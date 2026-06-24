El CEO de SAP anticipa el fin de los programadores tradicionales: “En 3 años, la IA hará todo el código”

Christian Klein estima que, en menos de tres años, los algoritmos se encargarán de la programación y los expertos deberán reinventar su rol en la industria - (Foto: Agencia Andina)

La automatización avanza a pasos acelerados y la inteligencia artificial comienza a transformar radicalmente el sector tecnológico. Christian Klein, CEO de SAP, pronostica el fin de la programación tradicional y anticipa que, en menos de tres años, la IA generará todo el código necesario en la multinacional, relegando el trabajo manual de los desarrolladores a un segundo plano.

La afirmación de Klein, respaldada por visiones similares de figuras como Elon Musk, marca un cambio de paradigma para las plantillas tecnológicas. La adopción de IA no solo redefine la manera de crear software, sino que modifica el perfil profesional y el futuro del desarrollo digital a escala global.

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hristian Klein anticipa que el desarrollo manual perderá peso en la multinacional y que los equipos pasarán a definir requisitos y supervisar calidad, en línea con la tendencia de automatizar pruebas y corrección de errores - REUTERS/Lisi Niesner

De programadores a gestores de proyectos: el auge del vibe coding

Christian Klein ha sostenido que el desarrollo de software, tal como se conoce, tiene los días contados. El directivo visualiza un futuro inmediato donde la inteligencia artificial será capaz de programar de forma autónoma, permitiendo que los empleados de SAP se conviertan en gestores, diseñadores de proyectos y supervisores de la calidad del código generado por las máquinas.

Este fenómeno, conocido como vibe coding, implica interactuar con sistemas como ChatGPT mediante lenguaje natural para generar fragmentos de código o aplicaciones completas con simples indicaciones.

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La idea central es simplificar procesos y ahorrar tiempo, alejándose de las tareas técnicas tediosas asociadas a la programación tradicional. En vez de escribir líneas y líneas de código, los profesionales se enfocarán en definir requisitos y objetivos, mientras la IA se encarga de la implementación técnica.

Elon Musk y el horizonte de la automatización total

La predicción de Klein resuena con la visión de Elon Musk, quien recientemente afirmó que, en menos de un año, programar dejará de ser relevante para los humanos. El magnate sudafricano argumenta que los avances en modelos de lenguaje generativo y superordenadores dedicados a IA permitirán desarrollar software únicamente con instrucciones en lenguaje natural.

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Educación y nuevas habilidades, la industria redefine qué significa “ser desarrollador” en la era de la IA - (Imagen ilustrativa Infobae)

En este escenario, el rol humano se limitaría a formular requerimientos precisos y verificar los resultados, mientras la IA produce archivos ejecutables listos para ser implementados.

Aunque las fechas señaladas por Musk suelen ser objeto de debate, la tendencia es innegable: la inteligencia artificial asume cada vez más tareas rutinarias, como la escritura de funciones, generación de pruebas unitarias o detección de errores, y apunta a automatizar por completo el ciclo de desarrollo en el corto plazo.

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El nuevo perfil del desarrollador: de especialista a colaborador transversal

La transformación no solo afecta a la manera de escribir software, sino a quién lo escribe. Ingenieros como Boris Cherny, creador de Claude Code en Anthropic, afirman que la programación dejará de ser exclusiva de especialistas y pasará a ser una herramienta accesible para empleados de distintas áreas. La democratización del desarrollo facilitará la creación de soluciones y prototipos por parte de profesionales de producto, diseño o finanzas, con la ayuda de asistentes de IA.

Este cambio supone que escribir código será tan común como manejar hojas de cálculo, y que los equipos serán cada vez más multidisciplinarios. Los desarrolladores deberán centrarse en tareas que la IA aún no puede replicar, como entender el contexto del negocio, garantizar la seguridad, interpretar regulaciones y supervisar el desempeño de las soluciones a largo plazo.

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La automatización del código abre nuevas oportunidades, pero también plantea desafíos. La proliferación de herramientas de IA puede facilitar la creación de software malicioso o la explotación de vulnerabilidades, lo que obliga a reforzar los estándares de seguridad y los mecanismos de control antes de lanzar sistemas avanzados.

La educación y la formación profesional también deberán adaptarse a este nuevo entorno, preparando a los trabajadores para colaborar con sistemas inteligentes y afrontar retos en transparencia, equidad y acceso a la tecnología. La transición hacia un desarrollo más colaborativo y dependiente de la integración humano-IA exigirá capacidades distintas y una mentalidad abierta al cambio constante.

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Mientras la IA avanza hacia la automatización total del código, la supervisión y la responsabilidad humana seguirán siendo esenciales, sobre todo en sectores críticos como salud, finanzas o infraestructuras. El futuro de la programación, tal como anticipan Klein y Musk, será un terreno compartido donde la creatividad, el criterio profesional y la colaboración con sistemas inteligentes marcarán la diferencia en el desarrollo tecnológico global.