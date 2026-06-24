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La trampa de Meta: quería crear una IA perfecta espiando a sus empleados y expuso su información más íntima

La iniciativa Model Capability Initiative registraba clics y pulsaciones en equipos de personal en Estados Unidos, pero fallos de almacenamiento dejaron accesibles transcripciones privadas

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Meta suspende un programa de rastreo para entrenar inteligencia artificial tras exponer datos sensibles de empleados - REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo//File Photo
Meta suspende un programa de rastreo para entrenar inteligencia artificial tras exponer datos sensibles de empleados - REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo//File Photo

Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, enfrenta una polémica interna tras admitir que su programa experimental para mejorar la inteligencia artificial expuso información sensible de sus empleados. La iniciativa, concebida para perfeccionar modelos de IA mediante el rastreo de la actividad digital de su personal, ha encendido alarmas sobre privacidad y protección de datos en el entorno corporativo.

La suspensión temporal de este programa, conocido como Model Capability Initiative (MCI), revela cómo la carrera por desarrollar inteligencia artificial más avanzada puede poner en riesgo la seguridad y la intimidad de quienes participan en estas pruebas, abriendo un debate sobre los límites éticos y legales de la innovación tecnológica.

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Un experimento de inteligencia artificial en Meta dejó visibles conversaciones privadas y datos fiscales de trabajadores - REUTERS/Gonzalo Fuentes//File Photo
Un experimento de inteligencia artificial en Meta dejó visibles conversaciones privadas y datos fiscales de trabajadores - REUTERS/Gonzalo Fuentes//File Photo

Qué ocurrió con el programa de Meta y por qué importa hoy

El programa MCI de Meta fue diseñado para registrar cada movimiento del ratón, clic y pulsación de teclas en los ordenadores de sus trabajadores en Estados Unidos. La idea era utilizar estos datos para alimentar y entrenar algoritmos de inteligencia artificial, con la promesa de que la información sería filtrada y resguardada.

Sin embargo, la realidad fue diferente: una investigación interna, reportada por Reuters, reveló que transcripciones de conversaciones privadas, calificaciones laborales, datos fiscales y hasta información médica se vieron expuestos y fueron accesibles para cualquier empleado debido a fallos de almacenamiento y gestión.

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La situación se agravó cuando un informe de seguridad de alta prioridad, presentado por un miembro del equipo, detalló la vulnerabilidad de información personal sensible. Aunque Meta aseguró que no existen pruebas de accesos indebidos hasta la fecha, la falta de control sobre estos datos ha generado preocupación en la compañía y en el sector tecnológico.

Cómo funcionaba el rastreo y qué se puso en riesgo

La herramienta de seguimiento de Meta operaba de manera invasiva, capturando no solo métricas de productividad también fragmentos de conversaciones personales y documentos confidenciales. La ausencia de filtros adecuados permitió que detalles íntimos quedaran almacenados sin protección, contradiciendo las garantías iniciales ofrecidas a los empleados.

Meta asegura que no hay evidencia de accesos indebidos, pero admite falta de control sobre datos internos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Meta asegura que no hay evidencia de accesos indebidos, pero admite falta de control sobre datos internos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La exposición de estos datos no solo compromete la confianza dentro de la empresa también plantea riesgos legales, en un contexto donde las regulaciones sobre privacidad y protección de datos personales son cada vez más estrictas a nivel internacional.

Este incidente reaviva la discusión sobre los límites que deben imponerse en la recolección de datos para entrenar sistemas de inteligencia artificial. La búsqueda de modelos más precisos y eficientes no debe pasar por alto el derecho a la privacidad de los individuos, especialmente cuando se trata de información personal o sensible. El caso de Meta evidencia la necesidad de un mayor equilibrio entre innovación y responsabilidad, y de políticas claras que protejan a empleados y usuarios frente al avance de la IA.

Deepfakes y la protección de usuarios: un desafío creciente

En paralelo a los problemas internos, el Consejo de Supervisión de Meta ha solicitado a la compañía reforzar la protección de los usuarios frente a los “deepfakes” sexualizados generados por IA. Las herramientas actuales han facilitado la creación y difusión de contenidos íntimos no consentidos, situación que afecta principalmente a mujeres y niñas, y puede causar graves daños psicológicos y reputacionales.

Un caso reciente expuso cómo los sistemas automatizados de Meta no priorizaron la revisión humana de un video generado por IA que suplantaba la identidad de una mujer en Instagram. Tras una apelación y la intervención del Consejo de Supervisión, se determinó que las políticas de la empresa no han sido suficientes para frenar la proliferación de este tipo de contenidos y se recomendó endurecer las normas de moderación.

El Consejo insta a Meta a incluir categorías específicas en sus formularios de denuncia para contenidos generados por IA y a permitir que terceros de confianza puedan reportar infracciones en nombre de las víctimas. La presión regulatoria crece, con gobiernos de países como India, Reino Unido y España desarrollando nuevas normas para plataformas digitales, exigiendo respuestas más contundentes frente a los riesgos de la inteligencia artificial.

El caso de Meta ilustra cómo la ambición de crear inteligencia artificial “perfecta” puede derivar en la exposición de información sumamente privada y en la necesidad de políticas más estrictas para proteger a empleados y usuarios. A medida que la IA adquiere mayor protagonismo en la vida diaria, el equilibrio entre innovación, privacidad y ética se convierte en uno de los principales desafíos para la industria tecnológica.

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