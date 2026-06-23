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Paso a paso para instalar una eSIM antes de viajar al Mundial 2026 en México, EE.UU y Canadá

Celulares iPhone y Android son compatibles con esta tecnología que da acceso a internet sin necesidad de gastar más dinero en roaming

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Manos sostienen un smartphone con 'eSIM ACTIVATION' en pantalla y una tarjeta T-Mobile con código QR, en una mesa de madera junto a una laptop y café.
La mayoría de eSIM se activan a través de códigos QR. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de aficionados se preparan para trasladarse desde sus países de origen y vivir la experiencia del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, así que para quienes asistirán a los partidos, disponer de conexión a internet estable desde el primer minuto puede evitar complicaciones y gastos en roaming internacional.

La instalación de una eSIM es un proceso rápido y sencillo. este sistema permite usar datos a tarifas locales desde el arribo, sin depender de chips físicos ni procesos presenciales.

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En este sentido, se explica el proceso paso a paso para asegurarse de llegar al Mundial con internet activo, y de esta forma evitar sobresaltos en la factura telefónica.

Cómo elegir la eSIM adecuada para el viaje al Mundial 2026

Tarjeta SIM - eSIM - celulares - tecnología - 23 de abril
La mayor ventaja de la eSIM es que no necesita insertar chips físicos. (Imagen ilustrativa Infobae)

El primer paso consiste en identificar la eSIM que mejor se adapta al destino y las necesidades del usuario. No conviene optar por la primera alternativa que aparece en internet.

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El proceso comienza por asegurar que el teléfono sea compatible: al marcar *#06# en la aplicación de llamadas, debe figurar un código EID. Si aparece, el dispositivo soporta esta tecnología. Es fundamental que el dispositivo esté liberado, es decir, sin restricciones de compañía.

El segundo punto es comparar proveedores. Plataformas como Airalo, Holafly, Nomad o SimOptions ofrecen paquetes con diferentes características y precios. La mayoría de opciones incluye únicamente datos, aunque existen alternativas que suman llamadas locales.

(Imagen ilustrativa Infobae)
Es necesario contar con un plan ilimitado de internet. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para quienes planean usar mapas y redes sociales con frecuencia, conviene calcular un consumo mínimo de 1 GB diario o directamente optar por datos ilimitados. Es importante revisar si la eSIM seleccionada ofrece solo internet o también la posibilidad de recibir llamadas.

Qué se debe preparar antes de instalar la eSIM en el celular

La instalación de la eSIM debe realizarse desde el hogar, un día antes de partir y con conexión WiFi estable. Dejar este paso para el aeropuerto o el destino puede generar problemas, porque la activación requiere acceso a internet.

Casi todos los proveedores envían un código QR por correo tras la compra, que será necesario para completar el proceso. En dispositivos iPhone (iOS), el usuario debe ingresar a Ajustes, seleccionar Datos móviles y pulsar en Añadir eSIM o Añadir plan de datos.

Varios modelos de iPhone y Android son compatibles con esta tecnología. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Varios modelos de iPhone y Android son compatibles con esta tecnología. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Luego, hay que optar por Usar código QR y escanear el que envió el proveedor. Para evitar confusiones, es útil etiquetar la nueva línea como “Viaje”, “Secundaria” o el nombre del país. En el apartado de “Línea por omisión”, se recomienda mantener la principal para llamadas y SMS, y asignar la eSIM para datos móviles.

En celulares Android (Samsung, Pixel, etc.), el camino es Ajustes, Conexiones, Administrador de tarjetas SIM o Redes e Internet, Red móvil, y luego Añadir eSIM. Tras escanear el QR, el sistema descargará el perfil y permitirá renombrar la tarjeta.

Cómo se activa la eSIM al llegar al destino

Al aterrizar en Estados Unidos, México o Canadá, el siguiente paso es activar la eSIM. El usuario debe ingresar a los ajustes de red del teléfono, desactivar la itinerancia de datos de la SIM principal y encender la eSIM.

Primer plano de una persona sosteniendo un teléfono móvil con el logo de WiFi en la pantalla azul, en la sala de espera de un aeropuerto con gente borrosa al fondo.
En el aeropuerto se puede activar la eSIM desde la sección de conexiones y así evitar redes WiFi públicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es fundamental asegurarse de que la itinerancia de datos esté activada solo en la línea virtual. Esto previene cargos inesperados del operador habitual y permite navegar con normalidad utilizando la tarifa local. En caso de dudas, los proveedores ofrecen soporte técnico remoto.

Cuáles son los beneficios de usar una eSIM para el Mundial

El uso de eSIM evita el pago de roaming internacional, por que permite acceder a tarifas locales o paquetes prepago con condiciones claras y sin sorpresas en la factura. Otra ventaja es la comodidad: todo el proceso se realiza de forma digital, sin filas ni manipulación de chips físicos que pueden extraviarse durante el viaje.

Asimismo, la eSIM ofrece la posibilidad de mantener el número habitual en WhatsApp y otros servicios, al conservar la SIM física en segundo plano. Esto resulta más sostenible, al reducir la producción y el desecho de plásticos y empaques.

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