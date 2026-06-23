WhatsApp novedad: se podrán enviar notas de voz sin abrir la app

WhatsApp prepara un widget para enviar notas de voz desde la pantalla de inicio en Android - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp sigue ampliando sus herramientas para agilizar la comunicación, y su próximo gran avance será un widget que permitirá grabar y enviar mensajes de voz directamente desde la pantalla de inicio, sin necesidad de abrir la aplicación.

Esta función, actualmente en desarrollo para Android, apunta a simplificar una de las acciones más populares dentro del servicio de mensajería, optimizando el flujo de usuarios que recurren a las notas de voz a diario.

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Millones de personas dependen de los mensajes de voz para comunicarse de forma rápida y personal, y este acceso directo podría convertirse en una de las funciones más prácticas del ecosistema WhatsApp.

WhatsApp busca reducir el envío de notas de voz a dos pasos, grabar y mandar - REUTERS/Dado Ruvic

Cómo será el nuevo widget de WhatsApp

El widget en desarrollo permitirá grabar y enviar mensajes de voz desde la pantalla de inicio de Android, sin pasar por la interfaz de chats. La función aparecerá como un acceso directo (predeterminado en tamaño 3x1, pero redimensionable) y solo requerirá un toque para comenzar la grabación. Al finalizar, el usuario podrá elegir uno o varios destinatarios antes de enviar la nota.

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Esta agilidad elimina pasos intermedios: ya no será necesario abrir la app, buscar el chat adecuado y mantener presionado el botón de grabación. Además, el widget permitirá compartir la nota de voz como actualización de estado, abriendo nuevas posibilidades de interacción.

Cómo funcionará el widget en la práctica

Acceso rápido: El widget se situará en la pantalla de inicio y podrá redimensionarse según las preferencias del usuario.

Grabación instantánea: Tocando el widget, se activará la grabadora y se podrá registrar la nota de voz al momento.

Selección de destinatarios: Una vez grabada, el usuario decide a quién enviar la nota, ya sea a un solo contacto o a varios al mismo tiempo.

Envío directo: Al confirmar, WhatsApp enviará el audio sin que el usuario tenga que abrir ningún chat.

Actualización de estado: También existirá la opción de publicar la nota de voz como actualización de estado, un formato cada vez más utilizado.

Disponibilidad y próximos pasos

De acuerdo con WABetaInfo, el widget para mensajes de voz sigue en desarrollo y no está disponible para pruebas beta ni para el público general. WhatsApp no ha anunciado una fecha de lanzamiento, pero se espera que llegue primero a usuarios beta antes de desplegarse en la versión estable para todos.

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Notas de voz como estado, la opción extra que sumará el widget de WhatsApp - (Foto: Meta)

El nuevo widget promete reducir esta secuencia a solo dos acciones: grabar y enviar. Esta inmediatez puede ser especialmente útil para quienes usan WhatsApp como herramienta de trabajo, para personas mayores o para quienes buscan mantener conversaciones espontáneas y directas.

La apuesta por los widgets no es nueva para WhatsApp. Además del widget para mensajes de voz, la aplicación ya trabaja en otro acceso directo para actualizaciones de estado, que mostrará la actividad más reciente directamente en la pantalla principal del dispositivo y permitirá crear estados al instante. La lógica es la misma: acercar las funciones más usadas al usuario, sin necesidad de navegar por menús o esperar a que la app cargue.

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Ambos widgets demuestran que WhatsApp busca simplificar la experiencia, priorizando la rapidez, la accesibilidad y el flujo natural de la comunicación digital.

Qué es la Beta de WhatsApp y cómo se utiliza

La Beta de WhatsApp es una versión de prueba que permite a los usuarios acceder anticipadamente a nuevas funciones y mejoras antes de que lleguen a la versión oficial de la aplicación.

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Sirve para que los desarrolladores identifiquen errores, reciban comentarios y optimicen el funcionamiento de las novedades. Para probarla, es necesario registrarse como tester en Google Play Store (Android) o TestFlight (iOS), aunque las plazas suelen ser limitadas y pueden llenarse rápidamente.

Una vez inscrito, la app se actualiza automáticamente a la versión beta, permitiendo explorar características inéditas y ayudar a mejorar la experiencia de WhatsApp.

Al reducir los pasos y ofrecer accesos directos, WhatsApp no solo mejora la experiencia de uso, también demuestra cómo la innovación puede transformar acciones cotidianas en procesos mucho más simples y eficientes, adaptándose a perfiles diversos y estilos de comunicación cada vez más ágiles.

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