas mayores o para quienes buscan mantener conversaciones espontáneas y directas.

La apuesta por los widgets no es nueva para WhatsApp. Además del widget para mensajes de voz, la aplicación ya trabaja en otro acceso directo para actualizaciones de estado, que mostrará la actividad más reciente directamente en la pantalla principal del dispositivo y permitirá crear estados al instante. La lógica es la misma: acercar las funciones más usadas al usuario, sin necesidad de navegar por menús o esperar a que la app cargue.

Ambos widgets demuestran que WhatsApp busca simplificar la experiencia, priorizando la rapidez, la accesibilidad y el flujo natural de la comunicación digital.

Qué es la Beta de WhatsApp y cómo se utiliza

La Beta de WhatsApp es una versión de prueba que permite a los usuarios acceder anticipadamente a nuevas funciones y mejoras antes de que lleguen a la versión oficial de la aplicación.

Sirve para que los desarrolladores identifiquen errores, reciban comentarios y optimicen el funcionamiento de las novedades. Para probarla, es necesario registrarse como tester en Google Play Store (Android) o TestFlight (iOS), aunque las plazas suelen ser limitadas y pueden llenarse rápidamente.

Una vez inscrito, la app se actualiza automáticamente a la versión beta, permitiendo explorar características inéditas y ayudar a mejorar la experiencia de WhatsApp.

Al reducir los pasos y ofrecer accesos directos, WhatsApp no solo mejora la experiencia de uso, también demuestra cómo la innovación puede transformar acciones cotidianas en procesos mucho más simples y eficientes, adaptándose a perfiles diversos y estilos de comunicación cada vez más ágiles.

Temas Relacionados

WhatsAppMensajeNota de vozActualización WhatsAppTecnología-NoticiasLo último en tecnologíaNovedades WhatsApp

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Office 2021 ya tiene fecha de despedida: Microsoft dejará de actualizar Word, Excel y PowerPoint

La decisión de la compañía no solo afecta la seguridad, sino también la disponibilidad de recursos en línea

Office 2021 ya tiene fecha de despedida: Microsoft dejará de actualizar Word, Excel y PowerPoint

Portugal vs Uzbekistán en Roja Directa TV: las amenazas ocultas para los usuarios

La transmisión de partidos a través de plataformas no autorizadas representa una infracción directa a los derechos de propiedad intelectual

Portugal vs Uzbekistán en Roja Directa TV: las amenazas ocultas para los usuarios

Este robot remató tan fuerte un penalti que destrozó la pared: estilo Messi o Ronaldo

Un video muestra disparos que dejan marcas visibles detrás del arco, una demostración que combina motores y sensores para ajustar precisión

Este robot remató tan fuerte un penalti que destrozó la pared: estilo Messi o Ronaldo

Por qué los expertos exigen límites urgentes para Grok, la IA de Musk: un daño invisible de la IA

La red social X restringió algunas funciones tras las denuncias, pero especialistas advierten que las medidas son insuficientes

Por qué los expertos exigen límites urgentes para Grok, la IA de Musk: un daño invisible de la IA

El tenedor va con las puntas hacia arriba o hacia abajo en el escurridor: el trend curioso de Google

La pregunta sobre cómo secar estos utensilios disparó búsquedas en Google y foros del hogar

El tenedor va con las puntas hacia arriba o hacia abajo en el escurridor: el trend curioso de Google

DEPORTES

Portugal-Uzbekistán, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Portugal-Uzbekistán, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

“De la mano de D10S”, “El mejor de la historia” y “El más grande”: las portadas de los diarios del mundo, rendidos ante Lionel Messi

La Tartan Army invade Miami: la previa escocesa antes del duelo ante Brasil por el Mundial 2026

Inglaterra-Ghana, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 23 de junio, partidos, resultados, fixture y el minuto a minuto de la jornada

TELESHOW

Jimena Barón respondió a quienes la criticaron por no llevar a su hijo Momo al Mundial: “Ya no es un nenito”

Jimena Barón respondió a quienes la criticaron por no llevar a su hijo Momo al Mundial: “Ya no es un nenito”

Andrea Frigerio contó por qué Tato Bores la echó en su debut como actriz en TV: “Me invitaron a retirarme”

Sol Abraham versus Titi Tcherkaski, el versus récord de Gran Hermano Generación Dorada: quién es la última eliminada

Daniela Celis protagonizó fotos inspirada en Kim Kardashian y la acusaron de excederse con los retoques

El romántico festejo de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras la clasificación argentina en el Mundial

INFOBAE AMÉRICA

Israel reafirmó que mantendrá sus operaciones y la denominada “zona de seguridad” en el sur de Líbano pese a las exigencias de Irán

Israel reafirmó que mantendrá sus operaciones y la denominada “zona de seguridad” en el sur de Líbano pese a las exigencias de Irán

El presidente de Irán viaja a Pakistán para coordinar la agenda diplomática tras el acuerdo alcanzado con Estados Unidos

El misterio de las mariposas que casi viven un año: ¿cómo lo logran?

Ratifican a Panamá como país de “riesgo insignificante” frente al mal de las “vacas locas”

República Dominicana aboga por un modelo de justicia juvenil “centrado en la dignidad humana” en la región