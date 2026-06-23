Así planea Nvidia que los robots humanoides compartan espacio con los trabajadores sin ponerlos en riesgo

Nvidia presenta Halos, una plataforma para que robots humanoides trabajen seguros junto a personas - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La llegada de robots humanoides a fábricas, almacenes y hospitales promete transformar la industria, pero también plantea interrogantes sobre la seguridad de los trabajadores. Nvidia, uno de los líderes mundiales en inteligencia artificial, ha presentado una plataforma tecnológica diseñada para que estas máquinas puedan operar de manera segura junto a personas, sin ponerlas en riesgo y permitiendo la colaboración en entornos reales.

El anuncio de Nvidia marca un paso clave en la carrera por posicionar la robótica avanzada como el próximo gran salto para la IA. La compañía apuesta por un enfoque donde los robots no solo detectan obstáculos, sino que comprenden su entorno, toman decisiones autónomas y garantizan la integridad física de quienes trabajan a su alrededor.

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Cuál es la propuesta de Nvidia para la robótica

La compañía sostiene que la seguridad exige distinguir tipos de interacción física, controlar movimientos y anticipar intenciones, un enfoque clave para que las máquinas entreguen objetos o apoyen cargas sin poner en peligro al personal - REUTERS/Florence Lo

Nvidia ha desarrollado Halos, un software que se apoya en tecnologías originalmente pensadas para vehículos autónomos. Este sistema es capaz de interpretar lo que ocurre en tiempo real, analizando imágenes, sonidos y movimientos en el entorno inmediato. Gracias a esta capacidad, los robots humanoides pueden anticipar acciones, ajustar comportamientos y evitar accidentes, incluso en situaciones imprevistas.

La plataforma funciona sobre la arquitectura IGX Thor, especialmente diseñada para aplicaciones industriales y de seguridad. Con sensores externos, cámaras y conectividad en red, los robots son capaces de analizar escenarios complejos y colaborar en tareas que van desde el transporte de materiales hasta la asistencia en la manipulación de cargas pesadas.

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Más allá de la detección de obstáculos: decisiones autónomas y colaboración

A diferencia de los robots tradicionales, que suelen operar en áreas confinadas o protegidas, los humanoides que propone Nvidia podrán interactuar con personas, entregar objetos y moverse en espacios compartidos. El objetivo es que puedan responder con rapidez a cambios en el entorno, como la presencia de un trabajador, la aparición de un obstáculo o la necesidad de modificar una tarea sobre la marcha.

La compañía ha enfatizado que la seguridad va más allá de evitar choques. Los sistemas deben ser capaces de medir la fuerza con la que interactúan, distinguir entre diferentes tipos de contacto e incluso anticipar intenciones, para evitar movimientos bruscos o potencialmente peligrosos. Estos avances son fundamentales para que los robots puedan integrarse en procesos colaborativos sin convertirse en un riesgo para el resto del personal.

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Nvidia crea un laboratorio para probar seguridad y acelerar certificaciones de robots humanoides - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para acelerar la adopción de estas tecnologías, Nvidia ha creado un laboratorio especializado donde se simulan escenarios reales y se realizan pruebas de seguridad antes de cualquier despliegue comercial. Los ingenieros participan en evaluaciones técnicas, identifican posibles fallos y proponen mejoras, con el objetivo de cumplir las regulaciones y obtener las certificaciones necesarias en cada industria.

La seguridad en los robots humanoides presenta desafíos distintos a los de los vehículos autónomos. Mientras un coche sin conductor debe evitar cualquier contacto, un humanoide necesita interactuar físicamente de forma controlada y segura. Esto implica desarrollar algoritmos capaces de entender no solo la presencia de personas, también la naturaleza y la fuerza de cada interacción.

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Cuáles son las profesiones que necesita Nvidia para el avance de la IA

La apuesta de Nvidia se enmarca en una tendencia más amplia: la robótica avanzada se perfila como uno de los sectores de mayor crecimiento para la próxima década. Según estimaciones del sector, la robótica humanoide podría generar ingresos de hasta 200.000 millones de dólares para 2035. Sin embargo, alcanzar esa meta requiere resolver retos técnicos y cubrir una demanda creciente de mano de obra calificada.

Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, ha subrayado que la construcción y el mantenimiento de la infraestructura que impulsa la inteligencia artificial requiere electricistas, plomeros y carpinteros, más que ingenieros de software.

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La expansión de centros de datos y fábricas especializadas genera miles de empleos directos e indirectos, y está atrayendo a una nueva generación de trabajadores que prioriza la estabilidad y la formación técnica sobre los títulos universitarios tradicionales.

El despliegue de robots humanoides en entornos laborales exige avanzar paso a paso, comenzando por espacios controlados como almacenes y centros logísticos. La visión de Nvidia es que la interacción entre humanos y máquinas se vuelva cada vez más natural, eficiente y segura, abriendo la puerta a una nueva era de productividad y colaboración en la industria.

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