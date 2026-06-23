Tecno

Así planea Nvidia que los robots humanoides compartan espacio con los trabajadores sin ponerlos en riesgo

El sistema interpreta imágenes, sonidos y movimientos en tiempo real y busca anticipar acciones para evitar accidente

Guardar
Google icon
Nvidia presenta Halos, una plataforma para que robots humanoides trabajen seguros junto a personas - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Nvidia presenta Halos, una plataforma para que robots humanoides trabajen seguros junto a personas - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La llegada de robots humanoides a fábricas, almacenes y hospitales promete transformar la industria, pero también plantea interrogantes sobre la seguridad de los trabajadores. Nvidia, uno de los líderes mundiales en inteligencia artificial, ha presentado una plataforma tecnológica diseñada para que estas máquinas puedan operar de manera segura junto a personas, sin ponerlas en riesgo y permitiendo la colaboración en entornos reales.

El anuncio de Nvidia marca un paso clave en la carrera por posicionar la robótica avanzada como el próximo gran salto para la IA. La compañía apuesta por un enfoque donde los robots no solo detectan obstáculos, sino que comprenden su entorno, toman decisiones autónomas y garantizan la integridad física de quienes trabajan a su alrededor.

PUBLICIDAD

Cuál es la propuesta de Nvidia para la robótica

La compañía sostiene que la seguridad exige distinguir tipos de interacción física, controlar movimientos y anticipar intenciones, un enfoque clave para que las máquinas entreguen objetos o apoyen cargas sin poner en peligro al personal - REUTERS/Florence Lo
La compañía sostiene que la seguridad exige distinguir tipos de interacción física, controlar movimientos y anticipar intenciones, un enfoque clave para que las máquinas entreguen objetos o apoyen cargas sin poner en peligro al personal - REUTERS/Florence Lo

Nvidia ha desarrollado Halos, un software que se apoya en tecnologías originalmente pensadas para vehículos autónomos. Este sistema es capaz de interpretar lo que ocurre en tiempo real, analizando imágenes, sonidos y movimientos en el entorno inmediato. Gracias a esta capacidad, los robots humanoides pueden anticipar acciones, ajustar comportamientos y evitar accidentes, incluso en situaciones imprevistas.

La plataforma funciona sobre la arquitectura IGX Thor, especialmente diseñada para aplicaciones industriales y de seguridad. Con sensores externos, cámaras y conectividad en red, los robots son capaces de analizar escenarios complejos y colaborar en tareas que van desde el transporte de materiales hasta la asistencia en la manipulación de cargas pesadas.

PUBLICIDAD

Más allá de la detección de obstáculos: decisiones autónomas y colaboración

A diferencia de los robots tradicionales, que suelen operar en áreas confinadas o protegidas, los humanoides que propone Nvidia podrán interactuar con personas, entregar objetos y moverse en espacios compartidos. El objetivo es que puedan responder con rapidez a cambios en el entorno, como la presencia de un trabajador, la aparición de un obstáculo o la necesidad de modificar una tarea sobre la marcha.

La compañía ha enfatizado que la seguridad va más allá de evitar choques. Los sistemas deben ser capaces de medir la fuerza con la que interactúan, distinguir entre diferentes tipos de contacto e incluso anticipar intenciones, para evitar movimientos bruscos o potencialmente peligrosos. Estos avances son fundamentales para que los robots puedan integrarse en procesos colaborativos sin convertirse en un riesgo para el resto del personal.

Nvidia crea un laboratorio para probar seguridad y acelerar certificaciones de robots humanoides - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Nvidia crea un laboratorio para probar seguridad y acelerar certificaciones de robots humanoides - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para acelerar la adopción de estas tecnologías, Nvidia ha creado un laboratorio especializado donde se simulan escenarios reales y se realizan pruebas de seguridad antes de cualquier despliegue comercial. Los ingenieros participan en evaluaciones técnicas, identifican posibles fallos y proponen mejoras, con el objetivo de cumplir las regulaciones y obtener las certificaciones necesarias en cada industria.

La seguridad en los robots humanoides presenta desafíos distintos a los de los vehículos autónomos. Mientras un coche sin conductor debe evitar cualquier contacto, un humanoide necesita interactuar físicamente de forma controlada y segura. Esto implica desarrollar algoritmos capaces de entender no solo la presencia de personas, también la naturaleza y la fuerza de cada interacción.

Cuáles son las profesiones que necesita Nvidia para el avance de la IA

La apuesta de Nvidia se enmarca en una tendencia más amplia: la robótica avanzada se perfila como uno de los sectores de mayor crecimiento para la próxima década. Según estimaciones del sector, la robótica humanoide podría generar ingresos de hasta 200.000 millones de dólares para 2035. Sin embargo, alcanzar esa meta requiere resolver retos técnicos y cubrir una demanda creciente de mano de obra calificada.

Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, ha subrayado que la construcción y el mantenimiento de la infraestructura que impulsa la inteligencia artificial requiere electricistas, plomeros y carpinteros, más que ingenieros de software.

La expansión de centros de datos y fábricas especializadas genera miles de empleos directos e indirectos, y está atrayendo a una nueva generación de trabajadores que prioriza la estabilidad y la formación técnica sobre los títulos universitarios tradicionales.

El despliegue de robots humanoides en entornos laborales exige avanzar paso a paso, comenzando por espacios controlados como almacenes y centros logísticos. La visión de Nvidia es que la interacción entre humanos y máquinas se vuelva cada vez más natural, eficiente y segura, abriendo la puerta a una nueva era de productividad y colaboración en la industria.

Temas Relacionados

NvidiaRobotsIAHumanoidesTrabajoTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Con este sencillo truco puedes añadir todos los partidos del Mundial 2026 a tu calendario de Google

Este método permite añadir automáticamente los partidos del Mundial 2026 al celular y consultar sus horarios

Con este sencillo truco puedes añadir todos los partidos del Mundial 2026 a tu calendario de Google

Final de Toy Story 5 demuestra que la tecnología no es una amenaza para los niños, pero depende de los padres

Pixar da una lección a los papás sobre cómo debe ser el manejo del tiempo frente a pantallas y la comunicación con los hijos

Final de Toy Story 5 demuestra que la tecnología no es una amenaza para los niños, pero depende de los padres

Google llega a la industria del cine con millonaria inversión para usar IA en las películas

El acuerdo plantea investigación y desarrollo conjunto para que directores y productores creen trabajos creativos

Google llega a la industria del cine con millonaria inversión para usar IA en las películas

Steam ya puso fecha a su mayor evento de descuentos y promete miles de videojuegos

Las Rebajas de Verano de Steam regresan con descuentos de hasta el 90 % y recompensas especiales

Steam ya puso fecha a su mayor evento de descuentos y promete miles de videojuegos

Tarjeta Roja, Roja Directa y Pirlo TV para ver fútbol gratis: por qué estas páginas son peligrosas

Aplicaciones y sitios no oficiales para ver el Mundial 2026 pueden comprometer la información personal y la seguridad de los dispositivos

Tarjeta Roja, Roja Directa y Pirlo TV para ver fútbol gratis: por qué estas páginas son peligrosas

DEPORTES

EN VIVO: con dos goles de Cristiano Ronaldo, Portugal vence a Uzbekistán por el Mundial 2026

EN VIVO: con dos goles de Cristiano Ronaldo, Portugal vence a Uzbekistán por el Mundial 2026

Argentina volvió a entrenarse tras el triunfo ante Austria: la formación inédita que evalúa Scaloni ante Jordania

Los dos goles históricos de Cristiano Ronaldo ante Uzbekistán en el Mundial 2026: el registro único que logró y el festejo tras las críticas

Inglaterra-Ghana, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

¿Uruguay, España, Cabo Verde o Arabia Saudita? Cuál será el rival de Argentina en 16avos del Mundial según las probabilidades

TELESHOW

Nicole Neumann se conmovió con el tierno gesto de un vecino con su mascota: “Me dan un poco de esperanza”

Nicole Neumann se conmovió con el tierno gesto de un vecino con su mascota: “Me dan un poco de esperanza”

La divertida confusión de las estrellas de Supergirl al recibir de regalo la camiseta de la Selección Argentina

Las abogadas de Wanda Nara y Mauro Icardi se reunieron en una audiencia por la cuota alimentaria: “No hubo acuerdo”

El rotundo cambio de look de Valentina Zenere que desató una ola de comentarios: “¿Otra vez?”

El contundente mensaje del padre de Titi tras su eliminación de Gran Hermano: “El amor no se compra, se gana”

INFOBAE AMÉRICA

Estos son los estados más asequibles de Estados Unidos para quienes compran una vivienda

Estos son los estados más asequibles de Estados Unidos para quienes compran una vivienda

Honduras: Más de 30 personas rescatadas tras derrumbe e incendio en complejo de bodegas

Un contingente de aproximadamente 100 salvadoreños viaja a Canadá con el programa de migración laboral

Autoridades investigan el préstamo de celulares a “Pecho de Rata” en centros penitenciarios de Costa Rica

Panamá alcanza los 3,000 casos de dengue mientras crece la incidencia entre los más jóvenes